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5 ноября 2026, 19:31 Читати українською

Мексиканский банк Banorte разыгрывает по автомобилю каждый день: на какие уловки идут банки, чтобы получить новых клиентов

Мексиканский банк Grupo Financiero Banorte разыгрывает по одному автомобилю Hyundai Creta каждый день, чтобы поощрить клиентов открывать счета и увеличивать сбережения. Как сообщает Bloomberg, акция продлится с сентября по декабрь. За каждые 10 тыс мексиканских песо (около $540), внесенных на специальный счет, вкладчик получает один лотерейный билет.

Мексиканский банк Grupo Financiero Banorte разыгрывает по одному автомобилю Hyundai Creta каждый день, чтобы поощрить клиентов открывать счета и увеличивать сбережения.
Автомобиль за депозит
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Участие доступно как новым клиентам, так и тем, кто увеличивает остаток на открытом счете. Таким образом, один из старейших банков Мексики пытается привлечь больше депозитов на фоне конкуренции с цифровыми финансовыми компаниями. Последние привлекают клиентов, в частности, высокими процентными ставками, кое-где достигающими двузначных значений.

Впрочем, Banorte пока не нуждается в догонянии конкурентов по доходности депозитов. По данным банка, в третьем квартале 2026 г. объем депозитов вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: остатки на счетах, по которым банк не платит проценты, увеличились на 12%, тогда как кредитный портфель — на 11%.

Гендиректор Banorte Маркос Рамирес на телефонной конференции с представителями медиа заявил, что такая стратегия дает конкретные результаты. По данным мексиканского банковского регулятора за август депозиты Banorte росли быстрее, чем в банковской системе в целом. Подобную динамику демонстрировал и его крупный конкурент — BBVA Mexico.

Сколько стоит банку розыгрыш автомобилей

Несмотря на масштабную рекламную кампанию, для Banorte расходы на автомобили относительно невелики. Общая стоимость призов оценивается примерно в 40 млн песо (около $2,2 млн).

Для банка, имеющего депозитный портфель объемом около 1,32 трлн. песо ($71,1 млрд), это незначительные маркетинговые расходы. Такую оценку привел руководитель стратегического консалтинга Miranda Partners Гильберто Гарсия.

По его мнению, розыгрыш автомобилей — пример применения поведенческой экономики в маркетинге. Возможность выиграть дорогой приз привлекает клиентов и побуждает их увеличивать остатки на счетах. Для этого банку не нужно предлагать всем вкладчикам более высокие проценты по депозитам.

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Чем банки привлекают новых клиентов

Розыгрыш автомобилей — лишь один из необычных маркетинговых приемов, использующихся финансовыми учреждениями. Традиционные банки часто предлагают денежные бонусы за открытие счета или подарки типа бесплатного тостера. Такие предложения должны стимулировать клиентов перейти в новый банк или активнее пользоваться его услугами.

Цифровые банки выбирают другую тактику: они конкурируют, прежде всего, высокими процентами по остаткам на счетах и депозитам. По словам аналитика Jefferies Иниго Веги, такие финансовые компании постепенно увеличивают свою долю на мексиканском рынке депозитов, даже несмотря на снижение ставок по сравнению с первоначальными предложениями.

В то же время, традиционные банки имеют достаточно большую клиентскую базу и ресурсы, чтобы не вступать в прямую борьбу за вкладчиков из-за процентных ставок. Banorte, в частности, пытается привлекать средства с помощью разовых маркетинговых стимулов, обходящихся значительно дешевле, чем постоянное повышение стоимости депозитного финансирования.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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