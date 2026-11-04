Бесплатное жилье для ВПЛ на три года: в каких областях купят дома и кто может получить

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины перечислило 26,5 млн грн субвенции на приобретение 53 домов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Средства уже поступили в восемь областных военных администраций. Дома планируется использовать для временного безвозмездного проживания переселенцев в сельской местности. Об этом сообщила пресс-служба правительства 4 ноября.

Средства уже поступили в восемь областных военных администраций.

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В каких областях приобретут дома

В рамках первого транша предусмотрено приобретение 53 домов в 19 территориальных общинах.

Финансирование получили Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В частности, жилье планируют приобрести в таких общинах:

Киевская область: Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлыкская и Студениковская.

Днепропетровская область: Петриковская и Широковская.

Николаевская область: Арбузинская, Казанковская и Веселиновская.

Волынская область: Вишневская.

Кировоградская область: Светловодская.

Харьковская область: Близнюковская.

Черновицкая область: Веренчанская.

Конкретные общины Херсонской области в сообщении министерства не названы.

Наибольшее количество домов планируется приобрести на Киевщине. По распределению субвенции средняя сумма финансирования составляет 500 тыс. грн на один дом.

Заместитель министра Татьяна Кириенко сообщила, что общинам предоставляют юридическое сопровождение при покупке недвижимости. Вместе с тем, вместе с международными и гуманитарными организациями уже организовали закупку мебели и бытовой техники для обустройства будущих домов.

Кто может получить жилье

Программа рассчитана на внутренне перемещенные лица, выехавшие с временно оккупированных территорий или районов, где ведутся или велись боевые действия.

Для участия необходимо соответствовать имущественным критериям. В частности, соискатели не должны иметь пригодного для проживания собственного жилья на подконтрольной Украине территории или ранее полученной компенсации за уничтоженное жилье.

Первоочередное право на поселение имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты и старшие люди.

Дома будут оставаться в коммунальной собственности общин. Переселенцы смогут проживать в них бесплатно по договору сроком до трех лет с возможностью продления. Коммунальные услуги будут оплачивать жильцы.

Как подать заявку

Поиск жилья осуществляют общины совместно с переселенцами, Советами ВПЛ и волонтерами.

После предварительного согласования соответствующего здания с его владельцем заявление необходимо подать в течение трех календарных дней.

Сделать это можно лично или по почте через орган местного самоуправления или военную администрацию, а также онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В заявлении указываются персональные данные, информация о членах семьи и реквизиты справок ВПЛ. Часть сведений органы власти получают автоматически из государственных реестров.

Подробные условия участия обнародованы на сайте Минсоцполитики

Как работает программа

Как ранее писал «Минфин», экспериментальный проект «Дом в селе» предусматривает приобретение общинами жилья стоимостью до 500 тыс. грн с последующей передачей переселенцам в безвозмездное пользование.

19 октября Кабмин утвердил распределение 26,5 млн. грн. для приобретения первых 53 домов. Финансирование осуществляется в пределах уже утвержденной бюджетной программы и не требует дополнительных расходов госбюджета.

По состоянию на 4 ноября средства уже перевели областным администрациям, однако приобретение и обустройство домов продолжается. Это означает, что перечисление субвенции не равно фактическому заселению всех 53 жилищ.

Министерство продолжает поиск подходящей недвижимости. В этот процесс могут приобщаться местные общественные и благотворительные организации, Советы ВПЛ и волонтеры.