После закрытия межбанка в среду, 4 ноября, курс доллара подешевел на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. В то время как курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на копейки — в продаже.
Курс доллара снизился: сколько стоят доллар и евро после закрытия межбанка
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Валютный рынок
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Открытие 3 ноября
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Закрытие 3 ноября
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Изменения
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45,52/45,57
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45,50/45,53
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2/4
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51,14/51,18
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51,18/51,20
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4/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,48−46,13 грн. Евро покупают за 50,97 грн., а продают за 51,81 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,45−46,60, евро — 51,70−52,00 грн.
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Источник: Минфин
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