Кредит на $50 000 для бизнеса без залога: на какие проценты стоит рассчитывать

С начала 2026 года украинский бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов в рамках государственной программы «5−7−9». Безусловно, это один из самых популярных инструментов поддержки бизнеса. Несмотря на это, предприниматели часто жалуются на сложность получения кредита по этой программе и риск потерять льготную ставку, в случае даже незначительной просрочки платежа. Также у бизнеса часто возникают ситуации, когда деньги нужны срочно, а собственного имущества, которое может быть залогом, нет. Может ли предприниматель получить в украинском банке кредит до $50 000 без залога и во сколько обойдется такое удовольствие, выяснял «Минфин».

Юрлица могут претендовать на большие суммы, чем ФОПы

Кредиты для бизнеса без залога предлагают большинство украинских банков. При этом максимальная сумма такого займа зависит от финансового состояния клиента и предоставляется на условиях кредитной политики и стратегии каждого из банков.

«Sense Bank предоставляет кредиты без залога на развитие собственного бизнеса как в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“, так и по стандартным продуктам банка. Для финансово устойчивых компаний кредит без залога возможен в размере до 60 млн грн», — рассказывают в Sense Bank.

При этом на пополнение оборотного капитала бизнес-клиентам здесь доступно финансирование сроком до 36 месяцев, а на инвестиционные цели — до 60 месяцев.

В государственном Укргазбанке без залога малый и средний бизнес может получить кредит на оборотный капитал до 15 млн грн (для сравнения: под залог можно получить до 200 млн грн) сроком до 36 месяцев. В банке «Львов» без залога можно получить до 5 млн грн для поддержания финансовой стабильности и развития бизнеса. Однако чаще всего малый бизнес может рассчитывать на займы в пределах 1−1,5 млн грн.

«Юрлицо может получить финансирование до 10 млн грн на оборотные средства без залога. Для ФОП эта сумма составляет до 1 млн грн. Максимальный срок беззалогового кредита — до 24 месяцев. При этом его можно оформить онлайн, не посещая отделения», — говорят в Банке Кредит Днепр.

Максимум на 1 млн грн без залога могут рассчитывать бизнес-клиенты àbank. «В àbank мы хорошо понимаем потребности бизнеса, поэтому предлагаем гибкие беззалоговые решения под разные цели. Это может быть кредитный лимит на счет до 1 млн грн без залога — удобный вариант для ежедневных расходов, закрытия кассовых разрывов или выплаты зарплат. Также есть кредитные линии до 1,5 млн грн без залога, которые позволяют пользоваться деньгами по частям. Это оптимально для закупок, пополнения запасов и расчетов с партнерами, — рассказывают в àbank. Отдельно предлагаем кредит на бизнес до 1 млн грн без залога как для текущих расходов, так и для инвестиций. К примеру, для покупки или модернизации оборудования. Если сумма больше — более 1 млн грн — купленное имущество (транспорт, спецтехника, оборудование) может выступать обеспечением, но это не усложняет процесс».

Когда вместо кредита лучше воспользоваться овердрафтом

Часто альтернативой классическому кредиту может быть овердрафт или кредитная линия.

«Предприниматели и юридические лица могут использовать кредитный лимит (овердрафт) по счету, как альтернативу отдельному кредитному договору. По сути, это краткосрочная кредитная линия, которая автоматически подключается к текущему счету и позволяет „уходить в минус“ в рамках установленного лимита. Овердрафт — идеальная страховка от непредвиденных расходов», — объясняют в Sense Bank.

В банке советуют пользоваться именно овердрафтом, когда важна скорость доступа к деньгам и у бизнеса есть регулярные обороты по счету. Скажем, для покрытия краткосрочных кассовых разрывов и ежедневных операционных расходов (закупки, зарплаты, налоги).

«Лимит овердрафта доступен как действующим клиентам банка, так и новым. Для расчета лимита овердрафта учитываются среднемесячные чистые обороты по текущим счетам в банках. Максимальный лимит овердрафта — 40% от среднемесячных чистых оборотов. Максимальная сумма — 20 млн грн. Для клиентов с устойчивым финансовым состоянием возможно бланковое финансирование в размере максимально допустимого лимита. Лимит устанавливается на 12 месяцев с обнулением каждые 60 дней», — рассказывают в Sense Bank.

С тем, что кредитный лимит на счете является идеальным инструментом доступа к быстрым деньгам, соглашаются также в àbank.

«Кредитный лимит на счете с бизнес-картой „Блакитна“ ФОП — это по факту „быстрые деньги“, которые всегда под рукой. Он идеально подходит, когда требуется оперативный доступ к деньгам или когда затраты имеют короткий цикл. Особенно это удобно для бизнесов с регулярными поступлениями — тогда задолженность легко и быстро закрывается. А вот для больших сумм или долгосрочных задач лучше выбрать классический кредит — он более выгодный по структуре», — советуют в учреждении.

«Если поступления не совпадают по времени с расходами, то именно овердрафт поможет предотвратить возможные кассовые разрывы. Кредитный лимит к бизнес-счету устанавливается на основании суммы оборота и погашается автоматически из поступлений на счет. Максимальный овердрафт без залога — до 2,5 млн грн, но не более 40% от оборота», — говорят в Банке Кредит Днепр.

Всегда ли кредит без залога дороже

Как правило, процентная ставка по кредиту без залога выше, чем за кредит с обеспечением. Это по факту плата за дополнительный риск. Скажем, в Укргазбанке кредит на оборотный капитал для МСБ в гривне можно получить от 16,70% годовых, но если исключительно под поручительство, то ставка уже от 20,40%. В Приватбанке ставка по онлайн-кредиту для бизнеса без залога — UIRD 3m + 9% годовых. К слову, банки часто анонсируют не четкую процентную ставку, а через индекс UIRD — индекс ставок по депозитам физических лиц. UIRD 3m + 9% годовых — это означает, что ставка по кредиту определяется как средняя ставка по депозитам на три месяца плюс 9%.

«Беззалоговый кредит всегда дороже кредита под залог. Мы предлагаем кредит под залог с процентной ставкой от 18% годовых, бланковое финансирование — от 19,5% годовых», — говорят в Sense Bank.

Однако в àbank обращают внимание на то, что несколько более низкая ставка по кредиту под залог не всегда означает, что он действительно дешевле.

«Разницу лучше объяснять на примерах. Кредитный лимит на счет мы предоставляем всегда без залога — это базовый и быстрый продукт для бизнеса. Кредитная линия может быть как с залогом, так и без — и при этом стоимость для клиента одинаковая. Что касается классического кредита на бизнес — с залогом ставка может быть несколько ниже. Но следует учитывать дополнительные расходы: страхование, оценка имущества и другие сопутствующие расходы. Поэтому, если посчитать общую стоимость, во многих случаях беззалоговый кредит по факту равнозначный, но значительно более простой и быстрый в оформлении», — объясняют в àbank.

При этом в Банке Кредит Днепр сейчас предлагают одинаковые ценовые параметры для финансирования как под залог, так и без него.

Кому не стоит рассчитывать на кредит без залога

Одним из условий получения кредита на развитие бизнеса является бизнес-план. Впрочем, качественно написанный бизнес-план — не залог того, что банк выдаст вам кредит без залога.

«Мы ориентируемся не на бизнес-план, а на реальное состояние бизнеса: обороты по счету, финансовые показатели и кредитную историю», — объясняют в àbank.

В частности, «красными флажками» для банка являются просроченные кредиты, резкое падение оборотов, непрозрачная деятельность или чрезмерная кредитная нагрузка. Также сотрудники банка учитывают судебные споры, которые могут оказывать влияние на работу бизнеса.

В то же время в àbank отмечают, что у них нет отдельных сфер бизнеса, которые банк принципиально не кредитует.

«Работаем со всеми видами бизнеса, которые не запрещены законодательством. При этом традиционно активными являются сферы торговли, производства, транспорта, переработки. Но ключевое — не отрасль, а стабильность и прозрачность бизнеса. Каждую заявку мы рассматриваем индивидуально и подбираем оптимальное решение», — говорят в банке.

Банк Кредит Днепр среди стоп-факторов называет негативную кредитную историю, налоговые долги и открытые уголовные производства. «Бизнес-план не обязательный, но заемщик должен предоставить финансовую отчетность за последний финансовый год и заполнить короткую анкету. В ней клиент должен предоставить описание деятельности и желаемые условия финансирования (срок, желаемая сумма, на какие нужды)», — объясняют в Банке Кредит Днепр.

«Если речь идет о финансировании нового направления в деятельности, строительстве и покупке основных средств, которые будут генерировать дополнительный доход, бизнес-план — это ключевой документ, подтверждающий, что у бизнеса клиента есть реальные шансы на успех и он способен обеспечить возврат займа. В то же время, принимая решение о предоставлении кредита для действующего бизнеса, мы исходим из текущего финансового положения клиента. В обоих случаях важным фактором является положительная деловая репутация, кредитная история, стабильный доход и возможность обслуживать кредит», — объясняют в Sense Bank.

Таким образом, получить относительно небольшой кредит без залога на пополнение оборотных средств или развитие бизнеса в Украине — не проблема, если у предприятия безупречная кредитная история и его не пугают 20−23% годовых.