ТОП-5 кеш-кредитов лета 2025 с самыми лояльными условиями

Финансовая подушка — это хорошо, но жизнь часто подбрасывает расходы, к которым невозможно подготовиться. Не всегда удается оперативно привлечь нужную сумму: не у всех есть резервные сбережения, лимита кредитной карты может быть недостаточно, а обналичивание — слишком дорогое. В такие моменты на помощь приходят кеш-кредиты — быстрые займы, которые можно оформить без лишней бюрократии и обеспечения.

В 2025 году банки активно конкурируют за клиентов в этом сегменте, поэтому появляется все больше предложений с фиксированными ставками, минимальным пакетом документов и возможностью оформления онлайн. Мы собрали пять актуальных программ кеш-кредитования с лояльными условиями — для тех, кому важно быстро и безопасно получить средства на крупные и мелкие расходы.

Креди Агриколь Банк — наличный кредит «Свобода»

Кредит «Свобода» — это потребительский кредит для физических лиц и ФОП (включая IТ-сферу), который отличается фиксированной ставкой, простыми условиями оформления и дополнительным летним бонусом.

Ключевые условия

Сумма кредита: от 10 000 до 500 000 грн.

Срок: от 3 месяцев до 5 лет.

Ставки: 32% годовых — для зарплатных клиентов, IТ-сферы, премиум-сегмента, 35% годовых — для других клиентов, реальная годовая ставка при этом составляет 41,16% (для кредита на 500 000 грн на 5 лет).



Преимущества кредита

Отсутствие скрытых платежей и комиссий.

Фиксированная ставка на весь срок.

Возможность оформить кредит без справки о доходах (до 100 000 грн).

Быстрое рассмотрение заявки и выдача в течение часа.

Как получить средства

Деньги зачисляются на текущий счет или карту, после чего их можно снять или использовать для оплаты.

Дополнительно

Полноценное администрирование кредита с помощью мобильного приложения CA+.

Летняя акция с розыгрышем трех денежных призов по 100 000 грн среди тех, кто оформит кредит «Свобода» от 50 000 грн в период с 1 июля по 30 сентября.

Идея Банк — кредит «Встречное предложение»

Кредитный продукт «Встречное предложение» от Идея Банка ориентирован на заемщиков, у которых уже есть кредитные обязательства в других учреждениях и желание их объединить или перекредитовать на более лояльных условиях. Продукт позволяет не только уменьшить нагрузку на бюджет, но и, при необходимости, получить дополнительные средства на личные расходы. Банк самостоятельно погашает кредиты в других банках, освобождая клиента от лишних забот.

Ключевые условия:

Сумма кредита: от 25 000 до 300 000 грн.

Срок: от 36 до 60 месяцев.

Ставки:

Новые клиенты: перекредитования: 39% (реальная — от 46,47% до 71,44%), дополнительные средства: 55%.

Действующие клиенты: перекредитование: 39% (реальная — от 46,47% до 88,65%), дополнительные средства: 65%.



Преимущества кредита

«Встречное предложение» позволяет консолидировать до 10 действующих кредитов, выбрать удобную дату ежемесячного платежа и обслуживать займ через мобильное приложение. Банк предлагает один кредит вместо нескольких, с единым графиком погашения и без необходимости ехать в другие банки — все автоматически закрывается Идея Банком.

Как получить средства

Дополнительные средства поступают на карточный счет или могут быть выданы наличными в отделении. Оформление кредита доступно как через мобильное приложение О.Банк, так и в физических точках продаж. Время оформления — до 30 минут.

Дополнительно

Управление кредитом через приложение О.Банк.

Высокая вероятность одобрения заявки.

Гибкий выбор даты платежа.

Возраст заемщика — от 23 до 74 лет и 11 месяцев.

Минимальный пакет документов: паспорт, ИНН, а при сумме свыше 150 000 грн — подтверждение дохода.

Акций или льготный условий на лето нет.

Предупреждение:https://tinyurl.com/ywnccy86

ПРАВЭКС БАНК — Европейский персональный кредит

Европейский персональный кредит от ПРАВЭКС БАНК — это универсальная программа, которая охватывает три кредитных продукта: «Фамильный», «Безналичный» и «Рефинансирование». Все варианты ориентированы на заемщиков в возрасте от 23 до 65 лет с подтвержденным официальным доходом. Они не предусматривают залога и позволяют получить значительные суммы — до 1 миллиона гривен.

Ключевые условия

Сумма кредита: «Фамильный»: от 50 000 до 1 000 000 грн, «Безналичный» и «Рефинансирование»: от 100 000 до 1 000 000 грн.

Срок — до 5 лет.

Ставки: «Фамильный»: от 21,99% годовых (реальная — 30,29%), «Безналичный»: от 19,99% (реальная — 25,9%), «Рефинансирование»: от 19,99% (реальная — 25,90%).



Преимущества кредита

Кредит без ежемесячных комиссий, с удобной структурой погашения и возможностью финансирования как наличными, так и безналично. К примеру, безналичный вариант кредита подходит для покупки товаров или оплаты услуг — деньги сразу переводятся продавцу. Программа «Рефинансирование» позволяет погасить долги в других банках на более выгодных условиях.

Как получить средства

«Фамильный» — на карту или счет клиента,

«Безналичный» — перевод денег на счет продавца,

«Рефинансирование» — прямое погашение задолженности.

Дополнительно

Доступ к онлайн-управлению кредитом с помощью приложения PRAVEX ONLINE.

Кредитование без залога, средний размер кредита — более 300 000 грн.

Для продукта рефинансирования действует отдельная страница: pravex.com.ua/landing-refinancing

Европейский персональный кредит от ПРАВЭКС БАНК — выгодный продукт, который поможет осуществить долгожданные покупки, освежить ремонт, или рефинансировать существующие кредиты на более выгодных условиях.

ПУМБ — «Деньги в рассрочку»

В ПУМБ можно оформить кредит на сумму от 500 до 300 000 грн сроком до 24 месяцев. Формально ставка составляет 0,00001% годовых, но основную нагрузку создает ежемесячная комиссия — от 1,99% до 2,99% от суммы. Это формирует реальную годовую ставку от 41% до более 80%. Погашение происходит аннуитетно, платить можно через приложение, терминалы или кассу. В случае просрочки — штраф в 100 грн, или 10% от суммы долга.

ТАСКОМБАНК — «Удобная наличка МАКСИМУМ»

Кредитная программа предусматривает суммы от 1 000 до 1 000 000 грн на срок до 5 лет. Номинальная ставка — 0,01%, но дополнительные комиссии (2,2−6,9% ежемесячно) формируют реальную ставку до 241%. Платежи осуществляются аннуитетно, без комиссий при погашении через терминалы, кассу или онлайн. Штраф за просрочку — 300 грн за каждый случай. Решение по заявке принимается за один день.