В конце октября Международный валютный фонд опубликовал технический отчет о стоимости энергетических субсидий в Украине. Среди ключевых предложений — постепенное повышение тарифов для населения на электроэнергию и газ до рыночного уровня в течение следующих трех лет. В базовом сценарии это означает рост цены электроэнергии на 141%, газа — на 104%, а тарифов на тепло — на 75% уже в следующем году.

Аргументация Фонда сводится к следующим тезисам:

действующие «замороженные» тарифы обходятся государству в среднем в 3,7% ВВП в год;

стоимость субсидий не отражается в бюджете, а накапливается в балансах «Нафтогаза» и «Энергоатома»;

львиную долю льготного тарифа де-факто получают более обеспеченные домохозяйства, которые потребляют больше ресурсов.

Эти наблюдения справедливы. Однако предложенный МВФ путь решения этих проблем уместен скорее для страны, живущей в условиях мира, со стабильными доходами, работающей энергосистемой и собственной газодобычей.

Между тем Украина уже почти пять лет противостоит вооруженной агрессии РФ, которая систематически наносит удары по критической инфраструктуре, прежде всего энергетической, и объектам добычи энергоресурсов. По прогнозу НБУ, экономика по итогам 2026 года впервые за четыре года сократится, тогда как налоговая нагрузка на граждан и без того последовательно растет.

В таких условиях радикальное повышение тарифов рискует не оздоровить экономику, а вызвать обратный эффект: усугубить экономический спад, спровоцировать очередной виток инфляции и привести к массовому накоплению долгов за коммунальные услуги.

Что предлагает МВФ

По расчетам МВФ, в течение 2024−2026 годов львиная доля расходов на «замороженные» тарифы приходилась на рынки электроэнергии (1,8% ВВП) и газа (1,4% ВВП), тогда как на теплоснабжение и «зеленый» тариф приходилось 0,3% и 0,2% ВВП соответственно. С июля 2022 года цена газа для населения остается зафиксированной на уровне 7,96 грн за кубометр. Тариф на электроэнергию после серии повышений в 2023—2024 годах составляет 4,32 грн за кВт·ч. По оценкам Фонда, эти показатели покрывают лишь 49% и 41% реальной стоимости поставки ресурсов.

В качестве первого шага МВФ предлагает в 2027 году повысить тарифы на тепло до экономически обоснованного уровня. Тарифы на электроэнергию и газ предлагается повышать по схеме 20/60/20: в первый год — на 20%, во второй — на 60%, в третий — снова на 20%. Фонд обосновывает такой график необходимостью дать правительству время на настройку системы социальной защиты.

В связи с этим МВФ рассматривает два возможных сценария развития событий:

Сценарий, А (базовый). На третий год повышения цена электроэнергии достигнет 9,7 грн за кВт·ч, а газа — 22 грн за кубометр. Это обеспечит валовую экономию бюджета на уровне 3,2% ВВП.

Сценарий Б (оптимистический). Он исходит из повышения эффективности самого энергосектора. Цены вырастут умереннее — до 6 грн за кВт·ч (+52%) и 17,2 грн за кубометр (+60%), что позволит сэкономить бюджету около 1,5% ВВП.

Часть рекомендаций возражений не вызывает. Отражение стоимости субсидий в бюджете сделает фискальную политику более прозрачной, а перевод поддержки государственных предприятий на прямые бюджетные дотации сократит перекрестные долги в энергосистеме. Справедливо и наблюдение о том, что одинаковые цены на электроэнергию для самых обеспеченных и самых бедных граждан являются неоправданными.

Уязвимости расчетов МВФ

Однако подобные предложения возможны лишь вне контекста войны. Чтобы это доказать, стоит подробнее рассмотреть расчеты МВФ.

Первая уязвимость касается данных, на которых построены оценки. В частности, потребление домохозяйств оценено на основе обследования условий жизни 2021 года. Оно не учитывает массовую миграцию населения в Европу, внутреннее перемещение, разрушение жилья и изменения в структуре доходов после 2022 года. Авторы отчета сами называют свои расчеты ориентировочными и предлагают пересмотреть их, когда появятся данные за 2026 год. Таким образом, мы имеем дело с гипотезами.

Даже по данным 2021 года расходы домохозяйств на энергию были весьма ощутимыми: в среднем они составляли около 15% всех расходов украинских семей, а для беднейших слоев населения — 22%. В то же время эксперты МВФ в отчете сами признают, что уровень бедности в Украине существенно вырос после 2022 года и сейчас достигает около 30% населения.

Вторая уязвимость касается механизма компенсаций для уязвимых категорий граждан. Фонд рассчитывает на автоматический рост жилищных субсидий и льгот вслед за тарифами, однако стоимость такого увеличения не оценена, а экономия бюджета приведена только в валовом выражении. Вполне вероятно, что после повышения тарифов на субсидии будет претендовать значительно большая доля населения, чем сейчас.

Еще одним из ошибочных аргументов в пользу повышения тарифов для населения является сравнение со странами Европы. Согласно данным отчета, украинцы платят за электроэнергию около 0,08 евро за кВт·ч против 0,17 евро в среднем по Европе, а за газ — 5,1 евро за млн БТЕ против 27,4 евро. В номинальном выражении тарифы действительно ниже вдвое и впятеро соответственно.

Однако такое сопоставление игнорирует колоссальный разрыв в доходах населения. В 2025 году ВВП на душу населения в странах ЕС составлял около 41 тыс. евро. Между тем ВВП Украины, по оценкам самого МВФ, достиг приблизительно 9 трлн грн (около 190 млрд евро), что в пересчете на численность жителей подконтрольных территорий (около 30 млн) дает лишь около 6 тыс. евро на человека.

Уже сейчас киловатт-час для украинского домохозяйства относительно дохода в 3,2 раза дороже, чем для среднестатистического европейского. После реализации сценария, А цена электроэнергии в Украине достигнет примерно 0,19 евро за кВт·ч и превысит среднеевропейский показатель по текущему валютному курсу. Даже более мягкий сценарий Б с ценой около 0,12 евро за кВт·ч будет означать нагрузку выше среднеевропейской в соотношении с ВВП на душу населения.

С газом разрыв меньше, но тенденция та же. Нагрузка газовых тарифов на украинское домохозяйство уже сейчас в 1,3 раза по соотношению с ВВП превышает среднеевропейскую.

Опыт государств — членов ЕС и Великобритании

В 2026 году энергетические рынки Европы пережили ценовой шок, связанный с военной операцией США и Израиля против Ирана. Большинство европейских правительств отреагировали не перекладыванием роста цен на потребителей, а, напротив, их дополнительной поддержкой.

Например, Кипр снизил НДС на электроэнергию для домохозяйств до 5%, что вместе с другими мерами составляет 0,55% ВВП. Испания снизила НДС на электроэнергию и топливо с 21% до 10% и ввела дополнительные выплаты уязвимым домохозяйствам на отопление (0,28% ВВП). Греция на постоянной основе увеличила помощь пенсионерам с низкими доходами и осуществила разовые выплаты малообеспеченным семьям (0,32% ВВП). Нидерланды направили 195 млн евро в энергетический фонд помощи.

Самый свежий пример — Великобритания. 28 октября канцлер Казначейства Дж. Хили представил в Палате общин первый государственный бюджет правительства премьер-министра Э. Бернема на 2027 год. Основными приоритетами определены поддержка населения и бизнеса. В частности, предусмотрена выплата 100 фунтов стерлингов для 20 млн домохозяйств на покрытие расходов на энергоносители; общая стоимость пакета составляет 2,6 млрд фунтов, или около 0,09% ВВП. Нулевая ставка НДС на электроэнергию для населения продлена до июля 2027 года, фиксированная абонентская плата за газ отменена. Источником финансирования определено повышение налогов для банков и игорного бизнеса.

Смогут ли украинцы платить больше?

Тарифную политику нельзя рассматривать отдельно от фискальной. За последние два года налоговая нагрузка на граждан Украины последовательно росла. С декабря 2024 года ставка военного сбора с доходов физических лиц была повышена с 1,5% до 5%; с 2025 года его уплачивают и физические лица — предприниматели.

В рамках новой программы МВФ объемом $8,1 млрд правительство взяло на себя обязательство ввести НДС для ФЛП с определенным годовым оборотом и сохранить военный сбор после завершения войны. В следующем, 2027 году правительство планирует повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%, очередное увеличение акциза на топливо, налогообложение доходов с цифровых платформ и международных посылок. Конечными плательщиками по большинству этих мер станут те же домохозяйства, которым МВФ предлагает еще и повысить тарифы.

Параллельно ухудшается макроэкономическая динамика. В первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,6%, во втором вырос на 0,4%, в третьем, по оценке НБУ, снова уменьшился на 0,5%. 29 октября Нацбанк пересмотрел прогноз на 2026 год с роста на 1,8% на падение на 0,4%, оценив вклад атак РФ в −1,9% ВВП. Правительство оценивает ущерб от ударов в 8 млрд долл. США и ожидает его увеличения до $10 млрд к концу года. За девять месяцев государственный бюджет недополучил 50 млрд грн запланированных доходов, из которых 32 млрд грн — в августе и сентябре.

В таких условиях ускоренное повышение тарифов будет иметь эффект, подобный введению еще одного налога на потребление, но с регрессивным распределением: доля расходов на энергию наиболее высока именно в бюджетах беднейших домохозяйств. Наиболее вероятным результатом станет рост задолженности населения за электроэнергию и газ, что только ухудшит финансовое положение облэнерго и теплоснабжающих предприятий.

Где искать деньги?

Полная реализация сценария, А даст государству около 3,2% ВВП, или приблизительно 330 млрд грн в год, без учета расходов на компенсации. Для сравнения: по оценке Института социально-экономической трансформации, CASE Украина и Экономической экспертной платформы, потери бюджета от схем уклонения от налогообложения составляют 500−600 млрд грн в год. Структура этих потерь хорошо известна. Крупнейшая статья — заработные платы «в конвертах» и неоформленная занятость (140−280 млрд грн). Далее следуют контрабанда и «серый» импорт (120−185 млрд грн) и нелегальный оборот подакцизных товаров (39−43 млрд грн).

Отсюда следует другой порядок приоритетов. Первым должна стать перезагрузка Государственной таможенной и Государственной налоговой служб. Их эффективность стоит оценивать по сокращению налогового и таможенного разрыва, а не по выполнению плана поступлений. Для таможни ключевыми являются автоматический обмен данными с таможнями соседних стран ЕС и сопоставление заявленной таможенной стоимости с данными страны отправления.

Сокращение потерь от «серого» импорта хотя бы наполовину даст бюджету больше, чем первый год тарифной реформы. Вторым приоритетом является электронное отслеживание подакцизных товаров от производителя или границы до розничной торговли и перекрытие каналов, по которым продукция duty free и «на экспорт» попадает на внутренний рынок. Государственной налоговой службе в рамках реформирования также необходим переход от массовых проверок к аналитике данных и отбору проверок по рискам.

Если же пересмотр тарифов неизбежен, он должен быть дифференцированным. Социальная норма потребления может оплачиваться по действующей цене, объемы сверх нее — по рыночной. Такая модель сокращает субсидирование обеспеченных домохозяйств с высоким потреблением, на которое указывает МВФ, и одновременно защищает малообеспеченные группы. График повышения целесообразно привязать не к календарным датам, а к условиям: прекращению боевых действий, росту реальных доходов населения и готовности системы социальных субсидий. Именно эту позицию правительству целесообразно отстаивать в переговорах с Фондом.

Отдельный вопрос — ответственность государства-агрессора. Значительная часть «себестоимости», которую МВФ предлагает переложить на украинские домохозяйства, напрямую обусловлена российскими ударами: потерей генерирующих мощностей, импортом электроэнергии и газа, расходами на восстановление сетей и газодобычи. Поэтому позиция Украины на переговорах с Фондом должна опираться на принцип: расходы на восстановление энергетики должны в первую очередь покрываться компенсациями за счет РФ, а не тарифами для населения.

Выводы

Таким образом, рекомендации МВФ по энергетическим тарифам основываются на подходах, рассчитанных на страны, где бюджетный дисбаланс стал следствием популистских решений мирного времени. В Украине низкие тарифы сохраняются как мера военного времени, и обстоятельства, которые ее обусловили, не исчезли: энергетическая инфраструктура по-прежнему остается объектом ударов РФ.

В таких условиях тарифная политика становится не только фискальным, но и вопросом безопасности. Способность домохозяйств пережить зиму, сохранить занятость и не выехать из страны напрямую влияет на устойчивость государства и экономики. Ускоренное повышение тарифов создает риски обнищания, ускорения инфляции и нового накопления долгов в энергетике, а запланированный фискальный эффект в таких условиях может вообще не реализоваться.

Опыт европейских государств показывает, что во время энергетического шока правительства прежде всего защищают домохозяйства, а источники финансирования ищут в секторах с более высокой платежеспособностью. Для Украины вопрос не в том, нужна ли реформа энергетического рынка, а в ее последовательности. Сначала следует обеспечить фискальную дисциплину и продолжить детенизацию экономики, сделать прозрачными расчеты в энергетическом секторе и запустить механизм компенсаций за счет агрессора. Только после этого можно переходить к постепенному приближению тарифов к рыночному уровню.