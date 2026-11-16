ЕС позволил UniCredit поглотить немецкий Commerzbank: сделку оценивают в €45 млрд

Европейская комиссия без дополнительных условий согласовала приобретение итальянским банком UniCredit немецкого Commerzbank. Потенциальное соглашение стоимостью около 45 млрд евро может стать одним из крупнейших трансграничных банковских объединений в Европе со времен финансового кризиса. Об этом пишет Euronews. В то же время, ее завершение зависит не только от регуляторных разрешений, но и от дальнейшего противостояния с немецкими властями.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Еврокомиссии пришли к выводу, что сделка не создает угроз для конкуренции на рынке Европейской экономической зоны. Регулятор проанализировал, в частности, пересечение деятельности двух банков в Германии, где UniCredit уже работает через дочернюю структуру HypoVereinsbank.

По оценке Брюсселя совокупные доли банков на большинстве сегментов немецкого рынка остаются умеренными. Исключение составляет торговое финансирование, где оба учреждения имеют значительные позиции в сфере документарных аккредитивов и гарантий. Однако Еврокомиссия считает, что на этом рынке достаточно альтернативных поставщиков услуг — государственных, частных, кооперативных и международных банков.

Также регулятор не увидел угрозы существенного ограничения конкуренции в кредитовании бизнеса, в частности, средних предприятий, которые играют важную роль в немецкой экономике.

«Европе нужны более сильные банки, способные конкурировать, расти и поддерживать бизнес и семьи», — заявила еврокомиссар по конкуренции Тереза Рибера. В то же время она подчеркнула, что усиление банковского сектора не должно происходить за счет клиентов и их выбора.

Почему Германия выступает против поглощения

UniCredit начал наращивать долю в Commerzbank в сентябре 2024 года, когда стало известно о приобретении примерно 9% акций немецкого банка. Затем итальянская группа увеличила свое присутствие и предложила приобрести контроль над учреждением.

Против соглашения выступают руководство Commerzbank и правительство Германии. Берлин считает предложение UniCredit недружественным и опасается потери влияния на один из ключевых банков страны. Немецкое государство хранит около 13% акций Commerzbank после его спасения во время финансового кризиса 2008−2009 годов.

Правительство Германии ранее заявляло, что не планирует продавать свою долю. Таким образом, разрешение Еврокомиссии устраняет важное регуляторное препятствие, но не ликвидирует политические разногласия вокруг соглашения.

Читайте также: Верховный Суд ограничил доступ налоговой к банковской тайне

Какие разрешения уже получила UniCredit

Согласование Еврокомиссии стало частью более широкого процесса получения разрешений на приобретение немецкого банка.

В октябре 2026 года UniCredit получил от Европейского центрального банка разрешение превысить порог владения в 30% акций Commerzbank и в дальнейшем увеличивать долю без установления верхнего предела.

16 ноября стало известно о согласовании со стороны Федеральной резервной системы США. Таким образом итальянский банк получил разрешения от Еврокомиссии, ЕЦБ и американского регулятора.

UniCredit назвал решение ФРС важным этапом процесса и положительной оценкой сделки со стороны регулятора. Генеральный директор Commerzbank Беттина Орлопп заявила, что решение Еврокомиссии не стало неожиданностью.

Если UniCredit удастся завершить поглощение, оно станет значительным шагом по консолидации европейского банковского сектора. Еврокомиссия поддерживает трансграничные объединения, поскольку они могут помочь банкам получить эффект масштаба, повысить конкурентоспособность и лучше противостоять экономическим потрясениям.

В то же время речь идет именно о регуляторных согласованиях, а не о завершении приобретения Commerzbank.

Как мы писали: UniCredit близится к поглощению Commerzbank: ЕЦБ позволил увеличить долю более 30%



