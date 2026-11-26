Александр Ганчев — доктор исторических наук, профессор, который более 20 лет работает в науке и образовании, а с 2018 года — в солнечной энергетике. Сегодня он является сооснователем компании Codex Energy и руководителем ее девелоперского направления. Вторым сооснователем компании является основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Codex Energy создает энергетические активы — энергопарки, которые объединяют солнечные электростанции с установками хранения энергии (УХЭ) и продают электроэнергию на рынке. Особенность компании в том, что она открывает для частных инвесторов промышленную энергетику — сегмент, где до сих пор работали в основном крупные компании и фонды. Для этого Codex использует модель энергетического кооператива: участники объединяют средства, энергопарк принадлежит кооперативу, а компания его строит и управляет. Минимальный паевой взнос — €20 000.

Сейчас у компании два проекта. Энергопарк в Болграде в Одесской области — на завершающем этапе строительства, запуск запланирован до конца 2026 года. Энергопарк в Черновицкой области компания планирует ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.

В интервью «Минфину» Александр рассказал, как это работает на практике, в чем преимущества такой модели и какие у нее ограничения.

— Вы более 20 лет преподаете и занимаетесь наукой, а с 2018 года начали работать в солнечной энергетике. Причем докторскую диссертацию защитили и звание профессора получили, когда параллельно уже строили энергетические объекты. Как историк оказался в энергетике: это был расчет или стечение обстоятельств? И что пришлось учить с нуля?

— Мой приход в энергетику был, скорее, осознанным предпринимательским решением, нежели случайностью. В 2018 году я заинтересовался возможностями инвестирования в солнечную генерацию по «зеленому» тарифу и увидел в этом перспективный долгосрочный бизнес. Пришлось практически с нуля изучать технологии, оборудование, законодательство, механизмы подключения к электросетям и экономику энергетических проектов. Я подписал контракт с австрийским поставщиком IBC Solar, самостоятельно организовал импорт оборудования и строительство первых двух солнечных электростанций по 30 кВт. Равномерно этот опыт перерос в профессиональную деятельность — создание крупных инвестиционных энергопроектов.

— Команда позиционирует вас как «историка, который строит энергетику». Помогает ли историческое образование в энергетике: в планировании, переговорах или оценке рисков?

— Безусловно, помогает, хотя образование не заменяет специальных знаний в энергетике. Более двадцати лет научной деятельности сформировали у меня привычку системно анализировать информацию, искать причинно-следственные связи и оценивать события в долгосрочной перспективе. История учит, что любые процессы следует рассматривать в широком контексте, учитывая экономические, политические и общественные факторы. В энергетическом бизнесе это особенно важно, ведь мы принимаем инвестиционные решения на десятилетия вперед, в условиях постоянных изменений и неопределенности. В переговорах исторический опыт помогает лучше понимать интересы сторон, а в стратегическом планировании — оценивать разные сценарии развития событий. Поэтому я считаю, что научный опыт стал для меня важным преимуществом в предпринимательстве, хотя профессиональные компетенции в энергетике пришлось нарабатывать отдельно.

— Поговорим о сегменте энергорынка, в котором вы работаете, — распределенной генерации. Ее часто называют ответом на удары по энергосистеме. Но разрушенные крупные энергоблоки не заменить парками на несколько мегаватт. Где, по вашему мнению, реальный предел децентрализации?

— Я убежден, что будущее украинской энергетики — не в полной децентрализации, а в разумном сочетании крупной и распределенной генерации. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции будут оставаться основой энергосистемы, ведь небольшие солнечные парки не могут полностью заменить их мощность и функции. В то же время война продемонстрировала уязвимость чрезмерной концентрации генерирующих мощностей в отдельных точках. Поэтому нам нужна диверсификация в двух измерениях: технологическом — сочетание различных видов генерации и систем накопления энергии, и географическом — размещение энергетических объектов в разных регионах страны. Солнечные и ветровые электростанции вместе с установками хранения энергии (УХЭ) могут повышать гибкость системы, снижать нагрузку на сети и усиливать устойчивость энергоснабжения. На мой взгляд, стратегическая задача Украины — построить не просто децентрализованную, а сбалансированную, гибкую и устойчивую к кризисам энергосистему.

— Codex Energy входит в Ribas Hotels Group, известную привлечением частных инвесторов в гостиничную недвижимость. Энергетика для группы — это диверсификация или новый продукт для той же аудитории?

— Прежде всего уточню: Codex Energy не является дочерней компанией Ribas Hotels Group, хотя нас объединяет совместный сооснователь — Артур Лупашко. Опыт привлечения частного капитала в гостиничную недвижимость стал полезным для развития нашей инвестиционной модели в энергетике. Однако энергетика для нас — не просто диверсификация гостиничного бизнеса или новый продукт для той же аудитории, а самостоятельное стратегическое направление с собственной экономикой и перспективами развития.

Мы видим значительный потенциал в создании энергетических активов, доступных для совместного инвестирования частным капиталом. Часть инвесторов, у которых уже есть опыт в недвижимости, закономерно интересуются энергетикой, но мы ориентируемся на гораздо более широкий круг инвесторов. Наша цель — построить профессиональную вертикально интегрированную энергетическую компанию, способную создавать и управлять такими активами на протяжении всего их жизненного цикла.

Александр Ганчев (слева) и Артур Лупашко

— Объясните простыми словами, что такое энергетический кооператив, и почему компания выбрала именно такую модель?

— Энергетический кооператив — это модель, позволяющая нескольким десяткам или даже сотням частных инвесторов объединить капитал для строительства и совместного владения крупным энергетическим объектом. Каждый участник делает паевой взнос, получает соответствующие права в кооперативе и участвует в распределении прибыли от его деятельности. Сам кооператив владеет энергетическими активами, а их строительство, эксплуатацию и коммерческое управление организует профессиональная команда.

Мы выбрали эту модель, потому что она позволяет сделать инвестиции в промышленную энергетику доступными для более широкого круга частных инвесторов, а не только для крупных компаний или фондов. В то же время объединение капитала позволяет реализовывать более масштабные проекты, диверсифицировать риски и более эффективно использовать инфраструктуру. По факту мы создаем механизм, при котором частные инвесторы могут становиться совладельцами реальных энергетических активов и участвовать в развитии украинской энергетики.

— Что инвестор получает за паевой взнос от €20 000? Кому принадлежат земля, оборудование и разрешения? Как в кооперативе принимают решения?

— За взнос от €20 000 инвестор становится ассоциированным членом энергетического кооператива, получает паевую долю и право на участие в распределении прибыли, в соответствии с условиями кооператива. Важно понимать, что инвестор владеет не отдельными солнечными панелями или аккумуляторами, а долей в кооперативе, которому принадлежит энергетический комплекс. Оборудование, электростанции и системы накопления находятся в собственности кооператива, земельные участки используются на основании долгосрочной аренды, разрешительная документация и права на присоединение также оформлены на кооператив. Стратегические решения принимаются общим собранием членов кооператива, согласно уставу, тогда как текущее управление осуществляет управляющая компания. При этом размер инвестиции определяет экономическое участие в проекте, но не количество голосов при принятии решений. Такая модель позволяет объединить коллективное владение активами с профессиональным управлением, не привлекая каждого инвестора к ежедневным операционным вопросам.

— В дисклеймере на сайте Codex Energy говорится, что кооператив не осуществляет публичного привлечения средств и не гарантирует доход. В то же время на сайте есть калькулятор доходности. Как участник защищен юридически? Что будет, если фактический доход окажется заметно ниже, чем прогноз?

— Мы принципиально разделяем прогнозируемую доходность и гарантированную прибыль: калькулятор на сайте демонстрирует финансовую модель проекта, а не обещание конкретных выплат. Юридическая защита инвестора основывается на его членстве в кооперативе, документально оформленном паевом взносе, правах на получение информации, участии в управлении и распределении прибыли, согласно уставу. При этом энергетические активы принадлежат самому кооперативу, а не управляющей компании, что обеспечивает юридическое разграничение собственности и управления.

Если фактическая доходность окажется ниже прогноза, выплаты участникам, соответственно, уменьшатся, ведь они зависят от реального финансового результата. Мы не скрываем рыночные, регуляторные и военные риски и считаем важным, чтобы инвестор понимал их до принятия решения. Наша задача — обеспечить профессиональное управление активами, прозрачность финансовых результатов и максимально эффективную работу проекта при разных рыночных сценариях.

— За счет чего получается ориентировочная доходность 20−25% в Болграде, и почему в Черновцах она ниже — 16−20%? Какие цены на электроэнергию заложены в финансовую модель, и что происходит с доходностью по пессимистическому сценарию?

— Прогнозируемая доходность наших энергопарков формируется благодаря сочетанию солнечной генерации и систем накопления энергии, которые позволяют не только производить электроэнергию, но и покупать ее в часы низких цен и продавать в часы высоких. В Болграде мы предусмотрели две системы накопления общей емкостью 20 МВт·ч, поэтому доля дохода от операций с установками хранения энергии там выше, что и объясняет прогнозируемую доходность 20−25% годовых, против 16−20% в Черновцах.

В финансовую модель на первый год заложена средняя цена реализации электроэнергии 7,5 грн/кВт·ч с последующим прогнозным ростом на 5% ежегодно. В то же время экономика УХЭ зависит не только от средней цены, но прежде всего от разницы цен между часами покупки и продажи электроэнергии. При пессимистическом сценарии, когда эта разница сокращается или рыночные цены оказываются ниже прогноза, доходность уменьшается, а срок окупаемости увеличивается. Поэтому указанные 20−25% и 16−20% — это прогнозируемая годовая доходность на инвестированный капитал, а не гарантированная прибыль.

— Электроэнергию вы продаете в Украине за гривну, а доходность показываете в евро. Кто несет валютный риск и как это устроено?

— Действительно, электроэнергию мы продаем на украинском рынке за гривну, поэтому все операционные доходы энергопарков формируются в национальной валюте. При этом основные капитальные инвестиции в оборудование осуществляются в евро, поэтому для оценки эффективности инвестиций мы также используем евровый эквивалент. В финансовой модели предусмотрен ежегодный рост курса евро на 5%, но это лишь прогнозное предположение, а не механизм защиты от девальвации. Валютный риск может компенсировать рост гривневых цен на электроэнергию, однако прямой зависимости между курсом валют и рыночными ценами нет.

— Что делать участнику, которому деньги понадобятся через два года: можно ли продать пай и по какой цене? И что будет с активом через 15−20 лет, когда оборудование деградирует?

— Инвестиции в энергетику рассчитаны на долгосрочную перспективу, но это не значит, что участник должен оставаться в кооперативе в течение всего срока работы станции. Если через два года ему понадобятся деньги, он может продать свой пай другому участнику, новому инвестору или, при наличии финансовой возможности, договориться о его выкупе кооперативом или учредителями. Цена определяется по договоренности сторон, учитывая финансовые результаты и стоимость активов. Что касается оборудования, то солнечные панели рассчитаны на 25−30 лет, тогда как аккумуляторы и инверторы потребуют обновления раньше. Поэтому мы предусмотрели специальный фонд реновации, в который идет 5% валового дохода энергопарка для будущей замены и модернизации оборудования. Наша цель — чтобы через 15−20 лет энергопарк оставался действующим и прибыльным активом, а не превратился в оборудование, которое исчерпало свой ресурс.

— Ваши энергопарки по-разному сочетают генерацию и накопление. В Болграде накопитель на 20 МВт·ч соединен с 4,5 МВт солнечной мощности, в Черновцах — 15 МВт·ч с 6,8 МВт. Чем обусловлена эта разница? Какую долю дохода в каждом проекте дает сама генерация, а какую — продажа накопленной энергии в пиковые часы?

— Соотношение солнечной генерации и УХЭ мы определяем индивидуально для каждого проекта, учитывая технические условия присоединения, солнечный потенциал региона и экономику работы на рынке электроэнергии. В Болграде мы сделали больший акцент на накоплении: к солнечной электростанции мощностью 3,3 МВт добавили две системы хранения по 10 МВт·ч, у одной из которых есть отдельное подключение к сети. В Черновцах большая солнечная генерация — 4,8 МВт — сочетается с УХЭ на 15 МВт·ч. По финансовой модели Болграда ориентировочно 35% дохода обеспечивает солнечная генерация, а 65% — операции с первой установкой хранения энергии. Вторая установка хранения энергии добавляет большой плюс к доходности энергопарка. В Черновцах точное соотношение зависит от фактических режимов работы и рыночных цен. Для нас главное — обеспечить максимальную экономическую эффективность каждого энергопарка.

— Экономика УХЭ зависит от регулирования: прайс-кепов, правил балансировочного рынка, доступа к вспомогательным услугам. Какие решения НКРЭКУ сильнее всего влияют на вашу модель, и что с ней будет, если правила изменятся?

— Существенное влияние на экономику систем накопления энергии оказывают решения по предельным ценам на рынке электроэнергии, правилам работы балансировочного рынка и доступу к вспомогательным услугам. Для УХЭ ключевое значение имеет не столько абсолютная цена электроэнергии, сколько разница между ценами в часы ее покупки и продажи. Поэтому изменение прайс-кепов или правил балансировки может существенно повлиять на доходность — причем как положительно, так и отрицательно. Мы также внимательно следим за развитием рынка вспомогательных услуг, поскольку он открывает возможности для дополнительных источников дохода и диверсификации бизнес-модели. В финансовом планировании мы учитываем разные сценарии рыночных цен и исходим из того, что действующие правила не будут оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации. На мой взгляд, главное условие привлечения долгосрочного частного капитала в энергетику — это предполагаемая регуляторная среда, в которой инвестор может оценивать риски на годы вперед.

— Оба ваших проекта — связка солнечной станции и накопителя. Планируете ли вы выходить за пределы этой модели, например, в ветровую генерацию?

— Безусловно, мы не планируем ограничиваться только сочетанием солнечной генерации и установок хранения энергии. Наша стратегия предусматривает развитие диверсифицированного портфеля энергетических активов, в частности, систем накопления и ветровых электростанций. Уже сегодня мы рассматриваем объекты отдельно установленных УХЭ, экономика которых базируется на торговле электроэнергией и предоставлении услуг энергосистеме без привязки к солнечной генерации.

Ветровая энергетика также является для нас перспективным направлением, поскольку ее профиль производства отличается от солнечного, что позволяет лучше диверсифицировать источники дохода. В долгосрочной перспективе мы стремимся сформировать портфель из разных технологий генерации и накопления, объединенных профессиональным управлением и торговлей на рынке электроэнергии. Для нас стратегическая цель — не просто строить электростанции, а создавать эффективные энергетические активы, способные адаптироваться к изменениям рынка.

— Каков реальный статус Болграда на сегодняшний день? Вкладываетесь ли в заявленный график запуска в IV квартале 2026 года? Что на этом проекте пошло не по плану: подключение, поставка оборудования, смета?

— Проект энергопарка в Болграде находится на завершающем этапе реализации, и мы продолжаем ориентироваться на ввод его в эксплуатацию до конца 2026 года. Это наш первый промышленный энергопарк такого масштаба, поэтому он стал важным практическим опытом для всей команды. Самым сложным вопросом оказалось присоединение к электросети. Само подключение требовало больше управленческого внимания и заставило нас пересмотреть отдельные подходы к планированию следующих проектов. В то же время у нас нет критических отклонений от финансового плана и продолжаем работать над завершением строительства и подготовкой к запуску. Главный вывод, который мы сделали: в украинской энергетике успех проекта в значительной степени определяется не скоростью монтажа оборудования, а качеством подготовки и организации подключения к сети.

— Что в Черновцах вы сделали иначе после опыта Болграда? Почему выбрали регион с более низкой солнечной активностью, чем на юге?

— Опыт Болграда научил нас в первую очередь уделять гораздо больше внимания вопросам присоединения к электросетям еще на начальном этапе развития проекта. В Черновцах мы уже применяем более системный подход к техническому проектированию, финансовому планированию и координации всех участников строительства. Что касается выбора региона, то для современного гибридного энергопарка солнечная активность — важный, но далеко не единственный фактор экономической эффективности. Мы также учитываем стоимость и возможности присоединения, особенности местной инфраструктуры и потенциал заработка систем накопления энергии. Кроме того, для нас принципиально важна географическая диверсификация: размещение активов в разных регионах позволяет уменьшать концентрацию военных и инфраструктурных рисков. Поэтому Черновцы — осознанный стратегический выбор, в котором мы оцениваем не только количество солнечных часов, а совокупную экономику и устойчивость инвестиционного проекта.

— В проектах принимают участие генподрядчик, независимый агрегатор и мировые изготовители оборудования. Что Codex делает сам, а что отдает партнерам? Как вы контролируете качество и за что именно отвечаете перед участниками?

— Codex Energy выступает девелопером и управляющей компанией, которая отвечает за полный жизненный цикл энергетического актива — от разработки инвестиционной концепции и финансовой модели до организации строительства и дальнейшей эксплуатации. Мы формируем команду партнеров, координируем их работу, контролируем бюджет, сроки, технические решения и качество исполнения. Непосредственное строительство осуществляет наш EPC-партнер Unisolar, а торговлю электроэнергией и управление ее продажами на рынке обеспечивает независимый агрегатор KNESS Energy.

Такое распределение позволяет привлекать специализированную экспертизу, не создавая внутри компании все необходимые технические подразделения. Качество мы контролируем с помощью технического наблюдения, проверку соответствия оборудования проектным решениям, контроль выполнения работ и прием их результатов. Перед участниками кооператива мы отвечаем прежде всего за профессиональную организацию и управление проектом, прозрачность финансовых результатов и защиту экономических интересов инвесторов.

— Вкладывают ли основатели Codex Energy собственные деньги в кооперативы на тех же условиях, что и участники? Если да, то какую долю?

— Да, основатели Codex Energy инвестируют собственные деньги в энергетические проекты вместе с другими участниками кооператива. Причем мы делаем это на тех же экономических условиях, без привилегированной доходности или особых гарантий возврата инвестиций. Для нас это принципиальная позиция: мы не только создаем энергетические активы и управляем ними, но и лично берем на себя инвестиционные риски. Конкретные размеры взносов и доли учредителей мы не разглашаем, но речь идет о существенных собственных инвестициях. Я уверен, что такая модель формирует доверие и обеспечивает общность долгосрочных интересов основателей и всех участников кооператива.

— Поговорим о рисках. Болград расположен в Одесской области, в 20 км от Молдовы, а юг регулярно под атаками. Как вы учитываете военные риски: страхуете ли объекты, есть ли план на случай повреждения? Кто несет убытки: компания или участники?

— Мы осознаем военные риски, но убеждены, что откладывать развитие украинской энергетики до завершения войны было бы стратегической ошибкой. Наш подход состоит в том, чтобы не избегать рисков, а максимально их контролировать и минимизировать возможные последствия. В частности, в Болграде мы предусмотрели страхование систем накопления энергии на €1,5 млн, включая военные риски. Отдельно формируем фонд реновации, в который будет направлено 5% валового дохода для ремонта, модернизации и обновления оборудования.

В случае повреждений нашей главной задачей будет оперативная оценка ситуации, организация восстановительных работ и скорейший возврат энергопарка в эксплуатацию. Мы не можем полностью исключить военные риски, но можем построить систему управления, которая позволит своевременно реагировать на них и обеспечивать долгосрочную жизнеспособность наших энергетических активов.

— Многие инвесторы в возобновляемую энергетику помнят историю с долгами по «зеленому» тарифу и его пересмотру. Почему частный капитал должен доверять энергорынку на этот раз? Чем ваша модель защищена от подобных решений?

— История с «зеленым» тарифом действительно стала серьезным уроком для украинского энергетического рынка, в первую очередь из-за зависимости инвесторов от государственных гарантий и своевременности расчетов. Но сегодня мы работаем по принципиально другой бизнес-модели: наши энергопарки продают электроэнергию на конкурентном рынке, а не по гарантированному государством тарифу. Коммерческую деятельность мы осуществляем через независимого агрегатора KNESS Energy, который обеспечивает доступ к разным сегментам рынка и организует расчеты за проданную электроэнергию.

Сочетание солнечной генерации с установками хранения энергии позволяет нам гибко реагировать на рыночные цены, а не зависеть от одного фиксированного механизма поддержки. Конечно, мы не застрахованы от изменений государственного регулирования, однако наша экономика базируется на реальном спросе на электроэнергию и рыночных механизмах ее продаж. На мой взгляд, именно переход от государственных гарантий к конкурентному рынку и профессиональному управлению активами создает более устойчивую основу для долгосрочных частных инвестиций.

— Какой вы видите украинскую энергетику через 5−10 лет и какое место в ней будут занимать частные девелоперы? И с другой стороны: при каком сценарии модель Codex Energy перестанет работать?

— Я убежден, что в течение следующих 5−10 лет украинская энергетика существенно изменится: наряду с большими электростанциями будет развиваться распределенная генерация, системы накопления энергии и современные механизмы управления энергосистемой. Будущее — за сбалансированным сочетанием различных технологий и географической диверсификацией генерирующих мощностей. Девелоперы будут играть все более важную роль, ведь они способны привлекать инвестиции, быстро реализовывать новые проекты и внедрять инновационные бизнес-модели. В то же время конкуренция будет постепенно перемещаться от простого строительства электростанций к эффективности управления энергетическими активами.

Мы понимаем, что энергетический рынок будет постоянно меняться, поэтому строим Codex Energy как гибкую компанию, способную адаптировать свою бизнес-модель к новым экономическим и регуляторным условиям. Поэтому уже сегодня ориентируемся на диверсификацию технологий, источников дохода и развитие профессионального управления, чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.