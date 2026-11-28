Национальный банк Украины 27 ноября 2026 ввел в обращение новую памятную монету «С миром в сердце. Иоанн Павел II» номиналом 10 гривен. Ее посвятили 25-й годовщине исторического визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину. Монета изготовлена из серебра, а ее тираж составляет всего 3 тысячи штук. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Как выглядит новая монета

У монеты номинал 10 гривен и изготовлен из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Для украшения использовали цветную печать.

На аверсе изображены стилизованные силуэты двух людей, обнимающихся в знак примирения и взаимного прощения. Одна из фигур держит оливковую ветвь — традиционный символ мира.

По кругу размещены надписи на украинском и польском языках: «ПРОЩАЕМ И ПРОСИМ ПРОЩЕНИЕ» и «PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE».

На реверсе изображен портрет Иоанна Павла II с поднятой в жесте благословения рукой. На фоне размещены стилизованный голубь, символизирующий Святого Духа, мир и свободу.

В верхней части монеты отмечены светские и папские имена понтифика на украинском и польском языках — Кароль Юзеф Войтыла и святой Иоанн Павел II.

Автор художественного оформления — Владимир Таран, скульптор — Владимир Атаманчук.

Почему монету посвятили Иоанну Павлу II

Выпуск был приурочен к 25-летию визита Папы Римского в Украину, который состоялся в июне 2001 года.

Тогда Иоанн Павел II посетил Киев и Львов. Это событие стало важным для религиозной и общественной жизни Украины, развития межконфессионального диалога и украинско-польских отношений.

В Нацбанке отметили, что призывы понтифика к миру, солидарности и уважению человеческого достоинства остаются актуальными во время борьбы Украины за независимость.

Символика новой монеты призвана напоминать о важности примирения, взаимного уважения и справедливого мира.

Где купить монету и сколько она стоит

Монета «С миром в сердце. Иоанн Павел II» имеет ограниченный тираж — 3 000 экземпляров.

Ее будут продавать через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка и банки-дистрибьюторы.

Дату начала продаж и розничную цену НБУ в уведомлении не уточнил. Информацию о доступности монеты следует проверять непосредственно в официальном магазине НБУ и на сайтах банков-дистрибьюторов.

Следует учитывать, что номинал 10 гривен не является розничной ценой серебряной памятной монеты. Ее продажная стоимость будет зависеть в частности от цены драгоценного металла и затрат на изготовление.