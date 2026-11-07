Что будет с долларом и евро 9-14 ноября: прогноз курса валют

На неделе 9−14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15−45,65 грн, а на наличном — 45,70−46,30 грн. Ожидается, что Национальный банк продолжит сдерживать спекулятивный спрос на валюту, благодаря чему ажиотаж будет постепенно спадать. Такой прогноз приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На неделе 9-14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15-45,65 грн

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Прогноз курса доллара и евро

По оценке аналитика, ключевым фактором курсовой динамики будет оставаться политика НБУ. Регулятор располагает достаточным ресурсом для валютных интервенций, а международная финансовая помощь продолжает поддерживать резервы.

Почему доллар может стабилизироваться

Аналитик ожидает постепенного уменьшения спроса на валюту после недавнего ажиотажа.

На это повлияют несколько факторов:

Валютные интервенции НБУ. Регулятор может продолжить продажу валюты для покрытия дефицита межбанка.

Активизация экспортеров. На фоне коррекции курса больше компаний может продавать валютную выручку.

Уменьшение спроса населения. После активных закупок долларов по высоким ценам спрос на наличном рынке может ослабеть.

Замедление экономической активности. Отключение электроэнергии и логистические проблемы могут ограничивать отдельные валютные расходы бизнеса.

В то же время, значительные бюджетные выплаты будут продолжать увеличивать гривневую ликвидность, поддерживая спрос импортеров на иностранную валюту.

Что будет с международными резервами

В аналитическом обзоре приведена оценка текущего объема международных резервов в $49,1 млрд.

Также отмечается, что НБУ прогнозирует их увеличение до $62,8 млрд в конце 2026 года, тогда как сам аналитик ожидает более скромного результата — около $52,5 млрд.

Эти цифры следует разграничивать: $52,5 млрд — авторская оценка, а не официальный прогноз регулятора. Приведенные показатели резервов нуждаются в сверке с последней статистикой НБУ.

Чего ждать от валютного рынка

По мнению аналитика, пик валютного ажиотажа уже истек. При продолжении активных интервенций НБУ разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно сокращаться.

В то же время курс евро будет в значительной степени зависеть от международной валютной пары EUR/USD, а доллар будет оставаться чувствительным к бюджетным выплатам, импортному спросу и решениям Нацбанка.