Как изменятся ставки по депозитам и кредитам во втором полугодии 2023 года

До конца этого года ожидается активное развитие депозитных и оживление кредитных программ в банках. Однако ставки по продуктам, вероятно, упадут. Как изменится стоимость кредитов и заработки на депозитах ЭП рассказал Сергей Мамедов, председатель правления банка Глобус . «Минфин» выбрал главное.

Сейчас конъюнктура рынка достаточно благоприятная, и позволяет комбанкам реанимировать и модернизировать свои продукты, расширяя возможности для потенциальных клиентов кредитоваться или открывать депозиты по наиболее приемлемым для них условиям.

Что обеспечило стабильность банков

Во втором полугодии стабильность банковской системы будут обеспечивать несколько важных факторов, среди которых можно выделить следующие:

реализация 4-летней программы поддержки от МВФ — это и адаптация, приведение к стандартам ЕС банковской системы Украины, необходимые стратегические шаги для развития экономики страны, безопасность банковской системы от любых кризисных явлений;

макрофинансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров — с начала года более 19,8 млрд долл уже направлены на необходимые выплаты по государственному долгу и на погашение расходов госбюджета;

постепенное развитие экономики страны — по откорректированным оценкам НБУ в текущем году рост ВВП страны может составить более 2,4%, а по прогнозу МВФ — до 3%;

низкая инфляция, которая по новому прогнозу НБУ до конца года не превысит 15,3−15,6%.

Именно эти факторы позволяют коммерческим банкам развивать собственные продукты с акцентом на трех направлениях:

гривневые депозитные программы со сроком размещения от 6 месяцев до 1 года;

участие в государственных программах кредитования (в частности, «5−7−9» и «єОселя»);

кредитование.

Ставки на депозиты: окончание «высокого сезона»

Благодаря введению 3-месячных депозитных сертификатов под 25% коммерческие банки получили возможность не только изменить приоритеты по привлечению средств граждан на более продолжительные по времени вклады, но и существенно улучшить их доходность: так, по состоянию на начало июня максимальные ставки по депозитам, сроком размещения от 9 месяцев до 1 года, достигли 20−21%.

Экономическая ситуация в Украине сейчас достаточно крепкая и прогнозируемая. Именно поэтому большинство экспертов склоняются к тому, что во втором полугодии гривна продолжит укрепляться, результатом чего станет снижение наличного курса валют в обменных пунктах до уровня официального (безналичного) курса валют.

Параллельно с этим, НБУ ожидаемо может прибегнуть к снижению учетной ставки на 2−5 п.п., что повлияет на размер процентов по депозитным вкладам. Понятно, что снижение учетной ставки, например, с 25% до 20% приведет к снижению депозитных процентов в среднем на 3−4%.

Следует подчеркнуть, что снижение ставок по депозитам станет адекватной реакцией рынка на почти «нулевую» инфляцию, а также уровень прочности и надежности гривны, одним из выразителей которой является именно размер учетной ставки.

В то же время, снижение ставок по депозитам не будет означать снижение доходов по депозитам. По нашему расчету, чистая прибыль по гривневым депозитам, с учетом инфляции и в зависимости от размера и срочности вклада, не претерпевает существенных изменений: это от 3% до 6%, что и дальше будет побуждать граждан открывать длительные вклады.

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Ипотека: обнадеживающие тенденции

Во втором полугодии в сегменте кредитования будет наблюдаться постепенное усиление конкуренции коммерческих банков за клиента, а благодаря положительной динамике в экономике ближе к четвертому кварталу следует ожидать снижения процентов почти по всем кредитным программам.

Это касается самых востребованных кредитов на развитие бизнеса, потребительских кредитов, общих ипотечных программ банков и девелоперов, автокредитования и т. п.

С 2023 года при активном участии Конфедерации строителей Украины, системных крупных девелоперов и принципиальной позиции коммерческих банков, которые понимают стратегическую потребность в скорейшем восстановлении объемов строительства и возвращении доверия покупателей к первичному рынку, механизм совместных ипотечных программ девелоперов и коммерческих банков постепенно начал реанимироваться.

Так, по состоянию на июнь уже несколько банков возобновили направление совместных с застройщиками ипотечных программ.

Следует отметить, что эти программы позволяют гражданам не только купить жилье на первичном рынке по выгодным ставкам (от 7,9% до 12% — сроком погашения до 3 лет, от 12,5% до 15,9% — сроком на 5 лет, и от 3% на первый год и до 22,9% на последующие 9 лет по условиям 10-летней ипотеки), а еще являются дополнительным фактором надежности совершения покупки, ведь банки тщательно изучают застройщиков.

До конца года, учитывая возможное снижение размера учетной ставки НБУ, положительную экономическую конъюнктуру, реформу строительной отрасли, вполне ожидаемым станет постепенное снижение ставок по ипотечным кредитам в среднем на 3,5−5%.

«єОселя»: ключ к быстрому развитию

С 1 октября 2022 года было выдано более 1300 кредитов на общую сумму свыше 1,8 млрд грн, что составляет чуть больше 3% от общего количества заявок на получение таких кредитов.

Главным препятствием для более эффективного воплощения программы являются сложности с ее финансированием. По предварительным подсчетам, для удовлетворения потенциального спроса на «єОселю» понадобится до 200 млрд грн, но в условиях войны это реализовать достаточно проблематично.

По моему мнению, уже сейчас необходимо готовить почву для быстрого развития государственной ипотеки по следующим направлениям:

стратегия на непрерывное финансирование программы (чтобы на постоянной основе удовлетворять, по меньшей мере, 30% от объема месячных заявок на кредит);

формирование инвестиционных источников, в т. ч. от иностранных финансовых и инвестиционных организаций под государственные гарантии (это могут быть целевые средства именно на восстановление и развитие строительства жилья, развитие банковского сектора).

Очевидно, что стабильность банковской системы станет залогом постепенного развития экономики, базисом всех важных процессов восстановления Украины.