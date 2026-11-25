Украине все больше не хватает работников. Предприятия ищут сварщиков, токарей, инженеров, водителей, строителей. Не хватает даже учителей и врачей. Некоторые компании уже привозят людей из Индии, Узбекистана, Турции и других стран. Но достаточно ли просто пригласить больше иностранных работников? И как их приезд влияет на развитие предприятий?

Ответ на эти вопросы можно найти в интересном исследовании Банка международных расчетов (BIS), опубликованном 17 ноября 2026 года. Его авторы Алессандра Анна Палаццо и Карлос Мадейра изучали опыт Чили, за короткое время принявший огромное количество трудовых мигрантов.

Исследователей интересовало не то, забирают ли иностранцы рабочие места у местных жителей. Они задали другой вопрос: начинают ли предприятия больше инвестировать в оборудование и технологии, когда на работу приходят квалифицированные мигранты?

Результаты оказались достаточно неожиданными.

Что произошло в Чили?

В 2015—2019 годах Чили пережила масштабную волну иммиграции. В страну прибывали преимущественно граждане Венесуэлы и Гаити. Доля иностранцев в рабочей силе выросла примерно с 2,5% в 2014 году до 11% в 2019 году. Интересно, что эти две группы значительно отличались по образованию. Среди венесуэльцев было много людей с высшим образованием, в том числе инженеров и других специалистов. Среди выходцев из Гаити доля высококвалифицированных работников была значительно меньше.

Это позволило исследователям сравнить, как предприятия реагировали на появление работников с разными профессиональными навыками. Авторы проанализировали данные за 2010−2019 годы, сопоставив информацию об образовании и происхождении работников с финансовыми показателями предприятий.

И получили любопытный результат.

Увеличение удельного веса квалифицированных мигрантов среди квалифицированного персонала предприятия на один процентный пункт повышало объем капитала на одного работника примерно на 1−2%.

Что это означает на обычном языке?

Представим завод, работающий на старом оборудовании. Владелец давно хочет приобрести современные станки, но нет специалистов, способных их настроить и обслуживать. И вот на предприятие приходят несколько иностранных инженеров, уже работавших с такими технологиями.

Теперь покупка нового оборудования имеет экономический смысл. Есть люди, которые могут его запустить, организовать производство и научить других работников. То есть, появление квалифицированных специалистов может стать причиной дополнительных инвестиций. Именно это и показало исследование BIS. Причем речь идет не о непосредственном увеличении прибыли, а о росте капитала в расчете на одного работника.

Если привлекать работников без высокой квалификации?

Здесь ситуация другая. Когда предприятие получает доступ к дополнительной рабочей силе, не требующей специальной подготовки, оно может увеличивать производство преимущественно за счет количества работников. Зачем покупать дорогой автоматизированный станок, если определенную работу можно выполнять вручную?

В исследовании BIS влияние неквалифицированных мигрантов на обеспеченность капиталом оценивалось преимущественно отрицательно, хотя эти результаты не во всех расчетах были статистически значимыми. Это совсем не значит, что такие работники экономике не нужны. Без них не обойтись в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и многих других отраслях.

Но их влияние на инвестиционные решения предприятий может оказаться другим.

Авторы установили также, что положительное влияние квалифицированных мигрантов не растет до бесконечности. Когда их доля среди квалифицированного персонала превышает примерно 30%, оцененный дополнительный эффект у модели становится отрицательным.

Это не значит, что 30% — допустимый предел для предприятий. Исследователи объясняют результат тем, что местные и иностранные работники, даже с одинаковым образованием, не всегда могут полностью заменять друг друга. Они имеют разный опыт, выполняют разные задачи, по-разному знают местные производственные процессы.

Вывод достаточно прост: важно не только привлечь специалиста, но и правильно использовать его знания.

Что происходит в Украине?

Недавно Forbes Ukraine опубликовал интересную статистику по трудоустройству иностранцев. За девять месяцев 2026 года украинские центры занятости выдали 9407 разрешений на работу иностранным гражданам. Это почти столько же, сколько за прошлый год.

Больше всего разрешений получили граждане:

Индии — 1784;

Узбекистана — 987;

Турции — 869;

Азербайджана — 735;

Китая — 560;

Пакистана — 476;

Бангладэш — 411;

Колумбии — 313;

Армении — 279;

Туркменистана — 27.

Итого гражданам этих десяти стран выдали 6441 разрешение, или 68,5% общего количества.

Особенно интересно увидеть в этом перечне Колумбию. Оказывается, даже граждане страны, расположенной по другую сторону Атлантического океана, получают разрешения на работу в Украине во время войны.

Конечно, разрешение не означает, что человек уже приехал и работает. Но география привлечения рабочей силы постепенно расширяется.

Кого больше всего не хватает Украине?

По информации Минэкономики, сегодня предприятия больше нуждаются в сварщиках, токарях, операторах станков с программным управлением, электромонтерах, слесарах, водителях, машинистах экскаваторов, железнодорожниках и швах. Но проблема уже давно не ограничивается промышленностью. Стране нужны семейные врачи, терапевты, педиатры, повара, пекари и учителя.

В конце августа 2026 количество вакансий для учителей превышало количество зарегистрированных безработных соответствующей профессии на 2514. Для водителей этот разрыв составлял 1599, ассистентов учителя — 1281, грузчиков — 884, электромонтеров — 555.

Это не полный дефицит кадров, а разница между вакансиями и зарегистрированными безработными. Однако цифры показательны.

Особенно сложна ситуация в строительстве. По оценке президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, до полномасштабной войны в отрасли работало около 700 тысяч человек, сейчас — до 100 тысяч.

А впереди масштабное восстановление. По оценке Всемирного банка и партнеров, потребности Украины в восстановлении составляют около $588 млрд в течение следующих десяти лет.

Но кто будет делать эти работы?

Почему опыт Чили может быть полезен Украине?

По моему мнению, именно здесь исследование BIS приобретает особое значение. Сегодня украинский бизнес в основном ищет людей, чтобы закрыть вакансии. Но следует подумать и о другом: можно ли часть кадрового дефицита преодолеть благодаря современным технологиям?

К примеру, вместо постоянного увеличения количества работников предприятие может приобрести автоматизированное оборудование, привлечь нескольких опытных специалистов и обучить собственный персонал. Конечно, не любую работу можно автоматизировать. И не любая инвестиция будет выгодной. Но во многих областях это может стать частью решения проблемы.

Здесь есть работа и для банков. Предприятиям понадобятся инвестиционные кредиты, лизинг оборудования и модернизация производства.

Кстати, привлечение квалифицированной команды может являться важным фактором и для оценки перспектив инвестиционного проекта. Ведь недостаточно приобрести современную производственную линию. Нужно еще иметь людей, которые могут обеспечить ее работу.

В то же время, не стоит забывать об украинцах за рубежом. По данным Eurostat, на конец сентября 2026 года временная защита в ЕС имела 4,37 млн человек, выехавших из Украины. Часть их вернется, но часть уже интегрировалась в европейские рынки труда.

Поэтому Украине придется одновременно создавать условия для возвращения своих граждан, обучать новых специалистов и привлекать иностранцев. И здесь главное не повторить ошибку, когда недостаток работников пытаются решить только их количеством.

Исследование BIS показывает, что трудовая миграция может оказаться не просто способом заполнить вакансии. В определенных условиях она способна стимулировать инвестиции и технологическое развитие.

Для Украины это важный урок.

Ведь для восстановления нужны не только деньги, бетон, металл и современное оборудование. Нужны люди, умеющие всем этим пользоваться.

И, возможно, в ближайшие годы страны будут конкурировать не столько за дешевую рабочую силу, сколько за квалифицированных специалистов, способных создавать современные производства.