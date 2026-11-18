Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину ускорить реформы налоговой системы, энергетического сектора, пенсионного обеспечения и борьбы с коррупцией. Выполнение взятых обязательств важно для разблокирования международного финансирования и сохранения макроэкономической стабильности. Об этом говорится в заявлении руководителя миссии МВФ Гевина Грея от 16 ноября по результатам переговоров с украинскими властями, пышет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

МВФ назвал реформы, которых ожидает от Украины

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Фонд также отметил необходимость осторожного формирования государственного бюджета на 2027 год, сохранения независимости Национального банка и доработки законодательства о виртуальных активах.

Налоги: реформа упрощенной системы и борьба с теневой экономикой

Одним из главных приоритетов МВФ называет сокращение теневой экономики, которое должно помочь увеличить доходы бюджета без чрезмерной нагрузки на легальный бизнес.

Особое внимание Фонд уделяет реформированию упрощенной системы налогообложения.

По мнению МВФ, изменения должны выровнять условия налогообложения разных категорий предпринимателей и ограничить возможность использования льготных режимов для уклонения от налогов.

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Фонд призывает украинские власти выполнить соответствующие обязательства, в частности, для разблокирования донорского финансирования и поддержки инвестиций.

Среди незавершенных структурных маяков программы остается внесение изменений в Налоговый кодекс по трансфертному ценообразованию и правилам ограничения процентных расходов, которые могут уменьшать налогооблагаемую прибыль компаний.

При этом в ноябрьском заявлении МВФ речь не идет о немедленном введении конкретных новых ставок налогов для ФОТ. Фонд отмечает именно необходимость реализовать согласованные реформы.

Бюджет и пенсии: ограничение новых расходов

МВФ призвал правительство осторожно формировать и выполнять государственный бюджет на 2027 год.

Из-за длительной войны, высоких оборонных расходов и значительных потребностей в финансировании возможности государства для дополнительных расходов остаются ограниченными.

Поэтому Фонд рекомендует направлять средства, прежде всего, на приоритетные нужды и не расширять необоронительные расходы без надлежащего финансового обоснования.

Отдельно МВФ обратил внимание на пенсионную систему.

Какая-либо пенсионная реформа не должна увеличивать дефицит сектора общего государственного управления, подчеркивают в Фонде.

Это означает, что при введении изменений правительство должно учитывать долгосрочные возможности бюджета и Пенсионного фонда.

В то же время, эта рекомендация не является требованием автоматически сократить уже назначенные пенсии.

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Энергетика: изменение правил рынка и защита населения

Еще одно важное направление — реформирование энергетического сектора.

МВФ ожидает подготовки к либерализации энергорынка и пересмотру механизма специальных обязанностей (PSO), посредством которого, в частности, обеспечиваются регулируемые цены для бытовых потребителей.

Однако Фонд отмечает, что либерализации энергорынка должна предшествовать надлежащая социальная защита уязвимых домохозяйств.

Среди других необходимых мер:

восстановление финансовой устойчивости энергетического сектора;

улучшение адресной поддержки населения;

усиление корпоративного управления энергетическими компаниями;

обеспечение независимости и добродетели НКРЭКУ;

выполнение дорожной карты реформирования энергетики.

Заявление МВФ не устанавливает конкретные даты или размеры возможного повышения тарифов для населения.

Криптовалюта: новые правила для рынка

Фонд также призвал Украину доработать законодательство о виртуальных активах в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского Союза.

В частности, будущий закон должен четко определить полномочия государственных регуляторов и установить правила:

допуска компаний на рынок;

пруденциального надзора;

финансового мониторинга;

обеспечение выполнения законодательных требований.

МВФ считает, что эффективное регулирование рынка виртуальных активов необходимо для защиты финансовой устойчивости.

Кроме того, Фонд отмечает необходимость модернизации инфраструктуры рынка капитала и совершенствования системы управления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Антикоррупционные реформы и государственные предприятия

МВФ призывает украинские власти ускорить борьбу с коррупцией, усилить независимость и эффективность антикоррупционных органов.

Среди приоритетов — усовершенствование механизмов предотвращения коррупции, повышения ответственности за нарушение и обеспечение прозрачности работы государственных предприятий.

Фонд также ожидает продолжения реформы корпоративного управления госкомпаниями.

По мнению МВФ, эти изменения должны укрепить доверие инвесторов и поддержать евроинтеграцию Украины.

Курс гривны и банки: чего ожидает МВФ

МВФ отмечает важность независимости Национального банка и сохранение гибкого обменного курса гривны.

По мнению Фонда, гибкость курса помогает экономике адаптироваться к внешним шокам и сохранять международные резервы.

В то же время, НБУ должен продолжать политику, направленную на сдерживание инфляции и возвращение ее к целевому уровню 5%.

Что касается банковского сектора МВФ, он отмечает, что он остается ликвидным, капитализированным и прибыльным, хотя кредитные риски растут из-за российских атак на бизнес, логистику и экспортную инфраструктуру.

Поэтому Фонд отмечает необходимость своевременного и предполагаемого финансирования действующих программ поддержки предприятий, чтобы не допустить накопления долгов и ухудшения качества банковских кредитов.

Сколько денег может получить Украина

Напомним, сейчас Украина и МВФ обсуждают второй и третий пересмотры четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд.

Стороны уже добились значительного прогресса, однако окончательной договоренности на уровне персонала Фонда пока нет.

По предварительным оценкам МВФ, Украина выполнила все количественные критерии программы по состоянию на конец сентября 2026 года.

Из шести структурных маяков, предусмотренных до конца октября, два выполнены вовремя, еще два с задержкой. Работа над остальными продолжается.

Успешное завершение пересмотров и получение необходимых гарантий финансирования позволит вынести вопрос на рассмотрение Исполнительного совета МВФ.

В случае ее положительного решения, Украина сможет получить около $1,6 млрд.

В то же время, Фонд оценивает остаточную потребность Украины в финансировании на 2027 год в $32−34 млрд, а на 2028 год — еще в $17 млрд. Именно поэтому выполнение