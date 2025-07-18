ТОП-5 кеш-кредитів літа 2025 із найлояльнішими умовами

Фінансова подушка — це добре, але життя часто підкидає витрати, до яких неможливо підготуватись. Не завжди вдається оперативно залучити потрібну суму: не всі мають резервні заощадження, ліміту кредитної картки може бути недостатньо, а переказ у готівку — надто дорогий. У такі моменти на допомогу приходять кеш-кредити — швидкі позики, які можна оформити без зайвої бюрократії та забезпечення.

У 2025 році банки активно конкурують за клієнтів у цьому сегменті, тож з’являється дедалі більше пропозицій із фіксованими ставками, мінімальним пакетом документів і можливістю оформлення онлайн. Ми зібрали п’ять актуальних програм кеш-кредитування з лояльними умовами — для тих, кому важливо швидко й безпечно отримати кошти на великі й дрібні витрати.

Креді Агріколь Банк — готівковий кредит «Свобода»

Кредит «Свобода» — це споживчий кредит для фізичних осіб та ФОП (включно з ІТ-сферою), який вирізняється фіксованою ставкою, простими умовами оформлення та додатковим літнім бонусом.

Ключові умови

Сума кредиту: від 10 000 до 500 000 грн.

Строк: від 3 місяців до 5 років.

Ставки: 32% річних — для зарплатних клієнтів, ІТ-сфери, преміум-сегменту, 35% річних — для інших клієнтів, реальна річна ставка при цьому становить 41,16% (для кредиту на 500 000 грн на 5 років).



Переваги кредиту

Відсутність прихованих платежів і комісій.

Фіксована ставка на весь строк.

Можливість оформити кредит без довідки про доходи (до 100 000 грн).

Швидкий розгляд заявки та видача протягом години.

Як отримати кошти

Гроші зараховуються на поточний рахунок або картку, після чого їх можна зняти або використати для оплати.

Додатково

Повноцінне адміністрування кредиту через мобільний застосунок CA+.

Літня акція з розіграшем трьох грошових призів по 100 000 грн серед тих, хто оформить кредит «Свобода» від 50 000 грн у період із 1 липня до 30 вересня.

Ідея Банк — кредит «Зустрічна пропозиція»

Кредитний продукт «Зустрічна пропозиція» від Ідея Банку орієнтований на позичальників, які вже мають кредитні зобов’язання в інших установах і бажають їх об'єднати або перекредитувати на лояльніших умовах. Продукт дозволяє не лише зменшити навантаження на бюджет, а й, за потреби, отримати додаткові кошти на особисті витрати. Банк самостійно погашає кредити в інших банках, звільняючи клієнта від зайвих турбот.

Ключові умови:

Сума кредиту: від 25 000 до 300 000 грн.

Строк: від 36 до 60 місяців.

Ставки

Нові клієнти: перекредитування: 39% (реальна — від 46,47% до 71,44%), додаткові кошти: 55%.

Діючі клієнти: перекредитування: 39% (реальна — від 46,47% до 88,65%), додаткові кошти: 65%.



Переваги кредиту

«Зустрічна пропозиція» дає змогу консолідувати до 10 діючих кредитів, вибрати зручну дату щомісячного платежу й обслуговувати позику через мобільний застосунок. Банк пропонує один кредит замість декількох, із єдиним графіком погашення і без потреби їхати до інших банків — усе автоматично закривається Ідея Банком.

Як отримати кошти

Додаткові кошти надходять на картковий рахунок або можуть бути видані готівкою у відділенні. Оформлення кредиту доступне як через мобільний застосунок О.Банк, так і у фізичних точках продажу. Час оформлення — до 30 хвилин.

Додатково

Управління кредитом через застосунок О.Банк.

Висока ймовірність схвалення заявки.

Гнучкий вибір дати платежу.

Вік позичальника — від 23 до 74 років і 11 місяців.

Мінімальний пакет документів: паспорт, ІПН, а при сумі понад 150 000 грн — підтвердження доходу.

Акцій або пільгових умов на літо немає.

Попередження:https://tinyurl.com/ywnccy86

ПРАВЕКС БАНК — Європейський персональний кредит

Європейський персональний кредит від ПРАВЕКС БАНК — це універсальна програма, яка охоплює три кредитні продукти: «Фамільний», «Безготівковий» та «Рефінансування». Усі варіанти орієнтовані на позичальників віком від 23 до 65 років із підтвердженим офіційним доходом. Вони не передбачають застави та дозволяють отримати значні суми — до 1 мільйона гривень.

Ключові умови

Сума кредиту: «Фамільний»: від 50 000 до 1 000 000 грн, «Безготівковий» та «Рефінансування»: від 100 000 до 1 000 000 грн.

Строк — до 5 років.

Ставки: «Фамільний»: від 21,99% річних (реальна — 30,29%), «Безготівковий»: від 19,99% (реальна — 25,9%), «Рефінансування»: від 19,99% (реальна — 25,90%).



​Переваги кредиту

Кредит без щомісячних комісій, зі зручною структурою погашення та можливістю фінансування як готівкою, так і безготівково. Наприклад, безготівковий варіант кредиту підходить для купівлі товарів або оплати послуг — гроші відразу переказуються продавцю. Програма «Рефінансування» дозволяє погасити борги в інших банках на вигідніших умовах.

Як отримати кошти

«Фамільний» — на картку або рахунок клієнта,

«Безготівковий» — переказ коштів на рахунок продавця,

«Рефінансування» — пряме погашення заборгованості.

Додатково

Доступ до онлайн-керування кредитом через застосунок PRAVEX ONLINE.

Кредитування без застави, середній розмір кредиту — понад 300 000 грн.

Для продукту рефінансування діє окрема сторінка: pravex.com.ua/landing-refinancing

Європейський персональний кредит від ПРАВЕКС БАНК — вигідний продукт, який допоможе здійснити довгоочікувані покупки, освіжити ремонт, чи рефінансувати існуючі кредити на вигідніших умовах.

ПУМБ — «Гроші в розстрочку»

У ПУМБ можна оформити кредит на суму від 500 до 300 000 грн строком до 24 місяців. Формально ставка становить 0,00001% річних, але основне навантаження створює щомісячна комісія — від 1,99% до 2,99% від суми. Це формує реальну річну ставку від 41% до понад 80%. Погашення відбувається ануїтетно, платежі можна здійснювати через застосунок, термінали або касу. У разі прострочення — штраф у 100 грн, або 10% від суми боргу.

ТАСКОМБАНК — «Зручна готівка МАКСИМУМ»

Кредитна програма передбачає суми від 1 000 до 1 000 000 грн на строк до 5 років. Номінальна ставка — 0,01%, але додаткові комісії (2,2−6,9% щомісяця) формують реальну ставку до 241%. Платежі здійснюються ануїтетно, без комісій при погашенні через термінали, касу чи онлайн. Штраф за прострочення — 300 грн за кожен випадок. Рішення щодо заявки ухвалюється за один день.