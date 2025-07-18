Фінансова подушка — це добре, але життя часто підкидає витрати, до яких неможливо підготуватись. Не завжди вдається оперативно залучити потрібну суму: не всі мають резервні заощадження, ліміту кредитної картки може бути недостатньо, а переказ у готівку — надто дорогий. У такі моменти на допомогу приходять кеш-кредити — швидкі позики, які можна оформити без зайвої бюрократії та забезпечення.
ТОП-5 кеш-кредитів літа 2025 із найлояльнішими умовами
У 2025 році банки активно конкурують за клієнтів у цьому сегменті, тож з’являється дедалі більше пропозицій із фіксованими ставками, мінімальним пакетом документів і можливістю оформлення онлайн. Ми зібрали п’ять актуальних програм кеш-кредитування з лояльними умовами — для тих, кому важливо швидко й безпечно отримати кошти на великі й дрібні витрати.
Креді Агріколь Банк — готівковий кредит «Свобода»
Кредит «Свобода» — це споживчий кредит для фізичних осіб та ФОП (включно з ІТ-сферою), який вирізняється фіксованою ставкою, простими умовами оформлення та додатковим літнім бонусом.
Ключові умови
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Сума кредиту: від 10 000 до 500 000 грн.
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Строк: від 3 місяців до 5 років.
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Ставки:
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32% річних — для зарплатних клієнтів, ІТ-сфери, преміум-сегменту,
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35% річних — для інших клієнтів,
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реальна річна ставка при цьому становить 41,16% (для кредиту на 500 000 грн на 5 років).
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Переваги кредиту
- Відсутність прихованих платежів і комісій.
- Фіксована ставка на весь строк.
- Можливість оформити кредит без довідки про доходи (до 100 000 грн).
- Швидкий розгляд заявки та видача протягом години.
Як отримати кошти
Гроші зараховуються на поточний рахунок або картку, після чого їх можна зняти або використати для оплати.
Додатково
- Повноцінне адміністрування кредиту через мобільний застосунок CA+.
- Літня акція з розіграшем трьох грошових призів по 100 000 грн серед тих, хто оформить кредит «Свобода» від 50 000 грн у період із 1 липня до 30 вересня.
Ідея Банк — кредит «Зустрічна пропозиція»
Кредитний продукт «Зустрічна пропозиція» від Ідея Банку орієнтований на позичальників, які вже мають кредитні зобов’язання в інших установах і бажають їх об'єднати або перекредитувати на лояльніших умовах. Продукт дозволяє не лише зменшити навантаження на бюджет, а й, за потреби, отримати додаткові кошти на особисті витрати. Банк самостійно погашає кредити в інших банках, звільняючи клієнта від зайвих турбот.
Ключові умови:
- Сума кредиту: від 25 000 до 300 000 грн.
- Строк: від 36 до 60 місяців.
Ставки
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Нові клієнти:
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перекредитування: 39% (реальна — від 46,47% до 71,44%),
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додаткові кошти: 55%.
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Діючі клієнти:
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перекредитування: 39% (реальна — від 46,47% до 88,65%),
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додаткові кошти: 65%.
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Переваги кредиту
«Зустрічна пропозиція» дає змогу консолідувати до 10 діючих кредитів, вибрати зручну дату щомісячного платежу й обслуговувати позику через мобільний застосунок. Банк пропонує один кредит замість декількох, із єдиним графіком погашення і без потреби їхати до інших банків — усе автоматично закривається Ідея Банком.
Як отримати кошти
Додаткові кошти надходять на картковий рахунок або можуть бути видані готівкою у відділенні. Оформлення кредиту доступне як через мобільний застосунок О.Банк, так і у фізичних точках продажу. Час оформлення — до 30 хвилин.
Додатково
- Управління кредитом через застосунок О.Банк.
- Висока ймовірність схвалення заявки.
- Гнучкий вибір дати платежу.
- Вік позичальника — від 23 до 74 років і 11 місяців.
- Мінімальний пакет документів: паспорт, ІПН, а при сумі понад 150 000 грн — підтвердження доходу.
- Акцій або пільгових умов на літо немає.
Попередження:https://tinyurl.com/ywnccy86
ПРАВЕКС БАНК — Європейський персональний кредит
Європейський персональний кредит від ПРАВЕКС БАНК — це універсальна програма, яка охоплює три кредитні продукти: «Фамільний», «Безготівковий» та «Рефінансування». Усі варіанти орієнтовані на позичальників віком від 23 до 65 років із підтвердженим офіційним доходом. Вони не передбачають застави та дозволяють отримати значні суми — до 1 мільйона гривень.
Ключові умови
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Сума кредиту:
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«Фамільний»: від 50 000 до 1 000 000 грн,
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«Безготівковий» та «Рефінансування»: від 100 000 до 1 000 000 грн.
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Строк — до 5 років.
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Ставки:
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«Фамільний»: від 21,99% річних (реальна — 30,29%),
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«Безготівковий»: від 19,99% (реальна — 25,9%),
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«Рефінансування»: від 19,99% (реальна — 25,90%).
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Переваги кредиту
Кредит без щомісячних комісій, зі зручною структурою погашення та можливістю фінансування як готівкою, так і безготівково. Наприклад, безготівковий варіант кредиту підходить для купівлі товарів або оплати послуг — гроші відразу переказуються продавцю. Програма «Рефінансування» дозволяє погасити борги в інших банках на вигідніших умовах.
Як отримати кошти
- «Фамільний» — на картку або рахунок клієнта,
- «Безготівковий» — переказ коштів на рахунок продавця,
- «Рефінансування» — пряме погашення заборгованості.
Додатково
- Доступ до онлайн-керування кредитом через застосунок PRAVEX ONLINE.
- Кредитування без застави, середній розмір кредиту — понад 300 000 грн.
Для продукту рефінансування діє окрема сторінка: pravex.com.ua/landing-refinancing
Європейський персональний кредит від ПРАВЕКС БАНК — вигідний продукт, який допоможе здійснити довгоочікувані покупки, освіжити ремонт, чи рефінансувати існуючі кредити на вигідніших умовах.
ПУМБ — «Гроші в розстрочку»
У ПУМБ можна оформити кредит на суму від 500 до 300 000 грн строком до 24 місяців. Формально ставка становить 0,00001% річних, але основне навантаження створює щомісячна комісія — від 1,99% до 2,99% від суми. Це формує реальну річну ставку від 41% до понад 80%. Погашення відбувається ануїтетно, платежі можна здійснювати через застосунок, термінали або касу. У разі прострочення — штраф у 100 грн, або 10% від суми боргу.
ТАСКОМБАНК — «Зручна готівка МАКСИМУМ»
Кредитна програма передбачає суми від 1 000 до 1 000 000 грн на строк до 5 років. Номінальна ставка — 0,01%, але додаткові комісії (2,2−6,9% щомісяця) формують реальну ставку до 241%. Платежі здійснюються ануїтетно, без комісій при погашенні через термінали, касу чи онлайн. Штраф за прострочення — 300 грн за кожен випадок. Рішення щодо заявки ухвалюється за один день.
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