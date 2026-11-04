В четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,53 грн. Американская валюта подешевела на 13 копеек по сравнению с 4 ноября, когда ее курс составил 45,66 грн.
Доллар и евро разошлись в цене: сколько будет стоить валюта 5 ноября
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Официальный курс евро на 5 ноября установлен на уровне 51,24 грн. Европейская валюта подорожала на 19 копеек — накануне ее курс составлял 51,05 грн.
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Источник: Минфин
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