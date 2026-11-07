Что будет с долларом и евро 9-14 ноября: прогноз курса валют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2026, 14:30 Читати українською

Что будет с долларом и евро 9-14 ноября: прогноз курса валют

На неделе 9−14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15−45,65 грн, а на наличном — 45,70−46,30 грн. Ожидается, что Национальный банк продолжит сдерживать спекулятивный спрос на валюту, благодаря чему ажиотаж будет постепенно спадать. Такой прогноз приводит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На неделе 9−14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15−45,65 грн, а на наличном — 45,70−46,30 грн.
На неделе 9-14 ноября 2026 курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины может находиться в пределах 45,15-45,65 грн
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз курса доллара и евро

По оценке аналитика, ключевым фактором курсовой динамики будет оставаться политика НБУ. Регулятор располагает достаточным ресурсом для валютных интервенций, а международная финансовая помощь продолжает поддерживать резервы.

Почему доллар может стабилизироваться

Аналитик ожидает постепенного уменьшения спроса на валюту после недавнего ажиотажа.

На это повлияют несколько факторов:

  • Валютные интервенции НБУ. Регулятор может продолжить продажу валюты для покрытия дефицита межбанка.

  • Активизация экспортеров. На фоне коррекции курса больше компаний может продавать валютную выручку.

  • Уменьшение спроса населения. После активных закупок долларов по высоким ценам спрос на наличном рынке может ослабеть.

  • Замедление экономической активности. Отключение электроэнергии и логистические проблемы могут ограничивать отдельные валютные расходы бизнеса.

В то же время, значительные бюджетные выплаты будут продолжать увеличивать гривневую ликвидность, поддерживая спрос импортеров на иностранную валюту.

Что будет с международными резервами

В аналитическом обзоре приведена оценка текущего объема международных резервов в $49,1 млрд.

Также отмечается, что НБУ прогнозирует их увеличение до $62,8 млрд в конце 2026 года, тогда как сам аналитик ожидает более скромного результата — около $52,5 млрд.

Эти цифры следует разграничивать: $52,5 млрд — авторская оценка, а не официальный прогноз регулятора. Приведенные показатели резервов нуждаются в сверке с последней статистикой НБУ.

Чего ждать от валютного рынка

По мнению аналитика, пик валютного ажиотажа уже истек. При продолжении активных интервенций НБУ разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно сокращаться.

В то же время курс евро будет в значительной степени зависеть от международной валютной пары EUR/USD, а доллар будет оставаться чувствительным к бюджетным выплатам, импортному спросу и решениям Нацбанка.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами