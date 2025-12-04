Кредитование online: как быстро получить деньги и о каких рисках нужно помнить

В этом году в Украине стремительно растет кредитование. Это говорит не только об извечной потребности людей в деньгах, но и о оживлении экономики и большей готовности планировать свои расходы на долгосрочную перспективу. Способствует росту кредитования и развитие технологий. Взять заем можно дистанционно всего за несколько минут, не посещая банк. На какие условия могут рассчитывать заемщики и какой вариант кредита более выгодный, разбирался «Минфин».

Три способа получить быстрые деньги

Кредитование в Украине в этом году растет быстрее, чем до полномасштабного вторжения, отмечают в Нацбанке. Украинцы активно берут займы как в банках (за третий квартал сумма кредитов выросла на 22 млрд грн), так и небанковских финансовых компаниях. Скажем, к концу первого полугодия у физических лиц было в МФО кредитов на 25 млрд грн, тогда как в прошлом году их было на 18,3 млрд грн.

В банках также отмечают рост интереса к займам. «Спрос на потребительские кредиты постепенно растет, а клиенты все чаще оформляют их онлайн без необходимости ходить в отделение. Средняя сумма такого займа составляет около $1 тыс. в эквиваленте. Это свидетельствует о повышении финансовой активности и потребностях клиентов в больших суммах», — рассказал «Минфину» руководитель направления «Потребительское кредитование» àбанка Олег Курилех.

«Когда мы говорим о „быстрых деньгах“, то имеем в виду самый дорогой ресурс — время, ведь сама скорость получения денег стала товаром. Чем быстрее хотите получить деньги, тем выше риски», — говорит финансовый эксперт Ярослава Яковенко.

При оформлении традиционного кредита нужно пойти в банковское отделение с пакетом документов, справкой о доходах и желательно найти поручителей. Банк тщательно проверит вашу платежеспособность и убедится, что риск того, что вы не будете платить по кредиту, минимальный. Если же решение о предоставлении кредита принимается мгновенно, риск невозврата выше.

Поэтому часто такие кредиты предоставляются под более высокие ставки. Но это правило не всегда срабатывает, и на практике мгновенные кредиты также можно получить по выгодным условиям.

Здесь важно, насколько эффективный в банке кредитный скоринг, то есть проверка платежеспособности клиента. Если этот процесс быстрый и отлаженный, то учреждение может предлагать лучшие условия.

По словам Ярославы Яковенко, есть три основных пути получения «быстрых денег»:

карты с кредитным лимитом;

экспресс-кредиты, когда благодаря «Дії» и BankID, банки могут выдать кредит, если вы уже являетесь их клиентом, очень быстро;

кредит МФО — почти без ограничений, но иногда с астрономической стоимостью капитала.

Банковская карта с кредитным лимитом

Классическая кредитная карта — это карта, на которой есть только деньги кредитора (банка). В Украине банки обычно предлагают дебетовые карты с овердрафтом (кредитным лимитом). То есть когда у клиента закончились собственные деньги, он может зайти в минус. Сумма кредитного лимита определяется индивидуально для каждого клиента, с учетом его платежеспособности. Отдельные банки предлагают даже по 100—200 тыс. грн овердрафта на дебетовые карты.

Если же большие суммы не нужны, или вы боитесь попасть в долги, то можете уменьшить ту сумму кредитного лимита, которую предлагает банк, до приемлемого для вас размера.

В большинстве случаев по кредитному лимиту есть льготный период (grace-период) использования средств — если вы внесете использованную сумму до его окончания, проценты не взимают. То есть по факту вы пользуетесь кредитными деньгами бесплатно. Если вам нужно несколько тысяч гривен до зарплаты — это идеальный вариант.

Как правило, льготный период для кредитного лимита составляет один месяц, но есть банки, которые предлагают даже до 100 дней.

Однако даже в таком, на первый взгляд, идеальном способе получения быстрых денег, есть свои подводные камни. Оформляя кредитку или подключая кредитный лимит, например, к зарплатной карте, следует детально изучить условия и комиссии. В первую очередь это касается grace-периода. Во-первых, банки могут считать его по-разному. Одни банки считают с момента совершения операции, другие — с 1 числа месяца.

Кроме того, grace-период может распространяться не на все операции, а только на безналичные расчеты. А вот за снятие наличных с кредитки придется платить комиссию. Также следует уточнить, какая пеня и штрафы предусмотрены за несвоевременное пополнение кредитной карты, и есть ли комиссия за неиспользование кредитного лимита (такое тоже случается).

Также нужно помнить, что некоторые банки автоматически подключают кредитный лимит к зарплатной карте и сумма может быть включена в общий баланс. То есть пользователь может не заметить, что уже пользуется не своими деньгами.

Онлайн-кредит в банке

Цифровизация банковских услуг способствует тому, что банки начали предлагать быстрые кредиты онлайн. Как правило, такой заем можно оформить в приложении своего банка (или в кабинете пользователя на сайте) в несколько кликов.

При этом в банках советуют: если клиенту нужна гибкость и краткосрочный доступ к средствам, более целесообразно воспользоваться кредитным лимитом на карте. Если же необходима большая сумма на более длительный срок — лучше выбрать онлайн-кредит.

Например, в àбанк, предлагают онлайн-займы по программе «Быстрая наличка». Этот кредит зачисляется непосредственно на карту клиентам банка и может использоваться на любые нужды.

«Клиент сам выбирает, как удобно распоряжаться деньгами — наличными или безналом», — объясняет Олег Курилех.

Одно из ключевых преимуществ «Быстрой налички» — фиксированный ежемесячный платеж, который остается неизменным на протяжении всего срока кредитования. Реальная процентная ставка — 33,7% годовых.

В àбанк отмечают, что проверка заемщика, который хочет взять онлайн-кредит, происходит автоматически по скоринговой модели банка, ведь речь идет о клиентах, которые уже обслуживаются в учреждении.

«Каждый клиент может заранее проверить свой доступный кредитный лимит в приложении A24: меню Кредиты → Наличными. Процесс оформления занимает несколько минут без бумажных документов или звонков. Решение принимается мгновенно, а денежные средства сразу зачисляются на карту клиента. Таким образом, с момента подачи заявки до фактического получения денег проходит несколько минут — все происходит полностью онлайн, без визита в отделение», — отмечает Курилех.

Отказ в получении «Быстрой налички» возможен только в случаях низкой кредитоспособности или наличия просрочек по другим обязательствам.

«Банк заинтересован, чтобы вы вернули деньги и остались клиентом. Поэтому он проверяет вашу кредитную историю, доходы, стабильность. Банки проходят жесткие стресс-тесты НБУ. Им не нужны „токсичные“ активы, поэтому их скоринг отсеивает тех, кто не сможет платить», — объясняет Ярослава Яковенко.

Кредиты в МФО

Если же у клиента плохая кредитная история или вообще нет собственных доходов, то для него едва ли не единственный вариант срочно одолжить деньги — кредит в микрофинансовой организации.

В Украине насчитывается немногим более трех сотен небанковских финансовых компаний, у которых есть лицензии на предоставление кредитов.

Для получения микрокредита здесь достаточно предоставить паспортные данные, идентификационный код и номер банковской карты, на которую должны перевести деньги. Эта организация будет только поверхностно проверять вашу кредитную историю. Поэтому часто люди берут один микрозаем, чтобы закрыть другой. В критической ситуации это может быть выходом, однако существует большой риск попасть в долговую яму.

Самый больший недостаток кредитов МФО — процентная ставка. Если вы видите цифру 1% или даже 0,5%, имейте в виду — это за день.

«В противовес банкам с годовыми ставками, в МФО — ставка дневная. Раньше она могла достигать 2−3%, но теперь действует закон, ограничивающий ставки по микрокредитам, и максимальная дневная ставка постепенно снижается до 1% в день», — говорит Ярослава Яковенко.

По ее словам, микрокредит может быть выходом, только если планируете погасить его за несколько дней и четко знаете, где возьмете деньги на его погашение. При этом обязательно подробно читать «паспорт кредита» и обязательно выяснить размер всех комиссий и дополнительных платежей.

НБУ обязал МФО публиковать существенные условия кредитов и реальную годовую ставку. В некоторых случаях реальная годовая процентная ставка по займам МФО достигает от 400−500% годовых и даже в разы больше.

Микрофинансовые организации часто разделяют заем на базовый (льготный) период, обычно достигающий несколько дней или недель, и специальный — другую часть срока. И если в базовый период ставка действительно бывает незначительной (но ее могут компенсировать комиссиями и дополнительными платежами), то потом все наверстают повышенными процентами.

Кроме того, может быть разная трактовка сроков льготного периода, чтобы клиент просрочил платеж. После этого ему начинают начислять пени и штрафы.

Часто МФО предлагают кредиты под 0%, но следует помнить, что это акционные предложения только для новых клиентов на ограниченное время. Кроме этого, как объясняют эксперты, аномально низкие ставки могут свидетельствовать о скрытых платежах и комиссиях, поэтому, как бы вы ни спешили, обязательно читайте все, что написано мелким шрифтом. Ведь бесплатных денег не бывает. Особенно, если речь идет о быстрых займах.