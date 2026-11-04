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4 ноября 2026, 10:53 Читати українською

S&P 500: битва за историческую высоту

Американский фондовый индекс S&P 500 тестирует пересечение важных технических уровней — верхнюю пробитую границу симметричного треугольника (построенного по точкам 1−2−3−4), а также уровень поддержки 7503. Текущая торговая сессия вторника демонстрирует попытки закрытия растущей свецой с формированием разворотной модели «просвет в облаках», что может дополнительно усилить восходящий импульс.

Американский фондовый индекс S&P 500 тестирует пересечение важных технических уровней — верхнюю пробитую границу симметричного треугольника (построенного по точкам 1−2-3−4), а также уровень поддержки 7503.
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В случае реализации бычьего сценария ориентиром выступит зона исторических максимумов в районе сопротивления 7815−7840, а при более агрессивном натиске покупателей — штурм психологического форпоста в районе 8000. Стоит отметить, что технические уровни отмены данного сценария расположены ниже горизонтали 7503. Падение индекса под этот рубеж будет означать, что покупатели рискуют потерять контроль, передав пульт управления рынком медведям.

Главным фундаментальным драйвером для мировых площадок остаются промежуточные выборы в США. Поведение ключевого американского индекса S&P 500 будет напрямую зависеть от итогового распределения мест в Конгрессе, где рынок рассматривает два основных сценария:

  • Сохранение республиканского большинства: такой расклад воспринимается инвесторами как зеленый свет для продолжения политики налоговых льгот и корпоративного дерегулирования. В этом случае S&P 500 получит мощный импульс для уверенного движения на север и штурма психологического форпоста в районе 8000.

  • Переход контроля к демократическому большинству: сценарий разделенного правительства традиционно ведет к политическому тупику и усилению регуляторного давления на крупный технологический сектор. Подобный исход голосования может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли крупными игроками, что заставит S&P 500 сместить фокус к нижней границе и протестировать уровень поддержки 7503.

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

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Источник: Минфин
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