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6 октября 2026, 14:30 Читати українською

Покупай сейчас, плати потом: как рассрочка в один клик вытесняет классические кредиты

Рассрочка или покупка товаров с разбивкой платежей — инструмент, которым пользовались еще наши бабушки. Однако в начале 2000-х, когда потребительское кредитование в Украине стало массовым, рассрочкой практически перестали пользоваться. И вот теперь покупка товаров с оплатой частями вновь стала одним из основных способов оплаты за электронику, бытовую технику и даже одежду. Более того, популярные маркетплейсы предлагают рассрочку на 3−6 месяцев даже на покупку продуктов питания и косметики. Почему рассрочка вытесняет классические кредиты, а продавцы готовы компенсировать банкам комиссии и проценты за своих клиентов, разбирался «Минфин».

Рассрочка или покупка товаров с разбивкой платежей — инструмент, которым пользовались еще наши бабушки.
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Оплата частями, вместо пользования кредитной картой

Преимущество рассрочки над классическим потребительским кредитом очевидное — за рассрочку, как правило, клиенту не начисляют проценты. В то же время кредит можно взять на более длительный срок. Кроме того, часто торговые сети предлагают рассрочку только клиентам банков-партнеров, поэтому, если у вас нет карт ни одного из банков, с которыми работает сеть, оформить рассрочку не получится.

Если вам не хватает всей суммы на оплату покупки, то можно также воспользоваться кредитной картой (здесь уже не имеет значения, карта какого банка у вас есть). Однако здесь тоже следует учитывать некоторые моменты.

«Обычно льготный период для кредитных карт составляет до двух месяцев. А оплата частями позволяет клиенту разбить стоимость покупки до 24-х месяцев», — объясняют в Sense Bank.

То есть, если вам не хватает лишь небольшой суммы и вы уверены, что сможете ее покрыть с ближайшей зарплаты, есть смысл воспользоваться кредитной картой. Но после завершения льготного периода проценты за пользование кредитным лимитом на карте порой даже выше процентов по потребительскому кредиту. В свою очередь, рассрочка позволяет разбить стоимость покупки на равные части на 3−24 месяца под 0,01% годовых. То есть практически бесплатно.

Действительно ли рассрочка бесплатная для клиента

Бесплатная рассрочка на практике может означать, что ее стоимость уже «зашита» в цене товара. Следовательно, некоторые магазины предлагают скидку от обычной цены, если клиент готов оплатить всю сумму сразу. Часто также скидки или акционные цены не действуют, если товар покупают с возможностью оплаты частями.

Впрочем, все чаще торговые сети и маркетплейсы предлагают рассрочку под 0,01%.

«В таком случае, все сопутствующие расходы банка компенсирует продавец. То есть продавец покрывает это, учитывая уменьшение своего дохода. Поэтому клиенты могут не беспокоиться за какие-то скрытые платежи, все максимально прозрачно. При оформлении клиент видит финальную сумму заказа», — объясняют в Sense Bank.

Скажем, с картами Sense Bank можно оформить оплату частями при покупке товаров в Эпицентре, Фокстроте, Алло, Новой линии, Розетке и т. д.

С возможностью оплаты частями объемы продаж растут

Зачем продавцу платить за клиента? Всё очень просто. Возможность купить товар в рассрочку оказывает существенное влияние на продажи. Особенно, если речь идет о значительных покупках. Скажем, при покупке смартфона клиент с большей вероятностью выберет более дорогую модель, если есть возможность рассчитаться за него частями.

В целом среди товаров, которые покупают в рассрочку, электроника и гаджеты составляют 35%, крупная бытовая техника — 25%. Впрочем, популярные в Украине маркетплейсы предлагают рассрочку в один клик даже на одежду и бытовые товары, стоимость которых не превышает тысячи гривен. Дело в том, что возможность не платить всю сумму сразу способствует импульсивным покупкам. Ведь, как часто бывает при покупках в интернет-магазинах? Выбираешь товары, которые вроде бы недорогие, а затем общая сумма товаров в корзине получается значительно больше ожидаемой. При обычных условиях клиент начинает удалять из корзины необязательные вещи, чтобы вписаться в бюджет, или вообще отказывается от покупки. Проблема брошенных корзин достигает 70% в среднем по рынку и возможность оплаты частями частично позволяет ее решить.

«В целом подключение услуги „Оплата частями“ увеличивает объемы продаж от 15% до 30% в среднем. Чек при покупке с оплатой частями в 4−6 раз выше, чем при обычной оплате», — объясняют в Sense Bank.

Как проверяют клиента при оформлении рассрочки в один клик

Впрочем, даже если клиент не платит проценты за возможность рассчитаться за товар частями, рассрочка — это все-таки вид кредита. Так что возникает вопрос, как банк проверяет платежеспособность покупателя при оформлении рассрочки. Ведь один человек может купить на выплату товары в разных магазинах, а затем испытывать трудности со своевременной оплатой.

«У клиента для оформления рассрочки уже есть доступный кредитный лимит и действующая кредитная карта. То есть он уже понимает, на какую сумму он может рассчитывать. Если лимита недостаточно, он может попросить банк увеличить лимит, предоставив дополнительную информацию, — объясняют в Sense Bank. — Незаметно клиент оформить рассрочки не может, мы сразу видим все транзакции. Также в Sense Bank мы не ограничиваем количество рассрочек. Если лимит позволяет, то клиент может оформить неограниченное количество рассрочек».

Что следует помнить о рассрочке

Рассрочка может быть как внутренней, так и внешней. Внутренняя рассрочка — это способ оплаты товара или услуги частями, который предоставляется непосредственно продавцом или компанией-застройщиком, без привлечения банка или микрофинансовых организаций. В таком случае, продавец не платит банку комиссии и проценты, но одновременно берет на себя все риски.

Здесь следует понимать, что, в отличие от кредита, при рассрочке, которую оформляют договором между продавцом и покупателем, продавец вправе потребовать вернуть товар, если клиент прекратил вносить оплату в срок. Это прописано в Гражданском кодексе. Статья 695 ГК предусматривает, что, если покупатель не осуществил в установленный договором срок очередной платеж за проданный с рассрочкой платежа и переданный ему товар, продавец вправе отказаться от договора и требовать возврата проданного товара.

Что касается рассрочки, оформляемой через банк, то в случае просрочки платежей именно банк будет иметь к вам претензии. Это могут быть как штрафы за просрочку, так и повышение процентной ставки на последующие платежи (зависит от условий конкретного договора). Ну, и, конечно же, это повлияет на вашу кредитную историю и возможность получать займы на выгодных условиях в будущем.

Поэтому, какими бы удобными не были покупки с оплатой частями, все же стоит реалистично оценивать свои возможности. Прежде всего следует посчитать, какую общую сумму по всем купленным с рассрочкой товарам вам придется платить ежемесячно, и убедиться, что у вас не возникнет проблем с оплатой.

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Автор:
Зиновия Водзянская
Зиновия Водзянская
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 октября 2026, 14:43
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Дійсно, варто реалістично оцінювати свої можливості.
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