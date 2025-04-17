Рейтинг МФО: компании увеличивают суммы и сроки, на которые готовы выдавать кредиты под 0%

Общая сумма кредитов, выданная МФО украинцам в прошлом году, существенно выросла, но кредитные организации не видят поводов для радости: статистика улучшилась в основном из-за инфляции. Для привлечения новых клиентов финкомпании становятся более лояльными и готовы давать в долг под 0% годовых на льготный период все большие суммы.

О новых трендах, и как они изменили расположение компаний в нашем традиционном рейтинге МФО, рассказывает «Минфин».

По итогам прошлого года, украинцы взяли у МФО в долг 52 млрд грн, сообщает Нацбанк. Это на 27% больше, чем в 2023 году. При этом количество микрокредитов за год почти не изменилось — с 8,24 млн возросло до 8,31 млн, то есть менее 1%.

Для сравнения: в 2021 году было выдано 14,16 млн микрокредитов, а в 2020 — почти 12 млн. Таким образом, по сравнению с последним годом до полномасштабного вторжения, количество займов упало примерно на 42%.

Нынешний же рост общей суммы выданных кредитов связан с тем, что заемщики начали брать взаймы большие суммы. Если в 2023 году это было в среднем 4,9 тыс. грн, то сейчас — 6,2 тыс. грн.

Как отмечают в Ассоциации украинских банков, повышение сумм микрозаймов свидетельствует о росте потребности в более значительных суммах для покрытия базовых расходов. Это происходит на фоне ускоряющейся инфляции. По результатам марта, она составила 14,6% в годовом измерении, продукты питания дорожают еще более существенно — плюс более 17% в год. По расчетам же «Минфина», основные продукты только за март подорожали на 11%.

Если, по итогам прошлого года, МФО зафиксировали пусть и небольшой, но все же рост количества займов, то сейчас он может смениться падением. По данным Опендатабот, ежемесячное количество кредитов достигло своего пика в третьем квартале прошлого года — 729 тыс., а уже в четвертом квартале снизилось до 691 тыс. То есть сокращение спроса составило около 5%.

Статистики за этот год еще нет, но, исходя из опосредованных данных, ситуация для МФО действительно ухудшается. Как рассказал «Минфину» СЕО Moneyveo Сергей Синченко, данные Google Trends свидетельствуют о том, что поисковый трафик по запросам о микрофинансовых услугах снизился до уровня марта 2022 года, когда на фоне начала полномасштабного вторжения спрос упал почти в три раза.

«Это говорит о новой модели поведения клиентов: они не столько ищут новые кредиты, сколько активно управляют уже открытыми — выбирают гибкие сценарии возврата и стремятся избежать просрочек», — объясняет Синченко.

Микрофинансовым учреждениям, которым не удалось подстроиться под новые реалии, приходится уходить с рынка.

«Потребительское кредитование становится все более технологичным, а расходы на безопасность и риск-менеджмент растут. Выживают те компании, у которых есть современные решения для оценки заемщиков и мощная IT-инфраструктура», — отмечает СЕО Moneyveo. Также не всем компаниям удается подстроиться к законодательным ограничениям максимальной процентной ставки в день в 1%. Соответствующие правила вступили в силу с лета прошлого года.

Такие дорогие клиенты

В нынешних условиях, МФО приходится изменять и маркетинговые стратегии привлечения новых клиентов. Компании отмечают повышение стоимости каждого лида (контакта с потенциальным клиентом), поэтому массово привлекать заемщиков становится все более сложно.

«Сейчас акцент — не на объемах, а на качестве трафика. Тщательно анализируем эффективность каждого рекламного канала: от пользовательских запросов — среднего чека, срока пользования до стоимости привлечения клиента. Маркетинг должен не просто „держать объемы“, но и создавать добавленную стоимость и способствовать росту качественного активного портфеля», — рассказал «Минфину» Сергей Синченко.

Для того, чтобы снизить затраты на привлечение клиентов, компании пытаются строить долгосрочное сотрудничество с имеющимися заемщиками. То есть главная цель — поиск таких клиентов, которые будут регулярно брать и возвращать займы.

Акций становится больше

Один из главных маркетинговых инструментов в арсенале МФО — так называемые «кредиты под 0%», хотя на самом деле речь идет о ставке 0,01% в день. Эти займы микрофинансовые организации предлагают новым клиентам, которые обращаются к ним впервые. При этом такие условия действуют только некоторое время.

Это позволяет компаниям, хотя и работать по такому кредиту «в минус» (ввиду сопутствующих расходов и доли заемщиков, которые не вернут деньги), но расширить клиентскую базу и определить тех, кто отдает долги. Далее таким клиентам уже можно предлагать займы по привычным ставкам.

В свой рейтинг «Минфин» отбирает компании, у которых есть такие предложения. Их наличие редакция проверяет у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Благодаря этому мы охватываем организации, среди которых по факту выбирает потенциальный клиент МФО.

Как свидетельствуют данные нашего рейтинга, микрофинансовые организации начали более активно привлекать новых клиентов «нулевыми» ставками.

В первую очередь на это указывает рост количества участников рейтинга. Если в последнем квартале прошлого года их было 29, то в первом текущего — уже 31.

После «временного бана» вернулся SOS Credit (мы не берем в рейтинг компании, которые в текущем квартале получают штраф от регулятора). Но более интересно, что расширился список МФО, у которых есть соответствующее акционное предложение. Monto возобновила онлайн-кредитование под 0%. Новичками рейтинга стали Национальный кредит и Loan+, а MyBiz принимала участие в рейтинге до 2021 года, и после долгой паузы снова начала отвечать критериям рейтинга.

В то же время среди компаний, которые были в прошлом рейтинге, отказалась от предложений под 0% только компания «Турбогроши». Также из-за штрафов регулятора отбывают квартальную дисквалификацию SelfieCredit и Аванс Кредит (для последней еще и временно остановлено действие лицензии).

Еще более ощутимый рост количества участников рейтинга, по сравнению с третьим и вторым кварталами прошлого года, — тогда их было 22 и 21 соответственно.

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МФО становятся более щедрыми

Кроме увеличения количества МФО, которые предлагают кредиты «под ноль», растет и максимальная сумма, которую они готовы дать по акционной ставке. Если в прошлом рейтинге у самых щедрых компаний она достигала 35 тыс. грн, то сейчас сразу две микрофинансовые организации увеличили потолок до 55 тыс. грн.

Также одна МФО установила максимальную сумму на уровне 35 тыс. грн, а еще четыре — на уровне 30 тыс. грн.

Ощутимо вырос и показатель средней максимальной суммы, которую готовы предложить МФО под 0%. В прошлом квартале это было 17,6 тыс. грн, а сейчас — более 19 тыс. грн.

Несколько увеличился и максимальный срок, на который компании предоставляют нулевые займы, — в предыдущем квартале он составлял в среднем 23 дня, а сейчас — 23,4.

Место МФО Баллы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни Смена места 1 Creditkasa 33,75 55 000 30 +4 2 Credos 31,75 55 000 30 +11 3 CreditBox 31 30 000 30 -2 4 Credit7 31 20 000 30 0 5 CreditPlus 31 20 000 30 -2 6 Твоя Позика 30,5 30 000 26 0 7 Moneyveo 30 35 000 20 -5 8 Бизнес Позика 29,75 30 000 26 -1 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 0 10 Miloan 26,5 15 000 30 -2 11 Pango 26,5 12 000 30 -1 12 ТОП1 26,5 30 000 15 +4 13 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -2 14 MyCredit 25,75 18 000 15 -2 15 Loan+ 25,5 20 000 30 нов. 16 Tengo 25,5 15 000 30 -2 17 Smartiway 24 5 000 31 0 18 Amigo 23,25 10 000 30 +4 19 SOS CREDIT 22,5 20 000 20 нов. 20 Национальный кредит 22 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 21,25 27 000 15 0 22 Швидко Гроши 21 15 000 14 -3 23 Додам 20,75 12 000 20 0 24 Finsfera 20,75 15 000 15 +2 25 Starfin 19,25 20 000 15 0 26 Fcredit 18,5 5 000 30 нов. 27 SunCredit 18 20 000 15 -3 28 EasyCash 17 5 000 15 +1 29 Clickcredit 17 500 10 -2 30 alexcredit 14,75 1 500 20 -2 31 MyBiz 11,25 1 000 14 нов.

Смена лидеров рейтинга

В этот раз в рейтинге произошли существенные изменения. Первые строчки заняли компании, которые повысили максимальную сумму кредита под 0,01% до 55 тыс. грн, — Creditkasa и Credos. Обе МФО предоставляют соответствующие кредиты сроком до 30 дней.

В прошлом рейтинге Creditkasa также была в первой пятерке, а вот Credos взлетел сразу на одиннадцать позиций. Ощутимо улучшить свои позиции компании удалось не только благодаря увеличению суммы льготных кредитов, но и потому, что она повысила показатель прозрачности — не было обнаружено разногласий в условиях кредитования на сайте и ответах службы поддержки. Также у МФО улучшился балл за каналы коммуникаций.

Лидер прошлого рейтинга — CreditBox — опустился на третье место. В то же время условия, по которым МФО предлагает льготные кредиты, по сравнению с предыдущим кварталом, не изменились, а потеря лидерства связана исключительно с улучшением баллов конкурентов.

Единственной МФО, которая снизила максимальную сумму кредита, которую можно получить на льготных условиях, стала alexcredit. Если в предыдущем квартале «под ноль» у нее можно было одолжить до 6 тыс. грн, то теперь только почти символические 1,5 тыс. грн. Еще меньшие акционные займы предлагают две компании — MyBiz и Clickcredit — 1 тыс. и 500 грн соответственно.

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Сужение рынка микрозаймов заставляет МФО более активно бороться за заемщиков, а потому вполне возможно, что в следующем квартале они еще более существенно улучшат условия льготных займов.