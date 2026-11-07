На неделе 9−14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15−45,65 грн, а на наличном — 45,70−46,30 грн. Ожидается, что Национальный банк продолжит сдерживать спекулятивный спрос на валюту, благодаря чему ажиотаж будет постепенно спадать. Такой прогноз приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Что будет с долларом и евро 9-14 ноября: прогноз курса валют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Прогноз курса доллара и евро
По оценке аналитика, ключевым фактором курсовой динамики будет оставаться политика НБУ. Регулятор располагает достаточным ресурсом для валютных интервенций, а международная финансовая помощь продолжает поддерживать резервы.
Почему доллар может стабилизироваться
Аналитик ожидает постепенного уменьшения спроса на валюту после недавнего ажиотажа.
На это повлияют несколько факторов:
-
Валютные интервенции НБУ. Регулятор может продолжить продажу валюты для покрытия дефицита межбанка.
-
Активизация экспортеров. На фоне коррекции курса больше компаний может продавать валютную выручку.
-
Уменьшение спроса населения. После активных закупок долларов по высоким ценам спрос на наличном рынке может ослабеть.
-
Замедление экономической активности. Отключение электроэнергии и логистические проблемы могут ограничивать отдельные валютные расходы бизнеса.
В то же время, значительные бюджетные выплаты будут продолжать увеличивать гривневую ликвидность, поддерживая спрос импортеров на иностранную валюту.
Что будет с международными резервами
В аналитическом обзоре приведена оценка текущего объема международных резервов в $49,1 млрд.
Также отмечается, что НБУ прогнозирует их увеличение до $62,8 млрд в конце 2026 года, тогда как сам аналитик ожидает более скромного результата — около $52,5 млрд.
Эти цифры следует разграничивать: $52,5 млрд — авторская оценка, а не официальный прогноз регулятора. Приведенные показатели резервов нуждаются в сверке с последней статистикой НБУ.
Чего ждать от валютного рынка
По мнению аналитика, пик валютного ажиотажа уже истек. При продолжении активных интервенций НБУ разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно сокращаться.
В то же время курс евро будет в значительной степени зависеть от международной валютной пары EUR/USD, а доллар будет оставаться чувствительным к бюджетным выплатам, импортному спросу и решениям Нацбанка.
Комментарии