В ноябре 2026 года две робототехнические компании Agile Robots и Genesis AI объявили о привлечении по $500 млн инвестиций. Первую инвесторы оценили в $8,5 млрд, вторую — в $3,5 млрд. Обе работают в Physical AI, но находятся на разных этапах развития. Agile Robots уже имеет промышленные применения, Genesis AI только начинает масштабировать свою технологию.

Для меня эти два соглашения хорошо характеризуют состояние рынка. Капитал готов финансировать как компании с производственной базой, так и команды, которые должны доказать возможность коммерческого применения своих разработок. Но в 2027 году главным вопросом станет не оценка следующего робототехнического стартапа. Гораздо интереснее, сколько компаний смогут превратить технологические достижения в повторяющуюся выручку.

Капитал опережает коммерциализацию

По оценке McKinsey, за первые восемь месяцев 2026 года инвестиции в робототехнику общего назначения достигли примерно $21 млрд. За весь 2025 год соответствующий показатель составил около $9 млрд. Это разные по продолжительности периоды, но даже так динамика свидетельствует о существенном ускорении финансирования.

Венчурный капитал фактически финансирует ожидания, что машины научатся выполнять сложные физические задачи так же, как языковые модели научились работать с информацией.

Проблема в том, что физический мир гораздо менее предсказуем.

Робот может безошибочно выполнить сотни операций в лаборатории, но столкнуться с трудностями из-за изменения освещения, положения предмета или особенностей производственной линии. В отличие от программного обеспечения, ошибка может означать поврежденное оборудование, остановку процесса или риск для человека.

Эту разницу хорошо демонстрирует RoboWild, исследовательский бенчмарк с 341 задачей в симулированных физических средах. Лучшая протестированная модель показала 13,28% успешного выполнения задач. Это не значит, что промышленные работы выполняют всего 13% своей работы. Бенчмарк оценивает способность универсальных моделей справляться с разнообразными незнакомыми задачами.

Но он показывает, насколько велика дистанция между эффектной демонстрацией и универсальной автономностью.

Я ожидаю, что именно эта дистанция будет определять инвестиционную логику в 2027 году.

Что изменится в оценке робототехнических компаний

В последние годы инвесторы часто оценивали перспективу компании из-за качества ее демонстраций, команды, объема привлеченного капитала и заявленных технологических возможностей.

Эти критерии никуда не исчезнут. Но их будет недостаточно для последующих раундов. Значительно большее значение будет иметь длительность непрерывной работы, стоимость выполненной операции, частота вмешательства человека, затраты на сервис и возможность повторить внедрение на другом предприятии.

Представим два стартапа.

Первый создал гуманоидный труд, который способен выполнять десятки различных задач, но каждая новая среда требует значительного участия инженеров.

Второй автоматизировал только одну производственную операцию. Зато его система работает у нескольких клиентов, имеет понятную себестоимость и может быть установлена на следующей линии без продолжительного переучивания.

С точки зрения технологического потенциала, первая компания может выглядеть более интересной. Но с точки зрения прогнозируемости выручки у друга уже есть преимущество.

Не исключаю, что в 2027 году часть инвесторов начнет отдавать предпочтение именно таким бизнесам.

Кто заработает больше: производители роботов или компонентов?

Есть еще один важный аспект, который часто остается без внимания. Не обязательно инвестировать в изготовителя готового робота, чтобы заработать на развитии Physical AI.

Немецкая Schaeffler в октябре 2026 года сообщила о портфеле заказов в сегменте гуманоидной робототехники примерно на €400 млн. Компания поставляет технологические компоненты и работает с несколькими производителями роботов. Это не 400 млн евро полученной выручки. Речь идет о заказах, выполнение которых зависит от производственных планов клиентов.

Однако сам факт важен: вокруг робототехники уже формируется отдельная промышленная экономика. Она включает в себя двигатели, приводы, сенсоры, силовую электронику, специализированные материалы, программное обеспечение и инфраструктуру обучения моделей.

Некоторые из этих технологий могут применяться в десятках разных роботизированных платформ. Для инвестора это потенциально понижает зависимость от успеха одного производителя. Конечно, рынок компонентов тоже конкурентен. Высокая технологическая сложность не гарантирует прибыльность. Необходимы качество, сертификация, производственные компетенции и долгосрочные отношения с промышленными клиентами.

Но именно здесь могут появиться компании, которые останутся конкурентоспособными даже тогда, когда сменится поколение роботов.

Что это значит для Украины

У Украины есть интересная стартовая позиция. По оценке KSE Institute, в 2025 году украинский рынок оборонных технологий достиг $6,8 млрд. Сегмент наземных роботизированных систем вырос примерно до $252 млн. У нас уже есть значительное количество производителей, инженерных команд и реальный опыт использования робототехники в условиях, которые невозможно полностью воспроизвести в лаборатории.

Но масштаб производства не означает автоматического появления глобальных технологических компаний. Сейчас украинские производители в основном сосредоточены на конкретных потребностях обороны. Это ясно. Однако технологии, которые они разрабатывают, могут быть полезны в более широком рынке.

Система управления работами, компьютерное зрение, автономная навигация, электроника, механические компоненты и программная инфраструктура имеют потенциальное применение в промышленности, логистике и энергетике.

На мой взгляд, украинским компаниям стоит начать разделять два направления бизнеса.

Первый — производство конкретных оборонных систем, где ключевыми остаются цена, надежность и скорость поставки.

Второй — разработка собственных технологий, которые могут использоваться многими производителями и в разных отраслях.

Это разные экономические модели. Они требуют разного финансирования, команд и горизонтов планирования.

Для второго направления особенно важно привлекать ученых, инженеров с международным опытом, университетских лабораторий и венчурного капитала, готового финансировать сложные исследования.

2027 проверит инвестиционные гипотезы

Я не ожидаю, что на следующий год работы массово заменят людей на производстве. Также не думаю, что рост инвестиций автоматически превратится в рост доходов.

В то же время ожидаю значительного увеличения количества реальных промышленных испытаний, стандартизации требований к надежности и новых бизнес-моделей вокруг эксплуатации роботизированных систем.

Самыми интересными станут компании, которые смогут доказать три вещи.

Их технология работает вне лаборатории. Она экономически оправдана клиенту. Его можно масштабировать без пропорционального увеличения количества инженеров.

Именно на эти показатели я обращал бы внимание, оценивая инвестиции в Physical AI в 2027 году.

Миллиардные оценки компаний уже появились. Теперь рынку нужно доказать, что за ними стоит экономика, способная работать на протяжении многих лет.

И для Украины это хорошая новость. Технологическое лидерство еще не распределено до конца. Во многих нишах побеждает не тот, кто первым продемонстрировал прототип, а научившийся стабильно выполнять реальную работу.