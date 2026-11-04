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Новости компаний
4 ноября 2026, 16:20 Читати українською
От бизнес-идеи до гранта: во Львове прошла практическая встреча для предпринимателей
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Источник: Sense Bank
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