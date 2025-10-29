По каким критериям клиенты оценивают саппорт украинских МФО

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2025, 12:30 Читати українською

По каким критериям клиенты оценивают саппорт украинских МФО

Сегодня качество клиентской поддержки становится для рынка онлайн-кредитования не менее критическим, чем ставка или скорость зачисления денег. Именно саппорт формирует уровень доверия и повторные обращения. Уже после первого контакта решающим становится качество службы поддержки МФО. Именно поэтому в фокусе — критерии оценки саппорта МФО и то, как клиенты оценивают поддержку МФО в ежедневных сценариях.

Сегодня качество клиентской поддержки становится для рынка онлайн-кредитования не менее критическим, чем ставка или скорость зачисления денег.

Как оценивается уровень поддержки МФО

Клиент оценивает поддержку просто: ответили ли быстро, объяснили ли по существу, решили ли вопрос без лишних шагов. Это измеряют четырьмя показателями:

  • FRT или скорость первого ответа. Это то, как быстро оператор замечает ваше сообщение. Хороший уровень — до 1 минуты в чате на сайте и до 3 минут в мессенджерах.

  • TTR или время решения вопроса. Подразумевается не просто «мы передали дальше», а реальное разрешение ситуации. Для обычных запросов это обычно 10−15 минут.

  • FCR или решение с первого раза. Идеальный саппорт не заставляет писать повторно: в 8 случаях из 10 клиент должен получить ответ и результат сразу.

  • AHT или продолжительность разговора. Общение должно быть кратким, четким и по сути, без шаблонных фраз и лишних уточнений.

Как это выглядит на практике

  • Написали «платеж не прошел» — через минуту получили ответ, еще через десять минут — квитанцию.

  • Попросили продлить кредит — получили ссылку на оплату и краткую инструкцию без дополнительных проверок.

Действительно качественная поддержка — это не просто быстро, а быстро и результативно, чтобы не пришлось обращаться повторно.

Как быстро проверить качество поддержки МФО и на что смотреть

Произведите 10-минутный мини-аудит и параллельно сверяйтесь с ключевыми признаками качества:

Критерий

Что проверить

Доступность и скорость

Напишите в чат и мессенджер — зафиксируйте время первого ответа и конкретику; проверьте прозрачный график для телефона и email.

Омниканальность

Есть ли живой чат, Viber, Telegram, телефон, email, соцсети — и отвечают ли в том же канале, куда обратились.

Прозрачная эскалация

Указывают ли ожидаемое время и следующие шаги — возвращаются ли со статусом, если есть задержка.

Самообслуживание

FAQ — наличие примеров, инструкций в 1−2 шага; вличном кабинете — возможность продлить срок, оплатить, изменить данные.

Безопасность коммуникаций

Как защищают персональные данные — упоминания о шифровании, минимизации данных, корректной идентификации, стандартах вроде PCI DSS.

Измерение удовлетворённости

Просят ли короткую оценку после диалога в каждом канале — видно ли, что обратная связь действительно учитывается.

Жалобы

Сложные рассматриваются в течение нескольких дней, со статус-обновлениями.

Стоимость звонка

Бесплатная горячая линия илистоимость звонка по тарифам оператора.

Хороший саппорт ощущается еще до заключения договора — ответы быстрые и по существу, правила ясны, а путь к решению — короткий и без лишних шагов.

Как МФО измеряют удовлетворенность

Чтобы понять, действительно ли клиенты довольны сервисом, МФО постоянно отслеживают три показателя. Все они — об эмоциях, доверии и удобстве.

  • CSAT (Customer Satisfaction Score) — это краткий опрос сразу после обращения. Обычно спрашивают: «Оцените, насколько вы довольны общением с поддержкой?» Если большинство отвечает на 4−5 из 5, у компании высокий уровень удовлетворенности.

Что это значит для клиента: сервис не просто ответил, а решил вопрос быстро и без нервов.

  • NPS (Net Promoter Score) — показывает, готов ли клиент посоветовать сервис знакомым. Если большинство отвечает «да, обязательно», это признак доверия.

Что это значит для клиента: компании важно, чтобы ее поддержку действительно советовали, а не просто терпимо воспринимали.

  • CES (Customer Effort Score) — отображает, насколько легко было получить помощь. Если человек решил вопрос без лишних шагов и повторных обращений, показатель низкий, а это хорошо.

Для клиента это означает: сервис удобен, не заставляет объяснять одно и то же нескольким операторам.

Как это работает на практике

После завершения диалога клиент получает короткий вопрос в чате или мессенджере буквально в один клик. Ответы собираются автоматически, а результаты обновляются каждый день. Если уровень удовлетворенности падает, компания видит это и может быстро отреагировать — изменить скрипты, научить операторов или упростить форму обращения. Такие метрики показывают, насколько сервис действительно удобен для людей. Для клиента это гарантия, что его мнение не теряется в формальностях: каждая оценка влияет на то, как работает компания завтра.

Реальный пример работы саппорта в МФО

По данным компании Moneyveo, в сентябре 2025 года…

  • через онлайн-каналы прошло более 4675 обращений; доля чатов — 39%, мессенджеров — 61%;

  • чат и мессенджеры работают 24/7 (это меню самообслуживания по наиболее распространенным вопросам клиента); телефон и email — по графику, опубликованному на сайте;

  • скорость первого ответа (FRT) в чате — 10 сек;

  • продолжительность разговора (AHT) в чатах — до 10 мин в среднем; помогают продуманные скрипты без «шаблонности»;

  • уровень оперативности ответа на звонки —84%. Это означает, что большинство звонков клиентов принимается операторами в течение первых секунд ожидания;

  • индекс удовлетворенности клиентов во время обращений по телефону (CSI) — 90,1%;

  • среднее время разговора по телефону —00:02:54;

  • среднее время ответа на звонок — 00:00:13;

  • всего звонков — 6824.

FAQ

Какие существуют критерии оценки службы поддержки МФО

Скорость первого ответа, время решения вопроса, решение с первого раза, продолжительность общения, режим работы 24/7, омниканальность, эмпатия и персонализация, прозрачная эскалация, безопасность коммуникаций, удовлетворенность сервисом, готовность рекомендовать и удобство процесса.

Как проверить качество поддержки перед подачей заявки на кредит

Напишите тестовое сообщение в чат и мессенджер, оцените время и конкретику ответа, проверьте FAQ, узнайте стоимость звонка.

Какие каналы поддержки наиболее удобны для клиентов МФО

Онлайн-чат и мессенджеры самые быстрые; телефон удобен для сложных кейсов; email и соцсети — когда нужны файлы или публичный треккинг.

Как МФО определяют уровень удовлетворенности клиентов (CSAT/NPS)

После обращения посылают опрос — по ответам считают показатели удовлетворенности пользователей.

Должна ли работать служба поддержки МФО круглосуточно и сколько времени ждать ответа

Да, 24/7 в чате и мессенджерах. Ориентир: чат — до 1 мин, мессенджеры — до 3 мин, соцсети — до 15 мин, телефон — почти мгновенно.

Как кредитная компания защищает личные данные в чате поддержки

Защищенные каналы, политика конфиденциальности, минимизация данных, стандарты PCI DSS, контроль доступа и эскалаций.

Рейтинг саппорта МФО Украины формируется цифрами, а не обещаниями. Если выполнены ключевые условия — быстрый первый ответ, решение с первого контакта, прозрачная эскалация, безопасность и уважение к клиенту — сервис побеждает в выборе пользователя. Это и есть современный клиентский сервис МФО.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Moneyveo в качестве примера сервиса, внедрившего передовые стандарты саппорта в украинском финтехе.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами