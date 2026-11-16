Банковские стейблкоины превысили $1 млрд: какие финансовые учреждения опережают конкурентов

Объем предложения стейблкоинов, выпущенных банками, превысил $1 млрд. По состоянию на 16 ноября 2026 г. он составлял около $1,08 млрд — это 0,37% глобального рынка стейблкоинов объемом $289 млрд. Такие данные приводит исследовательская компания CryptoDiffer.

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По ее подсчетам, в рейтинге представлены 13 банков, причем самые большие объемы приходятся на американский SoFi, эмиратский Zand Bank, французскую Société Générale и японский SBI Shinsei.

Лидером стал SoFi со стейблокином SoFiUSD: его предложение оценивается в $325 млн, или примерно 30% от общего объема банковских стейблокинов. На втором месте — Zand Bank с токеном AEDZ ($274 млн, 25%). Третья позиция занимает Société Générale: ее EURCV и USDCV вместе составляют $202 млн, или 19%.

В пятерку также вошли:

SBI Shinsei (Япония) — JPYSC, $127 млн;

Crédit Agricole (Франция) — EURXT, $60 млн.

Среди других участников рейтинга — Banking Circle из Люксембурга ($32 млн), бразильский Braza Bank ($28 млн) и Standard Chartered в Гонконге ($13 млн). Еще пять банковских проектов вместе имеют около $17 млн.

Банки наращивают выпуск цифровых валют

По данным CryptoDiffer, объем предложения тех же стейблкоинов, которые сравнивали в исследовании, вырос с $337 млн в мае до примерно $1,05 млрд в ноябре. Это более чем в три раза за шесть месяцев.

Один из самых заметных примеров — SoFiUSD. В мае американский SoFi стал первым национальным банком США, предложившим собственный стейблкоин клиентам непосредственно через банковское приложение. Токен можно покупать, продавать, хранить и конвертировать в доллары по курсу 1:1.

В сентябре SoFi и Mastercard запустили расчеты по карточным операциям с использованием SoFiUSD. Банк планирует перевести на блокчейн весь карточный бизнес, годовой объем операций которого оценивается более чем в $25 млрд. В ноябре токен стал доступным в сети Polygon, дополнив поддержку Ethereum и Solana.

Другой пример — японский JPYSC, выпускающий SBI Shinsei Trust Bank в сотрудничестве с SBI Holdings и технологической компанией Startale Group. Это стейблкоин, привязанный к японской иене. Его разрабатывают для использования в платежах, переводах и расчетах с цифровыми активами.

Французская Société Générale через подразделение SG-FORGE выпускает два токена: EUR CoinVertible (EURCV), привязанный к евро, и USD CoinVertible (USDCV), привязанный к доллару.

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Почему это важно для финансового рынка

Стейблкоины позволяют проводить переводы и расчеты через блокчейн круглосуточно, в частности, в выходные, когда традиционная банковская инфраструктура может работать с ограничениями. Они также могут сокращать время и расходы на международные платежи, а смарт-контракты позволяют автоматизировать отдельные финансовые операции.

Для банков собственные токены — способ перенести часть платежной инфраструктуры в блокчейн, не отказываясь от регулируемой модели работы и контроля за выпуском денег. Это также открывает возможность обслуживать бизнес, использующий токенизированные активы и цифровые платежные платформы.

Впрочем, пока банковские стейблкоины занимают лишь небольшую часть рынка. По оценке CryptoDiffer их доля составляет 0,37%. Основной объем предложения по-прежнему сосредоточен у крупных специализированных эмитентов, прежде всего Tether и Circle.

Следовательно, превышение отметки в $1 млрд свидетельствует о росте присутствия традиционных банков в цифровых финансах, но пока не означает, что они стали серьезными конкурентами крупнейшим криптовалютным эмитентам.

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