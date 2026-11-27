25 ноября 2026 г. Совет 271 голосом принял во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов (№ 10225-д). Он заработает с 1 июля 2027 года. О том, что получат инвесторы, биржи и бюджет — и почему главный экзамен закона еще впереди, рассказала «Минфину» адвокат юридической фирмы «Василий Кисиль и партнеры» Наталья Мыснык.

НДФЛ из биткоина: изменяющийся

Главное изменение — не ставка налога, а база налогообложения. До сих пор НКУ не имел отдельных правил для крипты: на практике ГНС квалифицировала такой доход как общий облагаемый налогом со ставкой 18% + военный сбор, а возможность отнять расходы была под вопросом. Теперь крипта облагается налогом по модели ценных бумаг: платится налог с финансового результата за год, а не с каждой продажи.

С 1 июля 2027 года базовая ставка составит 23%: 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Налог будут считать раз в год с чистой прибыли — то есть с доходов от продаж минус документально подтверждены расходы на приобретение.

К расходам можно отнести покупку токенов электронных денег и токенов с привязкой к активам, а также комиссии провайдеров. Другие активы будут учитываться только тогда, когда они попадут в список НКЦБФР и Минфина. Если год закрылся с убытком, его можно переносить на следующие годы, пока он не будет погашен полностью.

От налога уволен обмен одного виртуального актива на другой, а также доход в пределах одной минимальной зарплаты. НДС сделки с криптой не облагаются. Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, действует переходный период: до 31 декабря 2028 г. их можно продать по льготной ставке 10% (5% НДФЛ плюс 5% военного сбора).

Платить налог инвестор будет сам, из-за годовой декларации: налогового агента, который удерживал бы налог автоматически, закон не предусматривает. Провайдеры ежегодно будут отчитываться в ГНС о своих клиентах, их операциях, доходах и расходах, а иностранные компании — через отдельный портал для нерезидентов. Поэтому у налоговой будет с чем сверить декларации.

Три детали, на которые следует обратить особое внимание

Само владение не облагается налогом. Декларация необходима только тогда, когда есть доход от операций. Переход из BTC в ETH или USDT налоговое событие не создает — оно возникает на выходе в фиат.

Мемкоины не спишут прибыль. Государство сознательно ограничило перечень активов, расходы на которые уменьшают базу, чтобы не дать «занулять» прибыль из-за неликвидных токенов. От того, какой список будет утвержден НКЦБФР и Минфин, будет зависеть реальная нагрузка активных трейдеров.

Льготный период является правом, а не обязанностью. До конца 2028 года владелец «старой» крипты может ее продать и заплатить 10% вместо 23%. Но есть нюанс: Железняк называет льготную ставку действующей «от всего объема». Это означает, что она, вероятно, применяется ко всей сумме продаж без подтверждения расходов — так же было в редакции первого чтения. Точную базу следует проверить в опубликованном тексте закона.

Арифметика одного биткоина

Насколько выгодна льготная ставка, зависит от двух вещей: из чего ее будут считать и насколько подорожал актив.

Условный пример: инвестор купил 1 BTC в 2023 году за $30 тыс. и продает его в 2028-м за $90 тыс. (суммы в долларах для наглядности, в декларации — в гривне).

Если инвестор может документально подтвердить расходы, по общему режиму он заплатит 23% из $60 тыс. прибыли, то есть $13 800. По льготному режиму выйдет $9 000, если 10% будут считаться со всей суммы продажи, или $6 000, если только из прибыли. Так что в этом примере льгота выгоднее в любом случае. Самый дорогой вариант — когда подтвердить расходы невозможно и льгота не применяется: тогда 23% фактически берутся со всех $90 тыс., и налог составляет $20 700.

Но так будет не всегда. Если 10% будут считать со всей суммы продажи, льгота выгоднее только тогда, когда актив подорожал более чем примерно в 1,77 раза (прибыль превышает 43% выручки). Например, если тот же биткоин продать за $45 тыс., льготный налог будет составлять $4 500, а общий — всего $3 450 (23% из $15 тыс. прибыли). Если же 10% будут брать только на прибыль, льгота выгоднее всегда.

Впрочем, самое ценное в переходном режиме — не ставка, а амнистический эффект. Многие покупали крипту через P2P или на уже закрывшихся биржах и подтвердить расходы не смогут. Для них выбор стоит между 10% в переходный период и 23% из суммы после него.

Мелкий шрифт: скрывающийся за деталями

Закон принят, но применяться он начнет только с 1 июля 2027 года — тогда же станет ясно, работают ли его нормы на практике. Впрочем, уже сейчас очевидны четыре слабых места.

Ожидаемые 15 млрд грн — это надежда, а не расчет. Именно так сформулировал прогнозируемый эффект от закона Железняк. Налогового агента нет, так что логика закона держится на самодекларировании. Заставить его работать может только автоматический обмен данными с биржами — внутренний и международный через CARF ОЭСР. Украина планирует к нему присоединиться, но пока это не произошло, контроль будет выборочным.

23% — выше, чем у европейских конкурентов. Бизнес просил 5 — 10%, государство удержало стандартную ставку. Логика поняла: доход от крипты не должен облагаться налогом по более низкой ставке, чем доход от акций. Но криптокапитал мобильный, и разница в 13 процентных пунктах с Грецией или нулевой налог в Германии после года владения — заметный стимул для крупных трейдеров сменить налоговое резидентство.

Семь месяцев для принятия десятков подзаконных актов. До 1 июля 2027 г. НКЦБФР должен утвердить правила авторизации, требования к капиталу и перечень активов для учета расходов. Времени на это немного, именно эти документы, а не текст закона, решат, придут ли на украинский рынок крупные игроки.

4. Биржам придется открывать украинскую компанию. Легально работать с украинцами сможет только компания, зарегистрированная в Украине. Большие международные биржи с европейской лицензией MiCA пройдут авторизацию по упрощенной процедуре, но для них это все равно расходы: отдельное юрлицо, капитал, отчетность. Так что каждая биржа будет взвешивать, что ей выгоднее — получить украинское разрешение или дальше обслуживать украинцев без него. И выбор во многом будет зависеть от того, действительно ли государство будет блокировать сервисы, работающие без лицензии.

При этом в законе есть решения, которые рынок давно просил: безналоговый обмен крипта на крипту, перенос убытков, отсутствие налога с оборота. Самое последнее, как показывает опыт Индии, является наиболее разрушительной ошибкой, которой Украина избежала.

Кто будет наблюдать за рынком

Закон построен на логике европейского регламента MiCA: виртуальный актив не является деньгами и не может быть средством платежа в Украине, его режим близок к движимому имуществу. Активы разделены на три группы: токены электронных денег (привязанные к одной валюте), токены с привязкой к активам и все остальные — от биткоина до мемкоинов.

Главным регулятором становится НКЦБФР: она будет допускать компании на рынок, присматривать за платформами и сможет через суд блокировать сервисы, работающие без разрешения.

НБУ будет отвечать за то, что касается денег: токены электронных денег, валютный надзор, операции между гривной и криптой и их влияние на банковскую систему.

Минфин и ГНС получили налоговую часть: вместе с НКЦБФР они определят, расходы на какие активы можно учитывать, и будут принимать отчеты об операциях клиентов.

Теперь о самих компаниях. Легально работать с украинцами смогут только те криптобиржи, кастодианы (сервисы, хранящие крипту клиентов) и другие криптосервисы, которые пройдут авторизацию в НКЦБФР — по сути получат лицензию. Для этого компания должна быть зарегистрирована в Украине и показать регулятору, кто ее реальные владельцы и откуда у нее деньги. Также нужны достаточный капитал, руководители с безупречной репутацией, финмониторинг и защита от кибератак.

Что делать уже сейчас

До 1 июля 2027, когда закон заработает, остается около семи месяцев, и это время следует использовать.

Инвесторам прежде всего следует выгрузить историю сделок со всех бирж, пока аккаунты еще активны, потому что без нее не удастся подтвердить расходы. Следует заранее собрать доказательства происхождения средств: они понадобятся не только для налоговой, но и для финмониторинга банков. Далее следует посчитать, выгодно ли фиксировать прибыль по льготной ставке в период с июля 2027 по декабрь 2028 года. И, наконец, дождаться официального текста закона и разъяснений ГНС относительно того, к какой базе будет применяться льготная ставка.

Бизнесу прежде всего нужно определить, какую услугу он предоставляет и какой уровень авторизации для нее понадобится. Параллельно следует готовить структуру собственности, капитал и AML-процедуры под требования НКЦБФР, а также сразу заложить в системы сбор данных для ежегодной отчетности перед ГНС.