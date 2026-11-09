В Украине появилась новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса, а обычные памятные монеты по 10 грн все чаще становятся частью коллекций.
Какие банкноты и монеты ценятся больше всего? Советы нумизматов (видео)
- Почему одни монеты и банкноты со временем дорожают несколько раз, а другие почти не меняются в цене?
- И могут ли украинские деньги стать выгодной инвестицией?
В новом выпуске вместе с экспертами, Андреем Бойко-Гагариным и Максимом Загребой разбираем, что происходит на украинском нумизматическом рынке, какие монеты НБУ получают международные награды и как это влияет на их стоимость.
Говорим о новой купюре 2000 грн, редких серийных номерах банкнот, старых гривнах 1990-х годов и рублях, которые сегодня имеют коллекционную ценность.
Источник: Минфин
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