Что может дать рынку кредитования новый толчок

Государственные и международные гранты для бизнеса и населения, а также создание отдельного финучреждения для военных могут существенно оживить кредитование в Украине. Такое мнение, среди прочего, высказали участники состоявшейся в ходе Ukrainian Credit Conference (UCC) дискуссии «Революция рынка финансовых услуг».

Что будет с кредитованием

С войной рынок кредитования столкнулся с многочисленными вызовами. Первый — увеличение доли неработающих кредитов.

По словам главы правления UnexBank Ивана Свитека, на сегодняшний день около 50% кредитных портфелей банков нерабочие.

«Мы прорабатываем кейсы заемщиков, у которых есть просрочки. Есть люди, которые действительно пострадали и не могут платить, но есть заемщики, которые пользуются ситуацией, и таких много. Клиенты, у которых по три машины, четыре квартиры не платят по кредитам, взамен, требуют больших скидок», — говорит банкир.

По его словам, на протяжении последних месяцев банк наращивает кредитование, но говорить о его стремительном развитии пока рано.

О делах с кредитным портфелем в сегменте малого и среднего бизнеса рассказала член правления АО «Ощадбанк» Наталья Буткова-Витвицкая. Она сообщила, что в войну Ощад вошел с портфелем кредитования МСБ 9 млрд грн, сейчас он составляет 20 млрд грн.

Что касается уровня задолженности по кредитам, то он сильно зависит от региона: на всех «зеленых» территориях, отдаленных от военных действий, он составляет не более 1,5%; на оккупированных территориях почти весь портфель, а это около 2 млрд грн, перешел в категорию NPL (неработающих кредитов). Однако, Ощадбанк намерен продолжать поддерживать бизнес, поскольку именно в этом ключ к развитию экономики.

«Есть показатель соотношения кредитного портфеля к ВВП. Еще до войны он был в три раза ниже, чем в любых других странах. Единственный путь восстановления страны, налогов, уровня жизни — это увеличивать этот показатель», — отмечает представитель Ощадбанка.

Сергей Кирюхин, руководитель департамента необеспеченного кредитования Приватбанка, отметил, что рынок кредитования уменьшился где-то на 40% и выйти на довоенные показатели сможет только после победы. При этом ставку нужно делать не на потребительское кредитование, а именно на восстановление экономики.

«Что касается дальнейших перспектив, то здесь нужно делать акцент не на росте спроса на потребительские кредиты, а именно — на восстановление экономики. Ведь человек более охотно берет кредит, когда уверен в способности его погасить. Сейчас многие берут кредиты на погашение предыдущего кредита. Поэтому это не органическое увеличение рынка, а перекладывание из кармана в карман», — считает банкир.

Сложная ситуация и на рынке микрокредитования. По словам СЕО MyCredit Владислава Билана, объемы выдачи кредитов упали в два раза, по сравнению с довоенными. Также есть проседание по чекам — где-то на 20%. Однако, и в таких условиях рынок работает.

«Мы продолжаем кредитовать, решать малые проблемы наших клиентов. Возобновляем кредитование на деоккупированных территориях. Так, первый кредит в Херсоне мы выдали в день его освобождения», — добавляет оптимизма Владислав Билан.

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В поисках голубого океана

Эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе на рынке кредитования следует ожидать каких-либо революционных продуктов или решений. По мнению Сергея Кирюхина, первое, на что будут делать ставку банки и финтех, — это на усиление диджитализации и дистанционного обслуживания.

Его коллега из UnexBank Иван Свитек дальнейшее развитие кредитования видит, прежде всего, в усовершенствовании уже существующих продуктов.

«У нас всегда много идей, креатива. Мы запустили криптокарту, подготовили продукт инвестирования в ценные бумаги, улучшаем наши процессы. Сейчас главная цель — улучшить все наши продукты и сделать жизнь наших клиентов более легкой», — подчеркивает глава правления UnexBank.

В Ощадбанке, наоборот, предпочитают искать новые ниши в развитии кредитования. Наталья Буткова-Витвицкая советует обратить внимание на государственные и международные программы предоставления грантов. В частности, прошлым летом государство запустило гранты для стартапов, перерабатывающей промышленности, агро и ветеранов, которые вернулись с войны и хотят начать бизнес. Также внедрена программа Ukrainian Facility, в рамках которой с 2024 по 2025 год ЕС будет предоставлять 50 млрд грн Украине под определенные цели. А именно: цифровизация экономики, инклюзивность экономики и зеленая энергетика. И таких примеров много.

«Сейчас для бизнеса появились возможности, которых никогда не было до войны. Проблема в том, что опыт привлечения такого финансирования в Украине очень низкий, существует недоверие и непонимание, что это и как с этим работать. Поэтому для банков и для финтехов есть возможность стать проводником украинского населения и бизнеса в мир грантов», — отмечает член правления АО «Ощадбанк».

Выгоду получат две стороны: бизнес сможет привлекать дешевое финансирование. Интерес банков — комиссионные выплаты за помощь и сопровождение в оформлении всех документов на получение грантов. В Украине на текущий момент этот рынок практически незаполненный, поэтому у первых, кто туда зайдут, есть шанс получить самый большой профит.

СЕО MyCredit Владислав Билан считает, что в наше цифровое время придумать нишу, которая принесет прибыль и может стать голубым океаном, вообще не проблема. Он обратил внимание на такой сегмент клиентов, как военные, которых сейчас насчитывается около 1 млн человек.