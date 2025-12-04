Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
4 декабря 2025, 14:30 Читати українською

Кредитование online: как быстро получить деньги и о каких рисках нужно помнить

В этом году в Украине стремительно растет кредитование. Это говорит не только об извечной потребности людей в деньгах, но и о оживлении экономики и большей готовности планировать свои расходы на долгосрочную перспективу. Способствует росту кредитования и развитие технологий. Взять заем можно дистанционно всего за несколько минут, не посещая банк. На какие условия могут рассчитывать заемщики и какой вариант кредита более выгодный, разбирался «Минфин».

В этом году в Украине стремительно растет кредитование.

Три способа получить быстрые деньги

Кредитование в Украине в этом году растет быстрее, чем до полномасштабного вторжения, отмечают в Нацбанке. Украинцы активно берут займы как в банках (за третий квартал сумма кредитов выросла на 22 млрд грн), так и небанковских финансовых компаниях. Скажем, к концу первого полугодия у физических лиц было в МФО кредитов на 25 млрд грн, тогда как в прошлом году их было на 18,3 млрд грн.

В банках также отмечают рост интереса к займам. «Спрос на потребительские кредиты постепенно растет, а клиенты все чаще оформляют их онлайн без необходимости ходить в отделение. Средняя сумма такого займа составляет около $1 тыс. в эквиваленте. Это свидетельствует о повышении финансовой активности и потребностях клиентов в больших суммах», — рассказал «Минфину» руководитель направления «Потребительское кредитование» àбанка Олег Курилех.

«Когда мы говорим о „быстрых деньгах“, то имеем в виду самый дорогой ресурс — время, ведь сама скорость получения денег стала товаром. Чем быстрее хотите получить деньги, тем выше риски», — говорит финансовый эксперт Ярослава Яковенко.

При оформлении традиционного кредита нужно пойти в банковское отделение с пакетом документов, справкой о доходах и желательно найти поручителей. Банк тщательно проверит вашу платежеспособность и убедится, что риск того, что вы не будете платить по кредиту, минимальный. Если же решение о предоставлении кредита принимается мгновенно, риск невозврата выше.

Поэтому часто такие кредиты предоставляются под более высокие ставки. Но это правило не всегда срабатывает, и на практике мгновенные кредиты также можно получить по выгодным условиям.

Здесь важно, насколько эффективный в банке кредитный скоринг, то есть проверка платежеспособности клиента. Если этот процесс быстрый и отлаженный, то учреждение может предлагать лучшие условия.

По словам Ярославы Яковенко, есть три основных пути получения «быстрых денег»:

  • карты с кредитным лимитом;
  • экспресс-кредиты, когда благодаря «Дії» и BankID, банки могут выдать кредит, если вы уже являетесь их клиентом, очень быстро;
  • кредит МФО — почти без ограничений, но иногда с астрономической стоимостью капитала.

Банковская карта с кредитным лимитом

Классическая кредитная карта — это карта, на которой есть только деньги кредитора (банка). В Украине банки обычно предлагают дебетовые карты с овердрафтом (кредитным лимитом). То есть когда у клиента закончились собственные деньги, он может зайти в минус. Сумма кредитного лимита определяется индивидуально для каждого клиента, с учетом его платежеспособности. Отдельные банки предлагают даже по 100—200 тыс. грн овердрафта на дебетовые карты.

Если же большие суммы не нужны, или вы боитесь попасть в долги, то можете уменьшить ту сумму кредитного лимита, которую предлагает банк, до приемлемого для вас размера.

В большинстве случаев по кредитному лимиту есть льготный период (grace-период) использования средств — если вы внесете использованную сумму до его окончания, проценты не взимают. То есть по факту вы пользуетесь кредитными деньгами бесплатно. Если вам нужно несколько тысяч гривен до зарплаты — это идеальный вариант.

Как правило, льготный период для кредитного лимита составляет один месяц, но есть банки, которые предлагают даже до 100 дней.

Однако даже в таком, на первый взгляд, идеальном способе получения быстрых денег, есть свои подводные камни. Оформляя кредитку или подключая кредитный лимит, например, к зарплатной карте, следует детально изучить условия и комиссии. В первую очередь это касается grace-периода. Во-первых, банки могут считать его по-разному. Одни банки считают с момента совершения операции, другие — с 1 числа месяца.

Кроме того, grace-период может распространяться не на все операции, а только на безналичные расчеты. А вот за снятие наличных с кредитки придется платить комиссию. Также следует уточнить, какая пеня и штрафы предусмотрены за несвоевременное пополнение кредитной карты, и есть ли комиссия за неиспользование кредитного лимита (такое тоже случается).

Также нужно помнить, что некоторые банки автоматически подключают кредитный лимит к зарплатной карте и сумма может быть включена в общий баланс. То есть пользователь может не заметить, что уже пользуется не своими деньгами.

Онлайн-кредит в банке

Цифровизация банковских услуг способствует тому, что банки начали предлагать быстрые кредиты онлайн. Как правило, такой заем можно оформить в приложении своего банка (или в кабинете пользователя на сайте) в несколько кликов.

При этом в банках советуют: если клиенту нужна гибкость и краткосрочный доступ к средствам, более целесообразно воспользоваться кредитным лимитом на карте. Если же необходима большая сумма на более длительный срок — лучше выбрать онлайн-кредит.

Например, в àбанк, предлагают онлайн-займы по программе «Быстрая наличка». Этот кредит зачисляется непосредственно на карту клиентам банка и может использоваться на любые нужды.

«Клиент сам выбирает, как удобно распоряжаться деньгами — наличными или безналом», — объясняет Олег Курилех.

Одно из ключевых преимуществ «Быстрой налички» — фиксированный ежемесячный платеж, который остается неизменным на протяжении всего срока кредитования. Реальная процентная ставка — 33,7% годовых.

В àбанк отмечают, что проверка заемщика, который хочет взять онлайн-кредит, происходит автоматически по скоринговой модели банка, ведь речь идет о клиентах, которые уже обслуживаются в учреждении.

«Каждый клиент может заранее проверить свой доступный кредитный лимит в приложении A24: меню Кредиты → Наличными. Процесс оформления занимает несколько минут без бумажных документов или звонков. Решение принимается мгновенно, а денежные средства сразу зачисляются на карту клиента. Таким образом, с момента подачи заявки до фактического получения денег проходит несколько минут — все происходит полностью онлайн, без визита в отделение», — отмечает Курилех.

Отказ в получении «Быстрой налички» возможен только в случаях низкой кредитоспособности или наличия просрочек по другим обязательствам.

«Банк заинтересован, чтобы вы вернули деньги и остались клиентом. Поэтому он проверяет вашу кредитную историю, доходы, стабильность. Банки проходят жесткие стресс-тесты НБУ. Им не нужны „токсичные“ активы, поэтому их скоринг отсеивает тех, кто не сможет платить», — объясняет Ярослава Яковенко.

Кредиты в МФО

Если же у клиента плохая кредитная история или вообще нет собственных доходов, то для него едва ли не единственный вариант срочно одолжить деньги — кредит в микрофинансовой организации.

В Украине насчитывается немногим более трех сотен небанковских финансовых компаний, у которых есть лицензии на предоставление кредитов.

Для получения микрокредита здесь достаточно предоставить паспортные данные, идентификационный код и номер банковской карты, на которую должны перевести деньги. Эта организация будет только поверхностно проверять вашу кредитную историю. Поэтому часто люди берут один микрозаем, чтобы закрыть другой. В критической ситуации это может быть выходом, однако существует большой риск попасть в долговую яму.

Самый больший недостаток кредитов МФО — процентная ставка. Если вы видите цифру 1% или даже 0,5%, имейте в виду — это за день.

«В противовес банкам с годовыми ставками, в МФО — ставка дневная. Раньше она могла достигать 2−3%, но теперь действует закон, ограничивающий ставки по микрокредитам, и максимальная дневная ставка постепенно снижается до 1% в день», — говорит Ярослава Яковенко.

По ее словам, микрокредит может быть выходом, только если планируете погасить его за несколько дней и четко знаете, где возьмете деньги на его погашение. При этом обязательно подробно читать «паспорт кредита» и обязательно выяснить размер всех комиссий и дополнительных платежей.

НБУ обязал МФО публиковать существенные условия кредитов и реальную годовую ставку. В некоторых случаях реальная годовая процентная ставка по займам МФО достигает от 400−500% годовых и даже в разы больше.

Микрофинансовые организации часто разделяют заем на базовый (льготный) период, обычно достигающий несколько дней или недель, и специальный — другую часть срока. И если в базовый период ставка действительно бывает незначительной (но ее могут компенсировать комиссиями и дополнительными платежами), то потом все наверстают повышенными процентами.

Кроме того, может быть разная трактовка сроков льготного периода, чтобы клиент просрочил платеж. После этого ему начинают начислять пени и штрафы.

Часто МФО предлагают кредиты под 0%, но следует помнить, что это акционные предложения только для новых клиентов на ограниченное время. Кроме этого, как объясняют эксперты, аномально низкие ставки могут свидетельствовать о скрытых платежах и комиссиях, поэтому, как бы вы ни спешили, обязательно читайте все, что написано мелким шрифтом. Ведь бесплатных денег не бывает. Особенно, если речь идет о быстрых займах.

Автор:
Зиновия Водзянская
Зиновия Водзянская
