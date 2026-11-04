Изменение работы и бронирование: почему работник может остаться без отсрочки

Смена работы может обернуться потерей отсрочки от мобилизации даже для работников критически важных предприятий. Работодатель может снять бронирование еще до завершения трудовых отношений, а при переходе на новое место работы могут возникнуть проблемы с оформлением новой отсрочки. Об этом говорится в материале Телеграф.

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Работодатель может снять бронь до завершения трудовых отношений

Действующий порядок позволяет работодателю аннулировать бронирование еще до официального увольнения работника. Так что человек может продолжать выполнять свои обязанности на предприятии, но уже не иметь отсрочки от мобилизации.

Об особенностях этой процедуры и рисках для работников рассказал Сергей Касянчук, управляющий партнер адвокатского объединения Primus Partners.

«Работник может подать заявление об увольнении и дальше выполнять свои обязанности, но уже потерять бронирование. Человек еще работает на критически важном предприятии и делает нужную государству работу, однако отсрочки от мобилизации больше нет», — объясняет адвокат.

Досрочное прекращение бронирования не обязательно означает нарушение закона. Решающее значение имеют предусмотренные законодательством основания и обстоятельства, при которых работодатель принял такое решение.

Особое внимание адвокат обращает на трудовые конфликты. По его словам, иногда работодатели могут использовать механизм аннулирования бронирования как средство давления на работника или способ ускорить его увольнение.

«Не каждое досрочное аннулирование незаконно. Однако наличие такого механизма не должно позволять безосновательно создавать для работника риск мобилизации», — отмечает адвокат.

В таких случаях следует выяснить, соблюдался ли работодатель требований законодательства и не использовал ли он прекращение бронирования для неправомерного воздействия на человека.

При этом утрата отсрочки не означает автоматического прекращения трудового договора. Работник может и дальше занимать свой пост, но при отсутствии других законных оснований для отсрочки снова будет подлежать мобилизации.

Работодатель также не обязан повторно бронировать человека только потому, что он продолжает работать на предприятии.

Какие проблемы могут возникнуть в «Резерв+» после увольнения

Отдельный риск связан с возможным внесением в реестр военнообязанных сведений о нарушении правил военного учета. По словам Касянчука, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут инициировать внесение такой информации. В обиходе соответствующий статус часто называют «розыском».

Адвокат отмечает, что само по себе аннулирование бронирования не является нарушением правил военного учета. Для внесения соответствующих сведений должны быть правовые и фактические основания.

В то же время, по его словам, в адвокатской практике бывают случаи, когда такие отметки появляются при обстоятельствах, вызывающих сомнения в наличии самого нарушения.

Это может стать помехой для оформления новой брони. К примеру, работник увольняется с одного критически важного предприятия и договаривается о работе на другом, которое также имеет право бронировать персонал. Однако после прекращения предварительного бронирования в реестре появляется отметка о вероятном нарушении правил военного учета.

В такой ситуации новый работодатель может не оформить работнику бронирование, пока соответствующий статус не будет урегулирован.

«Человек может упустить возможность получить новую отсрочку не из-за отсутствия права на бронирование, а из-за сведений в реестре, обоснованность которых еще предстоит проверить. По-моему, это одна из самых проблемных сторон действующей системы», — отмечает Сергей Касянчук.

Почему между двумя бронированиями может возникнуть перерыв

Автоматической переноски бронирования от одного работодателя к другому нет. Отсрочка связана с конкретным предприятием и оформляется по установленной процедуре. Поэтому переход между двумя критически важными предприятиями не гарантирует непрерывного бронирования.

Основной риск возникает в период между прекращением предыдущей брони и оформлением новой. Если в это время у человека нет других законных оснований для отсрочки, он может подлежать мобилизации.

«Главная опасность — в промежутке между прекращением предварительного бронирования и оформлением нового. В этот период человек может подлежать мобилизации», — отмечает адвокат.

Чтобы уменьшить вероятность проблем, Сергей Касянчук советует еще до увольнения:

выяснить, имеет ли новый работодатель статус критически важного предприятия и право бронировать работников;

проверить собственные военно-учетные данные;

заранее согласовать дату трудоустройства;

договориться с новым работодателем о возможности оперативно предоставить документы для бронирования.

Однако даже предварительная подготовка не гарантирует, что между старым и новым бронированием не будет перерыва.

Как поступить, если работодатель снял бронь без предупреждения

Если работник обнаружил, что бронирование прекратилось, в первую очередь, следует выяснить причину и правовые основания такого решения.

Адвокат советует в письменном виде обратиться к работодателю и попросить предоставить объяснения и соответствующие документы. Если есть основания полагать, что работодатель нарушил трудовые права работника, можно обратиться в Государственную службу Украины по труду или в суд.

Также нужно проверить сведения в реестре военнообязанных. Если информация о нарушении правил военного учета была внесена без надлежащих оснований, ее можно обжаловать в административном или судебном порядке — в зависимости от характера нарушения.

Проверить актуальный статус бронирования можно в приложении «Резерв+». В то же время, подача работодателем заявления об аннулировании еще не означает, что отсрочка уже прекратилась. Решающим является завершение процедуры и фактическое аннулирование бронирования в установленном порядке.

Касянчук также обращает внимание на два важных нюанса. Отсутствие предупреждения от работодателя не всегда свидетельствует о незаконности аннулирования. Кроме того, обжалование действий работодателя или ТЦК само по себе не возобновляет бронирование.

По мнению адвоката, государство должно предусмотреть более понятный и защищенный механизм перехода военнообязанных между критически важными предприятиями.

«Бронирование не должно превращаться в инструмент давления со стороны работодателя, а недостатки военного учета — в препятствие для реализации законных прав военнообязанных», — заключает Сергей Касянчук.