Как микрокредиты влияют на кредитную историю — обзор от Е-Гроши

Украинское бюро кредитных историй фиксирует каждую финансовую операцию граждан, создавая детальный цифровой портрет их платежеспособности. Любая микрозаем, даже на минимальную сумму, навсегда попадает в базу данных, которую банки обязательно анализируют при рассмотрении заявок на ипотеку или ссуды на авто. Данные также фиксируются и в реестре финансовых компаний, в частности, сервиса Е-Гроши . Отзывы пользователей рассказывают реальные истории о том, как краткосрочные финансовые решения повлияли на их возможности получения будущих ссуд.

Что записывается в кредитную историю: факты и цифры

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому МФО обязаны передавать данные обо всех микрозаймах в бюро кредитных историй. Кредитодатель должен безвозмездно передавать информацию по всем потребительским займам в порядке, определенном Законом Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй», хотя бы в одно бюро кредитных историй.

Положительное влияние и негативные последствия просрочок

Получение ссуды и ее возврат без нарушения графика положительно повлияет на оценку качества вашего кредитного рейтинга.



Сергей из Днепра делится: «После развода история была нулевой — все было оформлено на жену. Банки не давали даже кредитку. Прочитал отзывы о Е-Гроши и за год взял четыре ссуды: 3000, 5000, 8000 и 10000. Возвращал досрочно. Рейтинг вырос с2».

Однако отзывы на форумах содержат и оговорки. Анна из Одессы предупреждает: «Задержала платеж на 40 дней. Думала — мелочь, 4 тысячи всего. Но когда через пол года подавала заявку на авто в рассрочку, банк отказал, указав на негативную информацию в кредитном рейтинге.»



Статистика влияния на банковские решения и мнение экспертов сервиса Е-Гроши

Согласно данным Украинского бюро кредитных историй, большинство отказов в предоставлении ссуды объясняются плохим кредитным рейтингом заемщика.

Эксперты советуют: погасите текущие просрочки; уменьшите количество одновременно открытых договоров; пользуясь финансовыми продуктами и своевременно вносите платежи.

Максим из Львова делится стратегией: «Брал ссуды раз в месяц: сначала 2000 в две недели, потом 5000 в месяц, затем 8000 еще в месяц. Каждую возвращал на 2−3 дня раньше. За год рейтинг вырос с 280 до 440 баллов.»

Итоги и рекомендации

Микроссуды могут стать эффективным инструментом формирования кредитной истории, но только при разумном использовании. Лучшие отзывы о Е-Гроши и других финансовых компаниях с точки зрения влияния на рейтинг оставляют клиенты, которые придерживаются простых правил: возвращают своевременно или досрочно и злоупотребляют доступностью.

Помните: каждый заем, даже на 1000 гривен, навсегда остается в вашей кредитной истории и может как открыть дверь в большие займы, так и навсегда их закрыть.