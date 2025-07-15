Оплата частями: какие варианты предлагают банки и как выбрать самый лучший

Покупка товаров в рассрочку становится все более популярной. Если раньше так покупали в основном электронику, то сейчас — почти все товары широкого потребления. Какие сервисы по рассрочке существуют в Украине, чем отличаются и как выбрать самый удобный, разбирался «Минфин».

Потребители не хотят откладывать покупки на потом

Потребительское кредитование растет в Украине третий год подряд. К этой категории кредитов относятся все займы физическим лицам, за исключением ипотеки, кредитов для покупки транспорта и займов ФОПам. То есть это использование кредитных карт, займы на текущие нужды и, конечно, разные варианты оплаты частями.

Общий объем потребительских кредитов снизился примерно на 10% в первый год после полномасштабного вторжения, а уже с 2023 года начал расти. Сначала на скромные 5%, а в 2024 году — сразу на 21%. По предварительным прогнозам, в этом году он прибавит также около 20%.

Но кроме влияния инфляции, рост кредитования говорит о восстановлении уровня потребления в Украине: все чаще наши соотечественники решают купить товар сейчас, не дожидаясь, когда накопят нужную сумму.

Аналогичное поведение потребителей фиксируют по всему миру. Мировой объем займов по программам BNPL (Buy Now Pay Later — покупай сейчас, плати позже) в прошлом году достиг $492,8 млрд (средний рост — почти 22% за предыдущие годы). По прогнозам, уже в этом году общая сумма таких кредитов составит $560 млрд, а дальше будет ежегодно расти на 10%, по крайней мере до 2030 года.

Наблюдается тенденция к увеличению популярности BNPL и в США. По оценкам ФРС, в прошлом году 15% американцев хотя бы раз воспользовались такой программой. Еще в 2012 году их было 12%. Кроме того, почти треть граждан США пользовались программами BNPL хотя бы раз в жизни.

Основными драйверами роста популярности BNPL в мире является покупка одежды и обуви, товаров для дома и электроники.

Что такое BNPL и действительно ли выгодная эта система

Программы BNPL позволяют разделить оплату покупки на несколько частей и выплатить их за определенный период. К примеру, если смартфон стоит 10 тыс. грн.

Обычно программы BNPL предусматривают оплату без процентов или с низкими процентами. Оплачивать частями можно любые товары — электронику, одежду, косметику, товары для дома, спорта и так далее.

Покупатели пользуются BNPL в основном ради того, чтобы получить в пользование товары, когда еще нет полной суммы на их покупку, или единовременная выплата этих денег приведет к появлению существенной дыры в семейном бюджете.

В то же время правильное использование BNPL помогает даже экономить и зарабатывать. Из-за инфляции и девальвации национальной валюты товары за несколько месяцев могут ощутимо подорожать. Однако, если покупатель уже зафиксировал оплату частями на определенную сумму, для него цена остается неизменной. Если бы же он решил копить средства в течение нескольких месяцев, то в конце концов пришлось бы платить больше.

Кроме этого, если покупатель может без проблем уплатить всю сумму за товар сразу, ему BNPL позволит оставить средства во временном пользовании и пока не дойдет очередь их выплатить — заработать на депозите или ОВГЗ.

В то же время следует быть бдительным при использовании оплаты частями, так как для клиента могут возникать дополнительные расходы. Как отмечает Аркадий Шидер, директор Департамента интегрированных финансовых решений Банка Кредит Днепр, принимая решение о рассрочке, следует внимательно смотреть на ее условия.

«Оплата частями в большинстве случаев бесплатная для клиента. Но я всегда советую сравнивать общую сумму, которую нужно выплатить по рассрочке со стоимостью товара. Бывают случаи, когда при оформлении оплаты частями торговцы с банком добавляют обязательные услуги страхования (расширенную гарантию) и это может привести к удорожанию покупки примерно на 5−7%», — отмечает эксперт.

Также может быть комиссия, по которой ежемесячно придется платить от 1,5 до 2,5% от суммы взятой рассрочки. Соответственно, за 6 месяцев, при ставке комиссии 2%, вы дополнительно уплатите 12%. «Это не значит, что такой рассрочкой нельзя воспользоваться. Потому что иногда стоимость товара в конкретном магазине бывает лучше и совокупно с дополнительными расходами по рассрочке — это все равно выгодная покупка. Просто, прежде чем совершать покупку, посчитайте все свои расходы и примите сознательное решение», — объясняет он.

Также, по словам Аркадия Шидера, дополнительные расходы могут возникнуть, если деньги платить за рассрочку за счет кредитного лимита карты. В этом случае, есть риск пропустить погашение долга по кредитке и, соответственно, платить проценты по нему.

Условия оплаты частями

Условия, которые банки предлагают для оплаты частями, «Минфин» проверил на одном из интернет-магазинов электроники. В качестве примера мы взяли ноутбук стоимостью 21 999 грн.

На сайте указаны 8 банков, которые позволяют оформить его покупку в рассрочку онлайн.

В основном они предлагают оплату частями от 4 до 6 месяцев. Большие сроки доступны в Привате и ПУМБе — 10 месяцев, и ОТП Банке — 7.

Посчитаем, есть ли переплата за купленный товар. Для вариантов с ПУМБом и Приватом отмечено, что за каждый из 10 платежей нужно будет вносить 2 200 грн. То ест, общая сумма будет составлять 22 000 грн — на 1 грн больше стоимости товара без рассрочки. В ОТП предусмотрено 7 платежей по 3 143 грн, вместе это 22 001 грн — переплата 2 грн.

Сенс, Абанк, Глобус, Ощад и monobank установили одинаковые суммы платежей при рассрочке на 6 месяцев — по 3 667 грн. Это означает переплату за ноутбук 3 грн.

В большинстве случаев, для того, чтобы оформить рассрочку, нужно быть клиентом банка и иметь его кредитку, а лимит на ней (или же специальный лимит для оплаты частями) должен быть не ниже стоимости покупки.

Некоторые банки предлагают альтернативу. Например, у Сенса есть возможность оформить рассрочку в пределах своего кредитного лимита, а можно и без кредитной карты. Однако в первом случае переплата за товар будет сугубо символической, а во втором — для этого ноутбука будет составлять 500 грн.

Оплата частями без переплат и кредитной карты

С точки зрения как клиентов, так и продавцов, слабое место рассмотренной выше оплаты по частям — ее привязка именно к кредитной карте. У покупателя может не быть кредитки, или она есть, но от другого банка. В этих условиях магазины вынуждены сотрудничать с как можно большим перечнем банков, чтобы расширить список потенциальных покупателей, но все равно не могут охватить всех.

Альтернативу привычной оплате частями в Украине предлагает Банк Кредит Днепр, чья программа BNPL похожа на аналогичные в странах Запада, а в Украине она лишь набирает популярность.

Суть состоит в том, что клиент, подобно упомянутой выше оплате частями, тоже видит кнопку рассрочки, но она не привязана ни к одному банку. Выбрав такую возможность, клиент указывает карту, с которой будут списываться платежи. При этом это может быть как кредитная, так и дебетовая карта, какой банк ее выдал — не имеет никакого значения.

Для покупателя такая система снимает обязательство иметь кредитку конкретного учреждения и делает покупку в рассрочку гораздо более доступной. В свою очередь, продавец не должен размещать отдельные кнопки оплаты частями для большого перечня банков — достаточно лишь одной.

Как объясняет Аркадий Шидер, этот подход значительно расширяет количество пользователей рассрочкой. «У 32% клиентов, которые воспользовались BNPL, вообще нет кредитных карт. Следовательно, мы предоставили сервис гораздо большему количеству клиентов, что делает продукт более доступным, а торговцам, соответственно, обеспечивает больше продаж», — уточняет он.

Оплата по программе BNPL не предусматривает никакой переплаты — покупатель выплачивает ту же сумму, которая была бы без рассрочки. Покупку с помощью BNPL можно разбить на 4 платежа, скоро планируются и большие сроки.

С технической стороны оформление такого финансирования происходит через факторинг. Именно продавец предоставляет рассрочку покупателям, но как только те получили товар — сразу уступает задолженность банку. Заработок банка в этой операции — комиссия, которую ему платит продавец. Хотя и сам магазин остается доволен, ведь благодаря BNPL получает увеличение продаж ориентировочно на 30%.

Как показывает статистика, BNPL не только увеличивает продажи, но и повышает частотность покупок и помогает удерживать клиентов. Важно также то, что, с точки зрения клиента, рассрочку предоставляет ему именно магазин, а банк выступает, скорее, как финансовый партнер. Как следствие — покупатель становится более лояльным именно к магазину.