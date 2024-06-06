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6 июня 2024, 7:40 Читати українською

Рейтинг устойчивости: лидером вновь стал Креди Агриколь, а эксперты доверяют госбанкам

Удачное начало года обеспечило банкам дополнительный запас прочности, который может понадобиться им с приближением новых вызовов. «Минфин» подготовил новый рейтинг устойчивости банков и узнал, кому больше всего доверяют вкладчики, эксперты и какие из финансовых учреждений лучше всех готовы к испытаниям.

Удачное начало года обеспечило банкам дополнительный запас прочности, который может понадобиться им с приближением новых вызовов.

Начало года оказалось максимально стабильным для украинских банков. После проведенной в прошлом году очистки системы ни один банк не признан неплатежеспособным. Не столкнулись банки и с оттоком средств на фоне снижения ставок по вкладам, равно как и с масштабными проблемами обслуживания кредитов.

На положительном фоне банки демонстрируют рекордную прибыль. В целом за первый квартал они заработали 40,5 млрд грн — больше, чем когда-либо в истории. Для сравнения: за первые кварталы 2020 и 2021 годов их заработок составил около 27 млрд грн. Убыточные сейчас только 8 банков, но их общие потери сравнительно незначительные — чуть больше 111 млн грн.

Как объясняют в НБУ, большая прибыль частично обеспечивается расформированием резервов под риски от активных операций, в частности, кредитования. Хотя львиную долю доходов банков по-прежнему обеспечивают процентные доходы, куда относятся в том числе заработки от ОВГЗ.

В то же время третий квартал подряд оживляется и корпоративное кредитование. Хотя доля кредитов бизнеса по программе «5−7−9» идет на спад. А вот потребительское кредитование стремительно наращивается — за квартал оно выросло почти на 10%, а за год более чем на треть. В первую очередь рост обеспечило более активное использование украинцами кредитных карт.

Формально неплохие цифры демонстрирует и ипотека — рост за первые три месяца превысил 16%. Правда, оптимистичные цифры обеспечила в основном государственная программа «єОселя».

Государственных банков становится больше

После национализации Сенс Банка государство продолжает увеличивать количество госбанков. В начале года к ним присоединился Первый инвестиционный банк (PINbank), который до полномасштабной войны принадлежал россиянину Евгению Гинеру.

Еще в 2022 году все имущество российского миллиардера в Украине попало под санкции, а в начале прошлого года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 88,89% акций ПИН Банка. Все формальные процедуры завершились в этом году и учреждение официально принадлежит к государственным. В целом таких банков теперь 6.

Несмотря на увеличение количества государственных банков, их вес на рынке по факту не изменился, ведь на ПИН Банк приходится лишь 0,01% общих активов сектора, всего на долю госбанков приходится 53,6% банковской системы.

Ожидается, что вскоре государственным станет также небольшой Мотор Банк. В апреле Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и экс-топ-менеджера компании Петра Кононенко, которых обвиняют в госизмене. Среди их имущества — акции ряда предприятий, а также 100% акций упомянутого финучреждения. Скорее всего, окончательно решение о переходе банка в госсобственность будет принято в течение нескольких месяцев.

У Мотор-Банка, как и у ПИНа, мизерная доля украинского финансового рынка. Его активы составляют менее 1,1 млрд грн, что составляет около 0,03% от общего объема системы.

Собирая коллекцию небольших банков, государство планирует избавиться от нескольких системных. Согласно меморандуму с МВФ, на продажу должны быть выставлены Сенс и Укргазбанк. Первый этап подготовки к этому событию — назначение финансового советника, который предложит комплексный план действий по продажам. По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, на оба учреждения уже есть потенциальные покупатели.

Эксперты оценивают стоимость Укргазбанка ориентировочно в 6 млрд грн, а Сенса — в пределах 6−12 млрд грн. В то же время, учитывая, что разговоры о приватизации Укргаза продолжались годами еще до полномасштабной войны, вряд ли можно ожидать, что учреждения вскоре найдут новых владельцев.

Новые игроки интересуются рынком

Высокая прибыльность вместе со снижением цены финучреждений в условиях войны начали привлекать внимание международных игроков. В мае НБУ сообщил, что впервые с начала большой войны к нему обратился иностранный инвестор с заявкой о покупке акций украинского банка. Известно лишь, что инвестор из Нидерландов, а каким именно банком он заинтересовался, регулятор не уточняет.

Выйти на украинский рынок планировал и самый крупный банк Грузии TBC Bank. Он интересовался финансовой компанией Элаенс, которая работала под торговой маркой Fondy и считалась одним из крупнейших операторов на украинском рынке платежей e-commerce.

В конце апреля свое разрешение на заключение сделки предоставил Антимонопольный комитет. Однако через несколько дней после этого Нацбанк отменил регистрацию Элаенс, как опосредованного участника международных платежных систем VISA и MasterCard, а без этого она не может продолжать платежную деятельность.

Основанием стала информация от правоохранительных органов, которые считают, что деятельность финкомпании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. В итоге, и выход грузинского банка на украинский рынок пока отложен.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

Как всегда, «Минфин» включает в рейтинг устойчивости банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Здесь учитываются как депозиты, так и текущие счета.

При отсутствии значительных потрясений на рынке, на этот раз, так же как и в предыдущий, количество и состав участников не изменились, в наш рейтинг попали те же 34 учреждения.

Рейтинг устойчивости

По сравнению с предыдущими периодами, кардинальных изменений в рейтинге не произошло. Традиционно первые места разделили между собой представители иностранных банковских групп, которые даже улучшили свои результаты. Если в прошлый раз они заняли 4 места в первой пятерке, отдав одну ступеньку Привату, то на этот раз оккупировали ее полностью.

Всего в первой десятке 6 позиций за «иностранцами», еще два места за государственными Приватом и Укрэксимом, и столько же у частных финучреждений — Универсала и ПУМБа.

На этот раз в рейтинге изменился победитель, ним стал Креди Агриколь. Этот банк уже занимал первое место год назад — по итогам 1 квартала 2023 года. А вот Укрсиббанк, который был лучшим в течение трех предыдущих кварталов, немного ухудшил свою оценку и разделяет 2−3 места с Райффайзеном.

Одно из самых существенных падений продемонстрировал Сенс, который в предыдущий раз входил в первую десятку, а сейчас потерял пять мест и оказался на 12 позиции. Одной из ключевых причин этого стало снижение объема средств физлиц на счетах банка. Если в начале года их было 47,8 млрд грн, то по итогам 1 квартала — 46,6 млрд. При этом общая сумма средств граждан в банковской системе за этот период увеличилась.

Рейтинг устойчивости

Место Банк Общий балл за 1 квартал 2024 г. Общий балл за 4 квартал 2023 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г.
1 Креди Агриколь Банк 4,39 4,29 2
2 Райффайзен Банк 4,09 4,37 0
3 Укрсиббанк 4,09 4,53 -2
4 ОТП Банк 3,95 4,05 +2
5 Кредобанк 3,94 4,14 -1
6 Укрэксимбанк 3,76 3,86 +2
7 Прокредит Банк 3,75 3,76 +4
8 Приватбанк 3,69 4,09 -3
9 Универсал Банк 3,65 3,82 0
10 ПУМБ 3,63 3,77 0
11 Ощадбанк 3,51 3,65 +1
12 Сенс Банк 3,44 3,89 -5
13 Укргазбанк 3,43 3,64 0
14 Пивденный 3,39 3,46 0
15 Пиреус Банк 3,25 3,39 0
16 Абанк 3,25 3,35 0
17 Идея Банк 3,21 3,34 0
18 Правэкс Банк 3,16 3,32 0
19 Таскомбанк 3,14 3,12 +2
20 Аккордбанк 3,12 3,02 +6
21 Юнекс Банк 3,01 3,29 -2
22 Банк Львов 2,95 3,07 0
23 Полтава-банк 2,94 3,03 +2
24 Агропросперис Банк 2,92 3,14 -4
25 Банк Кредит Днепр 2,91 3,06 -1
26 МТБ Банк 2,88 2,87 +4
27 Банк Восток 2,87 3 0
28 Клиринговый Дом 2,83 3,07 -5
29 Радабанк 2,82 2,88 0
30 Коминбанк 2,81 3 -2
31 Альянс Банк 2,79 2,66 +1
32 Банк Глобус 2,69 2,83 -1
33 Банк Инвестиций и Сбережений 2,52 2,57 0
34 Индустриалбанк 2,45 2,51 0

Лояльность вкладчиков

Лояльность «Минфин» определяет, рассчитывая ряд показателей: доля банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан. Иными словами, ключевую роль играет динамика средств, а не их общая сумма на счете в банке.

Здесь традиционно происходят существенные изменения в распределении мест, ведь на количество средств на счетах оказывает непосредственное влияние политика учреждения, в частности, его ставки по депозитам и маркетинговая активность.

Первую позицию, как и в прошлый раз, здесь занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank. По объему депозитов граждан он третий среди всех банков страны, а за год увеличил их почти на 28%.

Существенный скачок в этом рейтинге продемонстрировал Креди Агриколь, который поднялся сразу на 10 ступенек и занял второе место. На счетах учреждения средства физлиц на протяжении квартала выросли на 910 млн гривен, или же на 5%.

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Среди других банков, которые продемонстрировали значительный прогресс, стоит отметить Аккордбанк, который вошел в первую десятку, поднявшись на 15 позиций, и Альянс, который перепрыгнул 14 ступенек.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2024 г. Место за 1 квартал 2024 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге
Универсал Банк 4,5 1 0 9
Креди Агриколь Банк 4,2 2 +10 1
Райффайзен Банк 4,1 3 0 2
Кредобанк 3,9 4 +4 5
Укрэксимбанк 3,9 5 +4 6
ПУМБ 3,9 6 0 10
Пивденный 3,9 7 +3 14
Абанк 3,9 8 -1 16
Аккордбанк 3,9 9 +15 20
Укрсиббанк 3,8 10 -8 3
Прокредит Банк 3,7 11 +5 7
Банк Львов 3,7 12 +1 22
Идея Банк 3,6 13 +7 17
ОТП Банк 3,5 14 +1 4
Пиреус Банк 3,5 15 +7 15
Альянс Банк 3,5 16 +14 31
Приватбанк 3,4 17 -13 8
Ощадбанк 3,4 18 -7 11
Сенс Банк 3,4 19 -14 12
Правэкс Банк 3,4 20 +3 18
МТБ Банк 3,4 21 -7 26
Клиринговый Дом 3,4 22 -4 28
Радабанк 3,4 23 -4 29
Таскомбанк 3,3 24 +7 19
Укргазбанк 3,2 25 -8 13
Юнекс Банк 3,2 26 -5 21
Полтава-банк 3,2 27 +2 23
Банк Восток 3,2 28 -1 27
Банк Глобус 3,2 29 -3 32
Банк Кредит Днепр 3,1 30 -2 25
Коминбанк 3 31 -6 30
Индустриалбанк 2,9 32 +1 34
Агропросперис Банк 2,8 33 -1 24
Банк Инвестиций и Сбережений 2,7 34 0 33

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы указывают на готовность разместить в данном учреждении депозит. Участие в опросе приняли специалисты из Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

Если в общем рейтинге доминируют «иностранцы», то эксперты в последнее время предпочитают государственные учреждения, которые на этот раз заняли 5 позиций в первой десятке, включая первую позицию Привата.

Остальные места в первой десятке разделили представители иностранных банковских групп. Среди них следует отметить снижение на 3 позиции Райффайзена. Это связано в первую очередь с предупреждением американского Министерства финансов австрийскому Raiffeisen Bank International о возможности ограничения доступа к финансовой системе США из-за деловых отношений с рф.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2024 г. Место за 1 кв. 2024 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г. Место банка в общем рейтинге
Приватбанк 4,63 1 0 8
Креди Агриколь Банк 4,56 2 +2 1
Ощадбанк 4,56 3 0 11
Укрсиббанк 4,48 4 -2 3
Укрэксимбанк 4,19 5 +2 6
Укргазбанк 4,11 6 0 13
Сенс Банк 4,04 7 +3 12
Райффайзен Банк 3,96 8 -3 2
ОТП Банк 3,96 9 0 4
Кредобанк 3,96 10 -2 5
Прокредит Банк 3,96 11 0 7
Универсал Банк 3,81 12 0 9
ПУМБ 3,74 13 0 10
Таскомбанк 3,44 14 0 19
Пиреус Банк 3,3 15 0 15
Банк Львов 3,22 16 0 22
Пивденный 3 17 +1 14
Правэкс Банк 3 18 +1 18
Абанк 2,93 19 +4 16
Банк Кредит Днепр 2,78 20 +4 25
Агропросперис Банк 2,7 21 -4 24
Банк Восток 2,7 22 +3 27
Идея Банк 2,63 23 -2 17
Юнекс Банк 2,63 24 -4 21
Аккордбанк 2,56 25 -3 20
МТБ Банк 2,26 26 +4 26
Банк Глобус 2,19 27 +1 32
Радабанк 2,11 28 -1 29
Полтава-банк 2,04 29 -3 23
Банк Инвестиций и Сбережений 1,89 30 -1 33
Альянс Банк 1,74 31 +2 31
Индустриалбанк 1,74 32 -1 34
Клиринговый Дом 1,52 33 -1 28
Коминбанк 1,52 34 0 30

Первый квартал года банковская система закончила без существенных кризисов, с высокой прибылью и значительным запасом прочности. Это должно помочь ей пройти следующие месяцы, когда придется столкнуться с новыми вызовами.

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В первую очередь это отключения света, которые могут усилиться вместе с повышением температуры и новыми ударами россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, проблем может добавить усиление мобилизации, в результате чего с нехваткой работников могут столкнуться как сами банки, так и корпоративные заемщики.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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