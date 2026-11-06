Сроковой депозит на 12 месяцев: как зафиксировать пиковую доходность до возможного снижения ставок НБУ

Что происходит с инфляцией

В начале текущего года НБУ ожидал относительно сдержанных темпов инфляции, ориентировочно на уровне 7,5%. Правда, уже тогда аналитические компании считали этот прогноз слишком оптимистичным и говорили, что цены вырастут скорее на 9−10%.

Как оказалось, инфляция в этом году оказалась ощутимо выше оценок как регулятора, так и экспертов. По итогам сентября инфляция уже составляла 10%, а в дальнейшем, скорее всего, будет ускоряться. Нацбанк в течение года несколько раз пересматривал свой инфляционный прогноз и, согласно последним расчетам, цены вырастут на 12,5%.

Подобные ожидания и у экспертов. По прогнозу ICU, по итогам 2026 года инфляция может составить 12%.

Главная причина более высокого роста цен — постоянные российские обстрелы энергетических и промышленных объектов. Это заставляет бизнес переходить на резервное генераторное питание и импортную электроэнергию, поэтому повышается себестоимость продукции. Кроме этого, повреждение логистических узлов и складов торговых и фармкомпаний создало дополнительные разрывы в цепочках поставок.

Свой вклад в общие темпы инфляции внесло и повышение административно регулируемых тарифов — водоснабжения, водоотведения, городского транспорта.

Помимо сугубо украинских факторов, цены растут из-за войны США в Иране, блокирования Ормузского пролива и, как следствие, глобального подорожания нефти. По оценкам НБУ, годовая инфляция топлива превысила 46% г/г. Вслед за этим из-за логистических расходов вверх пошли и цены на все продукты.

Как реагирует НБУ

Главный инструмент Нацбанка для снижения темпов роста цен — это учетная ставка. Фактически это процент, под который НБУ одалживает средства банкам (кредиты рефинансирования) или берет у них свободные деньги на хранение (депозитные сертификаты). Поскольку банки постоянно взаимодействуют с регулятором, этот показатель служит фундаментом для всех остальных процентных ставок в стране.

В теории учетная ставка помогает сдерживать инфляцию благодаря двум механизмам — повышение ставок по кредитам сдерживает потребление и развитие бизнеса, а более высокие проценты по депозитам способствуют привлечению средств населения, которое меньше тратит и покупает валюту.

В этом году НБУ уже трижды повышал учетную ставку. Если в первой половине года она стабильно держалась на отметке 15%, то сейчас уже достигла 16,5%.

Как изменились ставки по депозитам

Чтобы понять, как учетная ставка повлияла на депозиты на практике, посмотрим на статистику. Первое ее повышение произошло в конце июля, и тогда средняя доходность по годовым депозитам в гривне составляла 13,12%. Сейчас же этот показатель вырос до 13,7%.

Таким образом, мы наглядно видим, что в условиях роста ставки регулятора на 1,5 п.п. депозиты в среднем прибавили лишь около 0,5 п.п.

«Депозитный рынок реагирует на решения НБУ постепенно, поэтому конкретного временного промежутка, после которого все банки пересматривают ставки, нет. Изменение учетной ставки не обязывает банки автоматически и на одинаковую величину корректировать доходность депозитов. Каждый банк самостоятельно определяет условия привлечения средств, учитывая собственную потребность в ресурсах, объем ликвидности, планы кредитования и конкуренцию за клиентов», — объяснил «Минфину» директор департамента развития розничных продуктов Unex Bank Владимир Башкатов.

По его словам, первые изменения в предложениях банков могут появиться через несколько недель после решения регулятора, а в полной мере реакция рынка проявится в течение следующих месяцев. Это особенно заметно в ставках по долгосрочным вкладам: банки оценивают не только текущее решение НБУ, но и то, как оно будет влиять на стоимость ресурсов в будущем. Если банку нужно активнее привлекать средства населения, он может повысить ставки независимо от изменения учетной ставки, отмечает эксперт.

Как будет меняться ставка в дальнейшем

Дальнейшие изменения учетной ставки будут зависеть от темпов инфляции. Сейчас НБУ ожидает, что высокие темпы роста цен будут сохраняться по крайней мере до второго квартала 2027 г. Тогда цены стабилизируются благодаря снижению давления со стороны стоимости нефти на мировых рынках, а также исчерпанию шоков предложения и адаптации бизнеса к новым условиям.

Подобные прогнозы дают и эксперты. В ICU предполагают, что замедление роста цен начнется со второго полугодия, а к концу следующего года инфляция составит 8,2%.

Скорее всего, НБУ будет удерживать учетную ставку на нынешнем уровне до изменения инфляционного тренда и начнет ее снижать во втором или третьем квартале следующего года.

Об ожиданиях банков можно судить по структуре депозитных ставок, хотя сама по себе она не позволяет точно предсказать будущие решения НБУ. По индексу UIRD по состоянию на 30 октября средние ставки по гривневым вкладам составляли 14,56% на 6 месяцев, 14,96% на 9 месяцев и 14,29% на 12 месяцев. Таким образом, самую высокую ставку банки предлагали по девятимесячным вкладам, а не годовым. Это может свидетельствовать о более активной конкуренции за средства на этот срок.

Стоит ли открывать годовые депозиты

Если банки ожидают разворота нынешнего тренда, то, на первый взгляд, сейчас складываются наилучшие условия для того, чтобы зафиксировать на максимально длительный срок максимально доступную ставку.

В то же время, по словам Владимира Башкатова, выбирая сроки вклада, не следует ориентироваться только на прогнозы инфляции и решений регулятора. «Всегда важно оценивать актуальные предложения банков, собственные финансовые потребности и возможность зафиксировать приемлемую доходность на определенный срок», — подчеркивает он.

Если средства точно не понадобятся в течение года, 12-месячный депозит может быть хорошим решением: он позволяет зафиксировать ставку на весь срок договора. «В таком случае, если впоследствии банки снизят доходность новых вкладов, клиент продолжит получать проценты на согласованных условиях. Однако если речь идет обо всех сбережениях человека, вкладывать всю сумму в один долгосрочный депозит может быть неудобно. В такой ситуации потребность срочно получить деньги может быть важнее более высокой ставки», — объясняет эксперт.

Стоит обращать внимание не на среднюю доходность депозитов в банковской системе, а на предложения конкретных учреждений и акции.

Например, Unex Bank предлагает по депозиту «Unex Максимум» до 17,5% годовых на 12 месяцев с возможностью пополнения вклада. По данным банка, ставки 17,2% на три месяца и 17,25% на шесть месяцев также предусмотрены для этого депозита. Условия и доходность зависят от срока и способа выплаты процентов. «Будет ли этого достаточно для сохранения и приумножения покупательной способности сбережений, зависит от инфляции в течение года. Но если опираться на текущие прогнозы, то удастся и компенсировать рост цен, и получить чистую прибыль от депозита», — отмечает Владимир Башкатов.

Если же вкладчик не готов размещать все сбережения на год, можно распределить их между несколькими депозитами на разные сроки — например, на 3, 6 и 12 месяцев. Так часть средств вернется раньше, если они понадобятся.

Ставки по более коротким вкладам не всегда ниже годовых. Например, Unex Bank предлагает до 17,2% годовых на три месяца и до 17,25% — на шесть. По индексу UIRD по состоянию на 30 октября средняя ставка на девять месяцев также была выше, чем на 12 месяцев: 14,96% против 14,29%.

В целом рассчитывать на то, что банки вслед за НБУ существенно повысят депозитные ставки, вряд ли стоит — финучреждения, похоже, закладывают разворот тренда к снижению стоимости денег во второй половине следующего года. Поэтому для вкладчиков, которые не планируют тратить сбережения в ближайшее время, текущий момент открывает удачное окно возможностей зафиксировать максимальную доходность.