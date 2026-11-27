Инвестиции всё чаще становятся частью разговоров о личных финансах, сохранении сбережений и долгосрочном планировании. В то же время интерес к этой теме не всегда сопровождается достаточным уровнем знаний. По данным исследования Kantar Ukraine, опубликованного Finance.ua, 75% опрошенных украинцев имеют очень ограниченное представление об инвестициях: 46% опрошенных почти ничего не знают об инвестициях, еще 29% имеют лишь базовое представление о них. При этом лишь 9% респондентов чувствуют себя уверенно на инвестиционном рынке.

Эти результаты свидетельствуют о потребности в доступном и практическом инвестиционном образовании — возможности разобраться в финансовых инструментах, оценивать риски и принимать обоснованные решения. Особую роль приобретает возможность учиться у практиков, сравнивать различные подходы и получать информацию об инструментах, которые могут стать частью инвестиционной стратегии.

Именно на сочетании экспертного опыта, практических знаний и благотворительной цели был построен онлайн-марафон Биржевого университета «Формула инвестора нового поколения», который состоялся 19 ноября 2026 года.

Инвестиционный опыт

Программа инвест-марафона охватила широкий спектр тем: от индексного и дивидендного инвестирования до работы с опционами, недвижимостью, коллекционными активами и управления инвестиционным портфелем. Отдельные выступления были посвящены влиянию искусственного интеллекта на финансовые рынки, диверсификации и психологическим аспектам принятия инвестиционных решений.

Марафон объединил спикеров с разным опытом и профессиональными специализациями — инвесторов, финансовых консультантов, трейдеров, предпринимателей и специалистов по различным направлениям работы с капиталом. Такой формат позволил рассмотреть инвестиционный рынок не с позиции одного инструмента или стратегии, а охватить несколько направлений и сопоставить разные взгляды на управление финансами.

Среди спикеров:

Михаил Мезин — экономист и частный инвестор, основатель MZN INVEST,

Татьяна Боримская — инвестор и финансовый консультант, основательница InvestSchool by T.Borymska,

Александр Ютиш — инвестиционный консультант, основатель yu.invest и соучредитель сервиса Strum,

Юлия Банит — эксперт по финансовой грамотности и инвестициям, владелица агентства недвижимости,

София Фединяк — финансовый консультант, сертифицированный инвестиционный и страховой брокер,

Павел Бойко — основатель Gonzo Invest и управляющий активами,

Анатолий Ильченко — инвестор-практик, финансовый консультант с 11-летним опытом,

Елена Черкасская — финансовый коуч и блогер по теме инвестиций,

Наида Хотинская — инвестор, трейдер, автор курса Pro Invest,

Никита Карлов — финансовый консультант, инвестор с опытом работы на фондовых рынках США,

Дмитрий Карпиловский — профессиональный инвестор с 23-летним опытом, соучредитель УкрИнвестКлуба,

Филипп Олейник — профессиональный инвестор, автор канала «Код финансовой свободы»,

Руслан Демус — трейдер и инвестиционный эксперт с более чем 16-летним опытом, автор курсов в Биржевом университете,

Алина Золотарь — стратегический партнёр по управлению капиталом и сложным финансовым решениям,

Роман Кушнир — основатель инвестиционного проекта «Агро ETF» и генеральный директор Investor.org.ua,

Олеся Твердохлеб — инвестор-практик с более чем 7-летним опытом работы на фондовом рынке,

Наталья Литвин — инвестор, предпринимательница, основательница мобильного приложения eat&grow и благотворительного фонда.

Модератором марафона выступила Елена Савчук — продюсер и ведущая Invest Insider Ukraine.

Такой тематический состав программы позволил охватить как базовые вопросы для тех, кто только знакомится с инвестированием, так и более сложные подходы для людей с практическим опытом работы на финансовых рынках. В частности, Наида Хотинская рассмотрела, обеспечивают ли индексные фонды достаточную диверсификацию в условиях изменения структуры ведущих индексов. Филипп Олейник сосредоточился на перспективах инвестиций в сектор ИИ и рисках переоцененных активов. Роман Кушнир рассказал о возможностях инвестирования в украинскую землю, а Анатолий Ильченко — о механике и стратегиях торговли опционами.

Другие выступления касались управления уже сформированным портфелем, выбора дивидендных акций, инвестиций в недвижимость, использования ИИ в управлении активами и построения семейной инвестиционной стратегии. Отдельно рассмотрели искусство и коллекционные предметы как потенциальные активы для диверсификации и сохранения капитала.

Информационную поддержку мероприятию обеспечили медиапартнеры: УкрИнвестКлуб, Invest Insider Ukraine, Минфин, Finance.ua, КОШТ и Первый Бизнес.

Благотворительная цель марафона

Помимо образовательной составляющей, марафон преследовал благотворительную цель. Биржевой университет направляет 100% средств от продажи билетов на поддержку 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ Украины. Это особая инициатива для образовательного центра, ведь в этой бригаде проходит службу лектор университета Роберт Ли. К сбору средств также присоединилась ведущая марафона, которая перечислила 100% своего гонорара на поддержку военных. Таким образом, поддержка военных стала не абстрактной благотворительной инициативой, а возможностью помочь человеку, который является частью образовательного сообщества университета. Организаторы продолжают сбор средств и приглашают присоединиться к инициативе. Приобрести билет, получить доступ к материалам и записи марафона можно по ссылке. Таким образом, участие в мероприятии остаётся возможностью не только ознакомиться с опытом инвестиционных практиков, но и поддержать украинских военных.

«Биржевой ценопад»: возможность продолжить обучение

После знакомства с различными инвестиционными инструментами и подходами логичным следующим шагом может стать более систематическое обучение. Для тех, кто планирует углубить знания или перейти от теории к практике, Биржевой университет объявил акцию «Биржевой ценопад» к Черной пятнице.

С 23 ноября по 6 декабря 2026 года на девять учебных программ действует скидка 40%. Предложение распространяется на все доступные тарифы и охватывает программы для разных уровней подготовки:

Family Finance — планирование семейного бюджета и управление капиталом.

Основы биржевого дела — для начинающих, которые хотят освоить фондовый рынок.

Технический и фундаментальный анализ — анализ компаний, акций и графиков.

Фундаментальный анализ — оценка бизнеса и финансовой отчетности.

Технический анализ PRO — углубленная работа с графиками и ценовыми моделями.

Марафон «Options test drive» — знакомство с опционами и базовыми стратегиями.

Практикум по торговле опционами на акции — отработка Long Straddle и Long Strangle.

Опционы для портфельного инвестора — применение опционов для управления портфелем.

Практикум по системной торговле penny stocks — поиск и использование дешевых акций.

Отдельная особенность предложения — возможность приобрести курс сейчас, а пройти его в одном из доступных потоков в течение 2027 года, если останутся свободные места. Это позволяет зафиксировать стоимость программы во время акции и выбрать удобное время для обучения.

Для первых покупателей предусмотрены дополнительные подарки: первые 10 получат запись мастер-класса по дивидендному инвестированию, первые 30 — подборку инвестиционных идей на 2027 год, а первые 50 — «Инвестиционный навигатор 2027» с прогнозами, трендами и экспертными наработками. За одновременную покупку трёх программ предусмотрен дополнительный подарок-сюрприз.

Кроме того, среди всех покупателей учебных программ разыграют акцию Apple, которую зачислят на брокерский счёт победителя. Подарки и бонусы предоставляются после прохождения приобретённого курса. Скидка не суммируется с другими акционными предложениями и промокодами.

Ознакомиться с программами, тарифами и условиями участия в акции можно на сайте Биржевого университета⁠.

Инвестиционное образование как шаг к обоснованным решениям

Инвестиционная грамотность формируется через постоянное обучение, практику и умение оценивать риски. Онлайн-марафон «Формула инвестора нового поколения» объединил экспертов с разным опытом, чтобы поделиться знаниями о финансовых инструментах и подходах к управлению капиталом. В то же время он стал поводом поддержать украинских военных: сбор средств на нужды 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ Украины.

Образовательные инициативы такого формата помогают развивать интерес к инвестированию и создают пространство для обмена опытом. А для тех, кто стремится углубить знания и перейти к системному обучению, Биржевой университет предлагает программы для разных уровней подготовки.