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4 ноября 2026, 14:15 Читати українською
О.Картка от Идея Банк получила признание в рейтинге лучших кредитных карт издания РБК-Украина
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Ідея Банк.
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