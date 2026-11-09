Какие банкноты и монеты ценятся больше всего? Советы нумизматов (видео)

В Украине появилась новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса, а обычные памятные монеты по 10 грн все чаще становятся частью коллекций.

Почему одни монеты и банкноты со временем дорожают несколько раз, а другие почти не меняются в цене?

И могут ли украинские деньги стать выгодной инвестицией?

В новом выпуске вместе с экспертами, Андреем Бойко-Гагариным и Максимом Загребой разбираем, что происходит на украинском нумизматическом рынке, какие монеты НБУ получают международные награды и как это влияет на их стоимость.

Говорим о новой купюре 2000 грн, редких серийных номерах банкнот, старых гривнах 1990-х годов и рублях, которые сегодня имеют коллекционную ценность.