Удачное начало года обеспечило банкам дополнительный запас прочности, который может понадобиться им с приближением новых вызовов. «Минфин» подготовил новый рейтинг устойчивости банков и узнал, кому больше всего доверяют вкладчики, эксперты и какие из финансовых учреждений лучше всех готовы к испытаниям.
Рейтинг устойчивости: лидером вновь стал Креди Агриколь, а эксперты доверяют госбанкам
Начало года оказалось максимально стабильным для украинских банков. После проведенной в прошлом году очистки системы ни один банк не признан неплатежеспособным. Не столкнулись банки и с оттоком средств на фоне снижения ставок по вкладам, равно как и с масштабными проблемами обслуживания кредитов.
На положительном фоне банки демонстрируют рекордную прибыль. В целом за первый квартал они заработали 40,5 млрд грн — больше, чем когда-либо в истории. Для сравнения: за первые кварталы 2020 и 2021 годов их заработок составил около 27 млрд грн. Убыточные сейчас только 8 банков, но их общие потери сравнительно незначительные — чуть больше 111 млн грн.
Как объясняют в НБУ, большая прибыль частично обеспечивается расформированием резервов под риски от активных операций, в частности, кредитования. Хотя львиную долю доходов банков по-прежнему обеспечивают процентные доходы, куда относятся в том числе заработки от ОВГЗ.
В то же время третий квартал подряд оживляется и корпоративное кредитование. Хотя доля кредитов бизнеса по программе «5−7−9» идет на спад. А вот потребительское кредитование стремительно наращивается — за квартал оно выросло почти на 10%, а за год более чем на треть. В первую очередь рост обеспечило более активное использование украинцами кредитных карт.
Формально неплохие цифры демонстрирует и ипотека — рост за первые три месяца превысил 16%. Правда, оптимистичные цифры обеспечила в основном государственная программа «єОселя».
Государственных банков становится больше
После национализации Сенс Банка государство продолжает увеличивать количество госбанков. В начале года к ним присоединился Первый инвестиционный банк (PINbank), который до полномасштабной войны принадлежал россиянину Евгению Гинеру.
Еще в 2022 году все имущество российского миллиардера в Украине попало под санкции, а в начале прошлого года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 88,89% акций ПИН Банка. Все формальные процедуры завершились в этом году и учреждение официально принадлежит к государственным. В целом таких банков теперь 6.
Несмотря на увеличение количества государственных банков, их вес на рынке по факту не изменился, ведь на ПИН Банк приходится лишь 0,01% общих активов сектора, всего на долю госбанков приходится 53,6% банковской системы.
Ожидается, что вскоре государственным станет также небольшой Мотор Банк. В апреле Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и экс-топ-менеджера компании Петра Кононенко, которых обвиняют в госизмене. Среди их имущества — акции ряда предприятий, а также 100% акций упомянутого финучреждения. Скорее всего, окончательно решение о переходе банка в госсобственность будет принято в течение нескольких месяцев.
У Мотор-Банка, как и у ПИНа, мизерная доля украинского финансового рынка. Его активы составляют менее 1,1 млрд грн, что составляет около 0,03% от общего объема системы.
Собирая коллекцию небольших банков, государство планирует избавиться от нескольких системных. Согласно меморандуму с МВФ, на продажу должны быть выставлены Сенс и Укргазбанк. Первый этап подготовки к этому событию — назначение финансового советника, который предложит комплексный план действий по продажам. По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, на оба учреждения уже есть потенциальные покупатели.
Эксперты оценивают стоимость Укргазбанка ориентировочно в 6 млрд грн, а Сенса — в пределах 6−12 млрд грн. В то же время, учитывая, что разговоры о приватизации Укргаза продолжались годами еще до полномасштабной войны, вряд ли можно ожидать, что учреждения вскоре найдут новых владельцев.
Новые игроки интересуются рынком
Высокая прибыльность вместе со снижением цены финучреждений в условиях войны начали привлекать внимание международных игроков. В мае НБУ сообщил, что впервые с начала большой войны к нему обратился иностранный инвестор с заявкой о покупке акций украинского банка. Известно лишь, что инвестор из Нидерландов, а каким именно банком он заинтересовался, регулятор не уточняет.
Выйти на украинский рынок планировал и самый крупный банк Грузии TBC Bank. Он интересовался финансовой компанией Элаенс, которая работала под торговой маркой Fondy и считалась одним из крупнейших операторов на украинском рынке платежей e-commerce.
В конце апреля свое разрешение на заключение сделки предоставил Антимонопольный комитет. Однако через несколько дней после этого Нацбанк отменил регистрацию Элаенс, как опосредованного участника международных платежных систем VISA и MasterCard, а без этого она не может продолжать платежную деятельность.
Основанием стала информация от правоохранительных органов, которые считают, что деятельность финкомпании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. В итоге, и выход грузинского банка на украинский рынок пока отложен.
Кто попал в рейтинг «Минфина»
Как всегда, «Минфин» включает в рейтинг устойчивости банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Здесь учитываются как депозиты, так и текущие счета.
При отсутствии значительных потрясений на рынке, на этот раз, так же как и в предыдущий, количество и состав участников не изменились, в наш рейтинг попали те же 34 учреждения.
Рейтинг устойчивости
По сравнению с предыдущими периодами, кардинальных изменений в рейтинге не произошло. Традиционно первые места разделили между собой представители иностранных банковских групп, которые даже улучшили свои результаты. Если в прошлый раз они заняли 4 места в первой пятерке, отдав одну ступеньку Привату, то на этот раз оккупировали ее полностью.
Всего в первой десятке 6 позиций за «иностранцами», еще два места за государственными Приватом и Укрэксимом, и столько же у частных финучреждений — Универсала и ПУМБа.
На этот раз в рейтинге изменился победитель, ним стал Креди Агриколь. Этот банк уже занимал первое место год назад — по итогам 1 квартала 2023 года. А вот Укрсиббанк, который был лучшим в течение трех предыдущих кварталов, немного ухудшил свою оценку и разделяет 2−3 места с Райффайзеном.
Одно из самых существенных падений продемонстрировал Сенс, который в предыдущий раз входил в первую десятку, а сейчас потерял пять мест и оказался на 12 позиции. Одной из ключевых причин этого стало снижение объема средств физлиц на счетах банка. Если в начале года их было 47,8 млрд грн, то по итогам 1 квартала — 46,6 млрд. При этом общая сумма средств граждан в банковской системе за этот период увеличилась.
Рейтинг устойчивости
|Место
|Банк
|Общий балл за 1 квартал 2024 г.
|Общий балл за 4 квартал 2023 г.
|Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г.
|1
|Креди Агриколь Банк
|4,39
|4,29
|2
|2
|Райффайзен Банк
|4,09
|4,37
|0
|3
|Укрсиббанк
|4,09
|4,53
|-2
|4
|ОТП Банк
|3,95
|4,05
|+2
|5
|Кредобанк
|3,94
|4,14
|-1
|6
|Укрэксимбанк
|3,76
|3,86
|+2
|7
|Прокредит Банк
|3,75
|3,76
|+4
|8
|Приватбанк
|3,69
|4,09
|-3
|9
|Универсал Банк
|3,65
|3,82
|0
|10
|ПУМБ
|3,63
|3,77
|0
|11
|Ощадбанк
|3,51
|3,65
|+1
|12
|Сенс Банк
|3,44
|3,89
|-5
|13
|Укргазбанк
|3,43
|3,64
|0
|14
|Пивденный
|3,39
|3,46
|0
|15
|Пиреус Банк
|3,25
|3,39
|0
|16
|Абанк
|3,25
|3,35
|0
|17
|Идея Банк
|3,21
|3,34
|0
|18
|Правэкс Банк
|3,16
|3,32
|0
|19
|Таскомбанк
|3,14
|3,12
|+2
|20
|Аккордбанк
|3,12
|3,02
|+6
|21
|Юнекс Банк
|3,01
|3,29
|-2
|22
|Банк Львов
|2,95
|3,07
|0
|23
|Полтава-банк
|2,94
|3,03
|+2
|24
|Агропросперис Банк
|2,92
|3,14
|-4
|25
|Банк Кредит Днепр
|2,91
|3,06
|-1
|26
|МТБ Банк
|2,88
|2,87
|+4
|27
|Банк Восток
|2,87
|3
|0
|28
|Клиринговый Дом
|2,83
|3,07
|-5
|29
|Радабанк
|2,82
|2,88
|0
|30
|Коминбанк
|2,81
|3
|-2
|31
|Альянс Банк
|2,79
|2,66
|+1
|32
|Банк Глобус
|2,69
|2,83
|-1
|33
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,52
|2,57
|0
|34
|Индустриалбанк
|2,45
|2,51
|0
Лояльность вкладчиков
Лояльность «Минфин» определяет, рассчитывая ряд показателей: доля банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан. Иными словами, ключевую роль играет динамика средств, а не их общая сумма на счете в банке.
Здесь традиционно происходят существенные изменения в распределении мест, ведь на количество средств на счетах оказывает непосредственное влияние политика учреждения, в частности, его ставки по депозитам и маркетинговая активность.
Первую позицию, как и в прошлый раз, здесь занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank. По объему депозитов граждан он третий среди всех банков страны, а за год увеличил их почти на 28%.
Существенный скачок в этом рейтинге продемонстрировал Креди Агриколь, который поднялся сразу на 10 ступенек и занял второе место. На счетах учреждения средства физлиц на протяжении квартала выросли на 910 млн гривен, или же на 5%.
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Среди других банков, которые продемонстрировали значительный прогресс, стоит отметить Аккордбанк, который вошел в первую десятку, поднявшись на 15 позиций, и Альянс, который перепрыгнул 14 ступенек.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
|Банк
|Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2024 г.
|Место за 1 квартал 2024 г.
|Смена места, по сравнению с 4 кв. 2024 г.
|Место банка в общем рейтинге
|Универсал Банк
|4,5
|1
|0
|9
|Креди Агриколь Банк
|4,2
|2
|+10
|1
|Райффайзен Банк
|4,1
|3
|0
|2
|Кредобанк
|3,9
|4
|+4
|5
|Укрэксимбанк
|3,9
|5
|+4
|6
|ПУМБ
|3,9
|6
|0
|10
|Пивденный
|3,9
|7
|+3
|14
|Абанк
|3,9
|8
|-1
|16
|Аккордбанк
|3,9
|9
|+15
|20
|Укрсиббанк
|3,8
|10
|-8
|3
|Прокредит Банк
|3,7
|11
|+5
|7
|Банк Львов
|3,7
|12
|+1
|22
|Идея Банк
|3,6
|13
|+7
|17
|ОТП Банк
|3,5
|14
|+1
|4
|Пиреус Банк
|3,5
|15
|+7
|15
|Альянс Банк
|3,5
|16
|+14
|31
|Приватбанк
|3,4
|17
|-13
|8
|Ощадбанк
|3,4
|18
|-7
|11
|Сенс Банк
|3,4
|19
|-14
|12
|Правэкс Банк
|3,4
|20
|+3
|18
|МТБ Банк
|3,4
|21
|-7
|26
|Клиринговый Дом
|3,4
|22
|-4
|28
|Радабанк
|3,4
|23
|-4
|29
|Таскомбанк
|3,3
|24
|+7
|19
|Укргазбанк
|3,2
|25
|-8
|13
|Юнекс Банк
|3,2
|26
|-5
|21
|Полтава-банк
|3,2
|27
|+2
|23
|Банк Восток
|3,2
|28
|-1
|27
|Банк Глобус
|3,2
|29
|-3
|32
|Банк Кредит Днепр
|3,1
|30
|-2
|25
|Коминбанк
|3
|31
|-6
|30
|Индустриалбанк
|2,9
|32
|+1
|34
|Агропросперис Банк
|2,8
|33
|-1
|24
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,7
|34
|0
|33
Оценки экспертов
При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы указывают на готовность разместить в данном учреждении депозит. Участие в опросе приняли специалисты из Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
Если в общем рейтинге доминируют «иностранцы», то эксперты в последнее время предпочитают государственные учреждения, которые на этот раз заняли 5 позиций в первой десятке, включая первую позицию Привата.
Остальные места в первой десятке разделили представители иностранных банковских групп. Среди них следует отметить снижение на 3 позиции Райффайзена. Это связано в первую очередь с предупреждением американского Министерства финансов австрийскому Raiffeisen Bank International о возможности ограничения доступа к финансовой системе США из-за деловых отношений с рф.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
|Банк
|Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2024 г.
|Место за 1 кв. 2024 г.
|Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г.
|Место банка в общем рейтинге
|Приватбанк
|4,63
|1
|0
|8
|Креди Агриколь Банк
|4,56
|2
|+2
|1
|Ощадбанк
|4,56
|3
|0
|11
|Укрсиббанк
|4,48
|4
|-2
|3
|Укрэксимбанк
|4,19
|5
|+2
|6
|Укргазбанк
|4,11
|6
|0
|13
|Сенс Банк
|4,04
|7
|+3
|12
|Райффайзен Банк
|3,96
|8
|-3
|2
|ОТП Банк
|3,96
|9
|0
|4
|Кредобанк
|3,96
|10
|-2
|5
|Прокредит Банк
|3,96
|11
|0
|7
|Универсал Банк
|3,81
|12
|0
|9
|ПУМБ
|3,74
|13
|0
|10
|Таскомбанк
|3,44
|14
|0
|19
|Пиреус Банк
|3,3
|15
|0
|15
|Банк Львов
|3,22
|16
|0
|22
|Пивденный
|3
|17
|+1
|14
|Правэкс Банк
|3
|18
|+1
|18
|Абанк
|2,93
|19
|+4
|16
|Банк Кредит Днепр
|2,78
|20
|+4
|25
|Агропросперис Банк
|2,7
|21
|-4
|24
|Банк Восток
|2,7
|22
|+3
|27
|Идея Банк
|2,63
|23
|-2
|17
|Юнекс Банк
|2,63
|24
|-4
|21
|Аккордбанк
|2,56
|25
|-3
|20
|МТБ Банк
|2,26
|26
|+4
|26
|Банк Глобус
|2,19
|27
|+1
|32
|Радабанк
|2,11
|28
|-1
|29
|Полтава-банк
|2,04
|29
|-3
|23
|Банк Инвестиций и Сбережений
|1,89
|30
|-1
|33
|Альянс Банк
|1,74
|31
|+2
|31
|Индустриалбанк
|1,74
|32
|-1
|34
|Клиринговый Дом
|1,52
|33
|-1
|28
|Коминбанк
|1,52
|34
|0
|30
Первый квартал года банковская система закончила без существенных кризисов, с высокой прибылью и значительным запасом прочности. Это должно помочь ей пройти следующие месяцы, когда придется столкнуться с новыми вызовами.
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В первую очередь это отключения света, которые могут усилиться вместе с повышением температуры и новыми ударами россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, проблем может добавить усиление мобилизации, в результате чего с нехваткой работников могут столкнуться как сами банки, так и корпоративные заемщики.
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