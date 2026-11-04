Рада планирует рассмотреть увольнение главы Нацбанка: что известно о возможной отставке

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении главы Национального банка Украины Андрея Пышного во время следующей пленарной недели, 9−13 ноября. Соответствующий пункт появился в предварительной повестке дня парламента на четверг, 12 ноября. В то же время официального представления президента об увольнении главы НБУ пока нет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении главы Национального банка Украины Андрея Пышного

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Уволят ли Пышного?

По словам Железняка, вопрос увольнения главы Нацбанка внесен в повестку дня на 12 ноября под номером 25 — последним пунктом пленарного дня.

Депутат считает, что такое размещение свидетельствует о неопределенности возможного голосования.

«Этот пункт стоит 25 на четверг, 12 ноября. Последний на последней странице. Что демонстрирует неопределенность вопроса на данный момент», — отметил Железняк.

В то же время, соответствующий проект постановления на сайте Верховной Рады не зарегистрирован. Официального президентского представления тоже нет.

По информации Железняка, его источники не подтверждают, что Андрей Пышный написал заявление об отставке. Депутат также утверждает, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе глава НБУ отказался подавать такое заявление. Независимое подтверждение этой информации нет.

Национальный банк публично не комментировал появление вопроса об увольнении главы регулятора в предыдущей повестке дня парламента.

Кто может инициировать увольнение

Согласно статье 18 Закона Украины «О Национальном банке Украины», главу НБУ назначает и увольняет Верховная Рада по представлению президента Украины.

Поэтому появление соответствующего пункта в повестке дня еще не означает начала формальной процедуры увольнения.

Для принятия кадрового решения необходимо представление президента и голосование парламента. Досрочное прекращение полномочий главы Нацбанка возможно только на предусмотренных законом основаниях.

Андрей Пышный возглавляет НБУ с 7 октября 2022 года.

Что известно об обысках в НБУ

Как ранее писал Минфин, 21 октября детективы НАБУ и прокуроры САП проводили следственные действия в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников регулятора.

В НАБУ тогда сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли подозрение. Детали уголовного производства правоохранители не разглашали.

Впоследствии Пышный подтвердил проведение обысков в его рабочем пространстве, однако заявил, что уголовное производство не касается ни деятельности НБУ, ни его работы в должности главы регулятора.

По его словам, в ходе следственных действий не было обнаружено доказательств правонарушений с его стороны или со стороны работников Нацбанка.

Народный депутат Ярослав Железняк ранее предполагал, что следственные действия могут быть связаны с обстоятельствами вокруг предприятия «Карпатнефтехим» и государственного «Сенс Банка». Однако НАБУ официально не подтверждало эту версию.

Слухи об отставке

21 октября в медиа появилась информация о том, что Андрей Пышный якобы написал заявление об увольнении после обысков.

Однако Национальный банк официально опроверг эти сообщения. Сам Пышный заявил, что продолжает выполнять свои обязанности и считает приоритетом сохранения макрофинансовой стабильности и независимости регулятора.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ранее публично призвал к отставке Пышного на фоне антикоррупционного расследования, связанного с «Сенс Банком».

В то же время, по состоянию на 4 ноября официального решения об увольнении главы Нацбанка нет. Появление вопроса в предыдущей повестке не гарантирует, что парламент рассмотрит его 12 ноября.