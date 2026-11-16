После закрытия межбанка в понедельник, 16 ноября, курс доллара снизился на 1 копеек в покупке и на 2 в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 5 копеек в покупке и на столько же — в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 16 ноября
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Закрытие 16 ноября
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Изменения
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45,30/45,34
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45,29/45,32
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-1/-2
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49,92/49,94
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49,87/49,89
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-5/-5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,31−45,96 грн. Евро покупают за 50,07 грн., а продают за 50,96 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,13, евро — 50,90−51,16 грн.
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Источник: Минфин
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