Сильные результаты Nvidia и рекордное IPO Anthropic должны были вернуть инвесторам уверенность в будущем ИИ. Вместо этого дешевеют акции, золото, нефть и криптовалюты, а S&P 500 после шести недель падения приблизился к зоне коррекции. Пошатнулась ли вера в технологическую революцию и на что теперь надеется Уолл-стрит, объясняет инвестиционный эксперт Иван Компан .

С начала октября рынок акций переживает не лучшие времена — за шесть недель S&P 500 вплотную приблизился к зоне коррекции, потеряв больше 9 %, и многие связывали с уходящей неделей определенные позитивные ожидания, прежде всего касающиеся развития событий вокруг искусственного интеллекта, а именно публикации квартальных результатов Nvidia и IPO Anthropic.

S&P 500 начал неделю с тех же показателей, что и до выборов и до громкого скандала с Дженсеном Хуангом в главной роли. Как выяснилось, Хуанг очень хочет вернуться в кресло руководителя, что и неудивительно, ведь участь богатого пенсионера выглядит не слишком привлекательно. Роль Ленина на броневике всемирной технологической революции все-таки интереснее. Сотрудники, партнеры компании да и технологическое сообщество в целом, включая известных руководителей и владельцев крупнейших в мире компаний, даже подписали коллективное письмо в поддержку возвращения Хуанга, но это не помогло добиться желаемого. Совет директоров Nvidia не собирается возвращать героя-любовника в кресло СЕО — и все! Оказывается, есть еще на свете места, где правила и законы имеют силу и не все объясняется целесообразностью момента. Да, со временем выяснится, что жизнь возможна и без Дженсена Хуанга.

Хорошие квартальные результаты и оптимистичный прогноз не помогли Nvidia выбраться из красной зоны — акции продолжают падать и уже вернулись на уровень июня 2025 года. Все достижения за последние полтора года как корова языком слизнула. Только с конца сентября компания потеряла почти 40 % капитализации, и совсем не очевидно, что под ногами уже ощущается твердая почва.

Кстати, интересно, что Nvidia, объявив результаты, до сих пор не подала квартальный отчет — форму 10-Q — в Госкомиссию по ценным бумагам, что очень необычно, ведь, как правило, отчет, в котором больше подробностей о состоянии и результатах компании, всегда публикуется в день объявления результатов. Руководство компании обещает наверстать с отчетом в течение нескольких недель, но сам факт вызывает определенный дискомфорт.

Также на прошлой неделе выяснилось, что немало сделок, на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, были заключены Хуангом без каких-либо формальностей, лишь по рукопожатию. Будут ли эти сделки действительны после его отставки? Думаю, подобных вопросов у инвесторов сейчас немало, и на данный момент они не способны определить, является ли падение последних недель хорошей возможностью купить акции по существенно более низкой цене — buy the dip, — или Nvidia переживает более системный кризис, чем просто последствия амурных похождений господина Хуанга.

IPO Anthropic, которое многие воспринимали в том числе как хорошую проверку того, насколько сильна вера инвесторов в технологическую революцию и готовность платить за нее огромные деньги, состоялось! Желающих было немало, объем заявок превысил количество выставленных на продажу акций в семь раз, и в итоге компании удалось привлечь рекордную сумму в $81 млрд, а первая торговая сессия закрылась ростом цены акций на 17,07 %, что оценивает компанию в $1,27 млрд.

Казалось бы, чего еще надо?! Результаты Nvidia обнадеживают, IPO Anthropic прошло хорошо, а инвесторы волнуются. Давно такого не было, чтобы краснело все: S&P 500, Dow, Nasdaq, Russell 2000, золото, серебро, нефть, крипта, EUR/USD. Разве что немного подросли долгосрочные облигации — нужно же инвесторам где-то прятаться, — и зеленеет VIX, что свидетельствует о растущем желании инвесторов застраховаться.

Что дальше? Несмотря на довольно затяжное падение рынков, Wall Street продолжает излучать оптимизм. Morgan Stanley, комментируя ситуацию на рынках акций, настаивает на том, что падение прошлых недель — это возможность купить дешевле, и прогнозирует нижнюю границу падения на уровне 7 100 для S&P 500. Надежды на традиционный предновогодний рост, Christmas Rally, тоже еще в силе, да и на следующий год прогнозы Wall Street по росту S&P 500 аж дух захватывают: Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют 8 700, UBS — 8 900, JPMorgan — 8 500−8 700, Wells Fargo — 8 600−8 800. Так что, как видите, оптимизм живет и побеждает, по крайней мере в воображении крупных инвестиционных банков, известных феноменальной способностью очень быстро менять свое мнение.