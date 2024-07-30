Олег Черненький: до конца года курс достигнет максимума в 43 грн/$ и не будет ниже 40 грн/$

На рынке банковского кредитования произошел переломный момент — кредитование в гривне возобновилось до довоенных показателей. По данным НБУ, на 1 июля гривневый кредитный портфель резидентам достиг 790 млрд грн, превзойдя предыдущий максимальный показатель в мае 2022 года (773,8 млрд грн). Банковская система продолжает активно привлекать депозиты: с начала войны гривневые вклады выросли на 85%. Впрочем, это не значит, что финансисты справились со всеми вызовами.

О том, как банкиры будут привлекать новых клиентов, что будет с курсом и кредитными ставками, «Минфин» пообщался с руководителем корпоративного бизнеса «RwS bank» Олегом Черненьким.

Корпоративное кредитование: как и почему банки будут менять свои кредитные продукты

Как свидетельствует статистика НБУ, кредитование бизнеса возобновляется более медленно, чем кредитования населения: с начала года гривневое кредитование бизнеса выросло на 6,9%, против 13,2% — населения. И даже этот прирост в большей степени обеспечен государственными программами. Как банки планируют привлекать корпорации к кредитованию?

Действительно, львиная доля кредитов приходится на государственные программы. С начала войны 90% всех кредитов в Украине составляют кредиты по программе «5−7−9». Она начата в период ковида и почти за 4 года неоднократно трансформировалась: сначала это были ковидные программы, впоследствии антикризисные, и на посевную.

После изменений условий кредитования по этой программе остаются, по сути, только инвестиционные кредиты и кредиты на пополнение оборотных средств. Да и последние очень ограничили: на одного контрагента-заемщика не больше 5 миллионов гривен. Это точно не для крупного бизнеса, даже не для среднего, скорее, для малого и микробизнеса.

По моему мнению, такие ограничения достаточно взвешенные, и о них нам заранее было известно. Фонд развития предпринимательства еще в прошлом году анонсировал такие изменения и рекомендовал банкам обновлять и пересматривать свои внутренние программы кредитования. Что касается «RwS bank», у нас есть клиенты, с которыми заключены договоры по программе «5−7−9», однако это небольшой процент нашего общего кредитного портфеля.

В целом, думаю, сейчас банки будут менять свои кредитные продукты, чтобы они были интересны заемщикам, и даже, насколько это возможно, были приближены к условиям финансирования программы «5−7−9».

Это касается и вашего банка? Какие у вас планы по кредитованию на этот год?

Мы не останавливали кредитование бизнеса, охотно кредитуем реальный сектор экономики. Поскольку «RwS bank» — небольшой банк, наши клиенты — средний и малый бизнес. В их числе сферы производства, торговли, логистики, сельского хозяйства, которым предлагаем выгодные кредитные линии на три года и овердрафт. Мы не останавливаемся на одной программе «5−7−9» и предлагаем кредитные продукты разных форматов.

У нас есть возможности индивидуального подхода к каждому заемщику — уделять клиенту больше времени, быстрее согласовывать проекты и т. д. Если в крупных банках рассмотрение заявки от двух до четырех месяцев — это норма, то у нас это занимает до месяца. И мы стараемся эти сроки и дальше сокращать. «RwS bank» настроен на качество и скорость обслуживания. Работаем над тем, чтобы наш банк мог закрыть максимум потребностей клиента, поэтому интегрируемся и обновляем действующие продукты.

Банки, которые активно кредитовали клиентов под государственные программы, столкнулись с проблемами — Фонд развития предпринимательства сильно задерживал выплаты компенсаций части процентной ставки. Как финансисты выходили из ситуации?

Программа «5−7−9» — это сумасшедшая нагрузка на бюджет. К началу 2024 года задолженность со стороны государства по компенсации процентов банкам достигла 7 млрд гривен. И это, на самом деле, спровоцировало большие сложности не только для финучреждений, но и для заемщиков. Потому что более полугода не уплачивались проценты, а это риск снижения класса заемщика, что не самым лучшим образом влияет на его кредитную историю.

В марте этого года сроки невыплаты компенсаций банкам были сокращены, и тогда «пожар» удалось погасить.

Поскольку в нашем банке процент кредитов по «5−7−9» сравнительно небольшой, мы особого труда с задержками выплат компенсаций не испытали.

Что касается будущих рисков по таким задержкам, то банки на них, как вы понимаете, особо не влияют.

Но финучреждения вместе с Нацбанком и Фондом развития предпринимательства могут, например, обсуждать и изменять сроки выплат компенсаций, и совместно рассматривать пути решения ситуации, которые складываются в программе.

Вы упомянули о собственных предложениях банков, которые могут даже частично заменить кредиты «5−7−9». О чем идет речь?

Эффективная ставка сейчас уже в районе 15% годовых. Банки с иностранным капиталом и государственные банки могут себе позволить предлагать клиентам кредиты под 15−17%. Мы к этому тоже будем идти.

Пока у нас несколько иная структура кредитного портфеля и возможностей банка. Но мы тоже не так давно пересмотрели ставки в сторону снижения, предлагаем около 20%. Но, еще раз хочу подчеркнуть, клиенты все чаще обращают внимание на отношение. И «лишние» процент-полтора не являются для них принципиально важными.

У нас есть клиенты, которые обращались за кредитом по программе «5−7−9», но в конце концов выбирали наш кредитный продукт. Потому что заемщики тоже понимают, что у «5−7−9» есть определенные риски. И если их бизнес выдерживает нагрузку, они, скорее, возьмут кредит на рыночных условиях и успешно реализуют свои проекты.

Какие кредитные программы банки планируют более активно развивать в розничном сегменте — ипотечные, автокредитование, карточное кредитование, кредитование наличными?

В этом году мы планируем обновлять программы ипотечного кредитования и автокредитования.

Спрос и на ипотечные займы, и на кредиты под покупку автомобилей сейчас есть. А у нас есть партнеры — застройщики и автосалоны, с которыми мы сможем сделать выгодные предложения нашим клиентам.

У нас нет намерения и стратегии идти в такие массовые продукты, как, например, кредитные карты. Подобные продукты будут, скорее, для наших сотрудников и клиентов, у которых в «RwS bank» есть зарплатные карточные проекты.

Тем не менее «RwS bank» — корпоративный банк, поэтому мы двигаемся максимально в корпоративном направлении, реализуя новые интересные проекты, согласно потребностям наших клиентов.

Какие программы будут в приоритете для вашего банка в этом году?

Это кредитная линия и овердрафт, также кредиты под залоговое имущество. На сегодняшний день у нас есть мощная команда сотрудников, которые оценивают все возможные варианты и перспективы кредитного проекта, залогового имущества, насколько ликвидным оно будет через несколько лет, локация и возможности для дальнейших действий — благодаря профессиональной и слаженной команде мы легко моделируем все возможные варианты развития.

Сейчас достаточно актуальная тема — так называемые «энергетические» кредиты, под покупку техники, которая поможет пережить отключение электроэнергии. Вы планируете подобные программы?

Мы всегда готовы рассмотреть любой проект, в том числе связанный с энергетикой и энергосбережением. Периодически получаем обращение от клиентов на финансирование проектов по производству солнечной энергетики. Но отдельных кредитных продуктов или программ «под энергетику» в ближайшее время не планируем.

На что именно будете делать акцент: максимальное удешевление (снижение ставок, комиссий), увеличение сроков кредитов, уменьшение первоначальных взносов, дополнительные предложения и бонусы?

Конечно, важны и процентные ставки, и сроки кредитования. По процентам мы точно будем в рынке, в противном случае, к нам просто никто не придет. Сокращение сроков — точно нет. В ближайшее время банки будут достаточно осторожно относиться к долгим срокам кредитования, как когда-то, скажем, кредит на квартиру до 30 лет. Риски слишком высокие, и вряд ли банки пойдут на них. Конечно, это могут быть государственные программы, но вероятность, что частные банки нашего сектора пойдут на это, очень маленькая.

Как и в корпоративном сегменте, планируем «брать» розницу сервисом.

Клиент должен быть уверен в надежности банка, чувствовать партнерство, что, если вдруг что-нибудь произойдет, банк пойдет навстречу — проведет реструктуризацию или изменит график выплат, если это потребуется.

Человеку важно, чтобы его слышали. Мне клиенты часто говорят, что для них главное, чтобы было к кому обратиться в банке, и чтобы предоставлялась обратная связь. В таких условиях они действительно готовы согласиться на сотрудничество, даже если ставка будет несколько выше — на 1−1,5%.

Рассчитываем, что такой индивидуальный подход и интересные кредитные продукты позволят нам уже в этом году нарастить розничное кредитование на 10−15%. Общий же прирост кредитного портфеля в 2024 году составит 20−25%.

Политика НБУ: Если процент по ОВГЗ будет ниже 14−15%, банки развернутся в сторону кредитования

Несмотря на попытки банков развивать кредитные программы, все больше растут объемы вложений в депозитные сертификаты Нацбанка и в ОВГЗ (особенно с целью резервирования). Сохранится ли эта тенденция и в 2024 году?

Думаю, что в этом году тенденция сохранится. В настоящее время банки могут зарабатывать 16%, вкладывая в трехмесячные сертификаты. Здесь срабатывает простой расчет: либо безрисковые ОВГЗ под 16%, либо рисковый кредит, например, под 17−18% — что лучше? Ответ очевиден.

Поэтому банки и дальше будут диверсифицировать свои портфели ОВГЗ и депозитными сертификатами. Даже несмотря на то, что Нацбанк снизил учетную ставку до 13%, и, скорее всего, еще будет пересматривать ее в сторону снижения.

До какого именно минимума должны уменьшиться ставки по депсертификатам и ОВГЗ, чтобы банки начали значительно уменьшать свои вложения в них?

Прогнозирую, что до конца года Нацбанк снизит учетную ставку до 12%. И это станет именно тем пределом, после пересечения которого дальнейшие вложения банков в ОВГЗ или депсертификаты уже не будут выглядеть столь привлекательными.

К примеру, если процент по ОВГЗ будет ниже 14−15%, банки охотно развернуться в сторону кредитования.

Насколько возможно движение в обратную сторону — на повышение учетной ставки?

Ждем учетную ставку НБУ 12% к концу года. Не думаю, что возможен «разворот» в этом вопросе — по крайней мере, не в 2024 году.

Ожидаете ли увеличения валютных спекуляций по мере снижения учетной ставки? Насколько существенными они могут быть, может ли это повлиять на курс и как может отреагировать Нацбанк?

Учетная ставка не влияет на валютные махинации. Это больше зависит от курса и насколько он будет колебаться.

Курс доллара и депозитные ставки

В НБУ заявляли, что валютный курс будет колебаться в обе стороны в течение 2024 года. Каким, по вашему мнению, может быть самое большее удорожание и удешевление доллара?

В начале года мы давали прогноз по курсу — 42 гривны за доллар. Думаю, на этом уровне он продержится до конца года. Впрочем, это не исключает колебания, что мы и наблюдаем сейчас — может быть плюс или минус 20−30 копеек в день. Максимальный курс, по моему мнению, вряд ли превысит 43 гривны, а минимальный — не опустится ниже 40 гривен.

Правительство ожидает девальвацию гривны в 2025 году на уровне 10%, поэтому курс доллара может вырасти до 45−46 гривен.

В этом же русле будет двигаться и наличный рынок. Пока нет больших разрывов, которые мы могли наблюдать несколько лет назад.

Как в течение года будут меняться депозитные ставки?

Изменение учетной ставки будет зеркально отражаться на депозитных ставках. Если учетная ставка снизится еще на процент — до 12%, то максимальная ставка по депозитам будет находиться в районе 13,5%, а в среднем — 10−12%. Сейчас банки предлагают продукты под 15−16%. Такие предложения есть и у нас. Но если оценивать общую тенденцию, то повторюсь, ожидаемая средняя ставка 10−12%, все зависит от того, на сколько банки нуждаются в ликвидности.

В чем небольшие банки могут более активно конкурировать с системными вкладчиками?

С государственными банками, конечно, трудно конкурировать, даже при условии, что ставки по депозитам у них ниже.

Многие просто реагируют на статус, если банк государственный, значит, деньги в нем более защищены. Хотя сейчас гарантируется возврат 100% суммы вкладчикам всех банков, по крайней мере, на время действия военного положения и определенного периода после его окончания.

Ввиду этого, думаю, значительного перераспределения депозитного рынка не будет.

У каждого банка уже есть свой сегмент и свои клиенты, и все, что нужно, — просто предлагать им конкурентные ставки и быстрый сервис.

Как сейчас люди относятся к депозитным вложениям — готовы ли они нести деньги в банк?

Думаю, что тенденция существенно не изменится. Например, когда депозитные ставки составляли 6−8%, даже при таких условиях значимого оттока клиентов не происходило. Люди все же больше доверяют банкам, в основном население уже давно определилось с приоритетными и консервативными направлениями сбережения средств: кто-то держит прямо дома, кто-то покупает валюту, кто-то покупает ОВГЗ, а есть те, кто много лет оформляет в банках депозиты. На рынке сейчас существует множество интересных предложений с возможностью размещения вкладов на 3, 6, 12 месяцев — все зависит от потребностей.

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Инновации в банковской системе: главное преимущество — нестандартные решения

Какие новации в целом могут предложить небольшие банки, чтобы конкурировать с крупными розничными финучреждениями?

Клиентам важны удобство и технологичность, особенно учитывая те условия, в которых мы живем. Лично я последний раз был в банке в качестве клиента, пожалуй, года три назад. Карту можно оформить онлайн, купить валюту, оформить депозит, сделать перевод или оплату — все это уже возможно в мобильных приложениях.

Мы все к такому сервису уже привыкли. И хочется еще большей технологичности. Мы сейчас планируем обновить свое мобильное приложение, добавить еще больше возможностей и функций. Работаем над тем, чтобы создать новую платформу для физических лиц, а для юридических — открытие счета без посещения банка (идентификация компании будет онлайн).

Все это требует больших инвестиций в IT-направление, но без них сейчас никак.

Но главное конкурентное преимущество на рынке сейчас все же — нестандартные решения и сервис. У нас есть приложения и продукты, и есть клиенты, под нужды которых мы можем адаптировать любую программу. Причем сделать это максимально быстро.

Считаю, что такая гибкость и является главным преимуществом нашего банка.

У крупных системных банков очень много степеней согласования решений. У небольших банков все гораздо более оперативно. Образно говоря, небольшой банк — это финансовый бутик, где клиента выслушают и предложат быстрое и самое выгодное решение.

НБУ хочет, чтобы банки наращивали уставные капиталы за счет средств акционеров. Есть ли такие планы у «RwS bank» (на какую сумму в 2024 году)?

Если будет требование от регулятора в части наращивания уставного капитала или увеличения по другим нормативам, мы его будем выполнять.

«RwS bank» придерживается и в дальнейшем будет неукоснительно соблюдать все нормативы НБУ.

Вы недавно вошли в команду «RwS bank». Почему сделали такой выбор, чем банк вам интересен?

Я пришел в «RwS bank» в октябре прошлого года. Банк интересен лично мне нестандартными решениями и креативным подходом к решению вопросов. Мы можем позволить себе это делать. Стараемся расширять свои возможности, и это помогает нам наращивать обороты, а лично мне — всегда быть в тонусе.

Что планируете изменить, каким вы видите банк через пять лет?

Хочу, чтобы «RwS bank» стал более узнаваемым на рынке. И попал как минимум в первую 20-ку, а еще лучше в топ-10 в банковском рейтинге. Уверен, у нас все еще впереди, главное — возможности и мир в нашем государстве.