Первый день Anthropic на бирже принес инвесторам очень разные результаты. Те, кто получил акции по цене IPO, заработали 17 %, а те, кто покупал на старте торгов, могли к закрытию увидеть на счете до 16 % убытка. Почему успешное размещение не остановило падение рынка и что оно говорит о доверии к ИИ-компаниям, в колонке для Financial Times объясняет Крейг Кобен, бывший руководитель глобального направления рынков акционерного капитала Bank of America и автор FT Alphaville.

Успешный дебют с привкусом разочарования

Вчера Anthropic вполне неплохо дебютировала на фондовом рынке. Цену размещения установили на уровне $83, выше заявленного диапазона $70−78, а объем предложения увеличили на 19 %. Акции закрылись на отметке $97,17, прибавив 17 % к цене IPO. Учитывая, что американский фондовый рынок вчера упал более чем на 2 %, жаловаться на результат сложно. На первый взгляд, все прошло как по учебнику.

И все же осталось ощущение тревоги и даже разочарования.

Начнем с изменения параметров сделки. Решение установить цену выше заявленного диапазона инвесторы восприняли как свидетельство высокого спроса. А вот увеличение объема размещения вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые считали его излишним и продиктованным желанием воспользоваться моментом.

В конце концов, зачем испытывать судьбу, когда рынок и без того не слишком оживленный? К тому же инсайдеры, которые не входят в число основателей, уже в первый день могли продать до 316 млн акций — 10 % своих пакетов. На эти бумаги не распространялся временный запрет на продажу, известный как lock-up. При таких обстоятельствах увеличение предложения еще на 19 % казалось риском для дальнейших торгов без очевидной необходимости.

На самом деле невозможно сказать, повлияло ли дополнительное предложение на конечный результат. Однако ход торгов показал, что спрос инвесторов, хотя и значительный, имел свои пределы.

Акции открылись на уровне $111,50, достигли максимума $115,10, а затем быстро опустились примерно до $100. Остаток сессии они постепенно дешевели и закрылись на отметке $97,17. Объем торгов был ошеломляющим — 846 млн акций. Таким образом, если вы получили бумаги при размещении, то имеете 17 % прибыли. Если же бросились покупать в начале биржевых торгов, ваш нереализованный убыток может достигать 16 %.

Кто остался в выигрыше

В целом у большинства участников сделки есть поводы для удовлетворения. Компания привлекла больше денег и по более высокой цене, чем предполагал предварительный проспект эмиссии. А первый день торгов завершился ростом.

Банки-андеррайтеры, организовавшие размещение, тоже должны быть довольны. В том числе и потому, что больший объем предложения означает большую сумму комиссионных. Одна из весьма необычных особенностей этого IPO заключается в том, что за акции, проданные через опцион дополнительного размещения, или greenshoe, вознаграждение андеррайтерам выплачивать не будут. Обычно банки получают комиссию и за эти дополнительные бумаги. Поэтому увеличение основного объема предложения приносит им комиссионные, которых реализация greenshoe не дала бы.

Инвесторы, получившие акции в ходе IPO, тоже должны быть довольны, ведь у них уже есть неплохая прибыль. А вот у тех, кто покупал после начала биржевых торгов, особенно сразу после первых сделок, причин для радости может быть меньше.

Почему IPO не спасло рынок

Впрочем, главный вопрос заключается в другом. Инвесторы надеялись, что размещение придаст рынку импульс и вернет готовность рисковать. Дебют Anthropic напомнил, что успешное IPO само по себе не гарантирует роста остального рынка.

Вчера американские акции упали более чем на 2 %, а Nasdaq, в котором значительный вес имеют технологические компании, потерял еще немного больше. «Индекс страха» VIX, который по ценам опционов оценивает ожидаемую волатильность S&P 500, поднялся выше 28. До паники еще далеко, но нервозность вполне заметна.

Остается и вопрос, действительно ли Anthropic — единственная игра, которая сейчас всех интересует. Ну, кроме GTA VI, конечно.

Выход на биржу первого разработчика самых передовых ИИ-моделей должен был стать проверкой интереса инвесторов ко всему сектору. Успешный старт подтвердил бы привлекательность инвестиций в него и возродил интерес к другим компаниям, акции которых в последнее время переживали непростые времена. Этого не произошло. Рост Anthropic не потянул за собой остальные ИИ-компании. Более того, после первоначального скачка ее собственные акции в течение сессии дешевели.

Безусловно, Anthropic продемонстрировала немалую устойчивость, выдержав ухудшение ситуации на рынке и даже пойдя ему наперекор. Но что именно это означает? Возможно, инвесторы готовы дорого платить за компанию, которую считают одним из сильнейших игроков в ИИ, одновременно все осторожнее относясь к сектору в целом.

В этом смысле Anthropic становится той ИИ-акцией, которую нужно иметь в портфеле, даже когда насчет остальных есть сомнения. Компания выигрывает от своеобразного бегства инвесторов в качество. Но если Anthropic — единственная ИИ-компания, акции которой они хотят покупать, это может больше говорить о все меньшем желании владеть остальными, чем об увлечении сектором. Широкого восстановления рынка такая ситуация не предвещает.

Первое препятствие Anthropic преодолела. Компания, акционеры и андеррайтеры могут себя поздравить. Теперь рынок будет следить, пройдет ли это IPO следующее испытание — сможет ли оно вернуть достаточно доверия к инвестициям в ИИ, чтобы возродить интерес к остальным компаниям вокруг.