Пенсионный фонд потребовал вернуть субсидию из-за обмена валюты: чем завершился судебный спор

Валютные операции стали причиной судебного спора между получателем жилищной субсидии и Пенсионным фондом. Ведомство полагало, что женщина превысила установленный лимит покупки валюты , и требовало вернуть 4723,04 грн субсидии. Однако суд не нашел достаточных доказательств нарушения и отказал в удовлетворении иска. Об этом рассказывает Судебно-юридическая газета.

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Пенсионный фонд Украины пытался через суд взыскать с получательницы жилищной субсидии 4723,04 грн, которые считал излишне выплаченными. Основанием стали валютные операции женщины: во время проверки ведомство решило, что она приобрела иностранную валюту на сумму свыше установленного лимита в 50 тысяч гривен.

Однако женщина объяснила, что не увеличивала свои сбережения, а обменяла евро на доллары. В подтверждение она предоставила банковские документы. Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области признал эти доказательства достаточными и полностью отказал Пенсионному фонду в иске.

Почему Пенсионный фонд решил, что женщина потеряла право на субсидию

Женщина получала жилищную субсидию в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848. Во время проверки электронного дела в мае 2024 года Пенсионный фонд нашел информацию о банковских операциях, проведенных с 22 августа по 22 ноября 2022 года.

По результатам верификации ведомство зафиксировало сделки по покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен. На этом основании ПФУ сделал вывод, что женщина потеряла право на жилищную субсидию в течение 12 месяцев после проведения таких операций.

Выплаты за январь-сентябрь 2023 года определили как чрезмерно полученные. Первоначально в документах Пенсионного фонда фигурировала переплата в размере 8850,18 грн. В мае 2024 года женщине направили сообщение с требованием добровольно вернуть средства.

Впоследствии ей снова назначили субсидию, но начали удерживать 20% ее суммы для погашения определенной переплаты.

В сентябре 2025 года Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области обратилось в суд. После двух уменьшений исковых требований ведомство просило взыскать с получательницы 4723,04 грн.

Женщина объяснила, что только обменяла собственные сбережения

Ответчик не отрицала, что проводила валютные операции. В то же время она отмечала: речь шла не о приобретении дополнительной валюты за новые средства, а о конвертации уже имеющихся сбережений из евро в доллары.

В подтверждение женщина предоставила банковские справки и квитанцию. Документы свидетельствовали, что на 22 августа 2022 года на ее депозитных счетах было 663,12 евро и 668,44 доллара США.

По курсу Национального банка эти суммы составляли соответственно 24 365,75 грн и 24 443,91 грн. Общая стоимость сбережений равнялась 48 809,66 грн.

22 ноября 2022 года женщина обменяла наличные евро на доллары США. После операции остаток на евро счету составил ноль, а на долларовом было 1335,47 доллара. В гривневом эквиваленте по курсу НБУ это составило 48 836,27 грн.

Таким образом, сбережения остались в пределах 50 тысяч гривен. Женщина утверждала, что банковские документы отражали обмен одних средств на другие, а не приобретение валюты на сумму, превышающую установленный законодательством порог.

Почему суд принял сторону получателя субсидии

Рассматривая дело, суд учел подпункт 4 пункта 14 Положения № 848 в редакции, действующей на момент проведения операций. Он предусматривал ограничение назначения жилищной субсидии в случае осуществления определенных финансовых операций на сумму более 50 тысяч гривен в течение соответствующего 12-месячного периода.

В то же время, самого факта проведения валютных операций недостаточно, чтобы подтвердить нарушение условий получения помощи. Пенсионный фонд должен предоставить доказательства того, что сумма соответствующих операций действительно превысила установленный предел.

Суд обратил внимание, что банковские документы женщины подтверждали наличие сбережений на 48 809,66 грн. до обмена и 48 836,27 грн. после него. Пенсионный фонд не опроверг эти данные и не доказал, что на счетах ответчицы было более 50 тысяч гривен.

Поэтому суд не признал доказанным факт осуществления валютных операций, которые могли бы лишить женщину права на субсидию.

Отдельно суд рассмотрел вопрос возврата уже выплаченных социальных средств. Он сослался на статьи 1212 и 1215 Гражданского кодекса Украины.