В среду, 18 ноября, средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро потерял 13 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

Курс доллара потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,20−45,87 грн. Евро покупают за 49,74 грн, а продают за 50,66 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,75−45,95 грн, евро — 50,50−50,81 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,17−45,22 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,57−49,61 грн.

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