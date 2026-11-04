Депозиты под 17,5% годовых: сколько можно заработать со 100 тысяч гривен и какие ставки предлагают банки

После повышения учетом Национального банка до 16,5% украинские банки могут постепенно увеличивать доходность гривневых депозитов. Скорее всего, до конца 2026 года и в начале 2027-го ставки будут расти по вкладам сроком на 3−6 месяцев. Максимальная доходность депозитов уже достигает 17,5% годовых, что позволяет получить до 13475 грн чистого дохода со 100 тыс. грн в год. Такой прогноз озвучил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

После повышения учетом Национального банка до 16,5% украинские банки могут постепенно увеличивать доходность гривневых депозитов.

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29 октября НБУ в третий раз повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — на этот раз до 16,5% годовых. Решение вступило в силу 30 октября.

По словам Замотаева, это создает предпосылки для постепенного увеличения депозитных ставок. Однако банки вряд ли будут одновременно пересматривать все свои предложения.

«Наибольшую активность мы ожидаем в сегменте вкладов на 3−6 месяцев. В первую очередь, ставки могут повысить те банки, которые после предварительного решения НБУ решили подождать и не меняли своих предложений», — отметил банкир.

Он ожидает, что пересмотр ставок зависит от потребностей отдельных банков в привлечении средств и конкуренции за вкладчиков.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября около 71,2% средств населения и ФЛП в банках приходилось на вклады к вопросу. Доля срочных депозитов составила 28,8%.

По мнению эксперта, украинцы и дальше будут отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, поскольку стремятся соединить доходность с возможностью быстро получить доступ к сбережениям.

Сколько можно заработать на 100 тысяч гривен

По состоянию на конец октября средние ставки по гривневым депозитам составляли от 14% до 15% годовых в зависимости от срока размещения. Максимальные предложения отдельных банков достигали 17−17,5%.

В качестве примера банкир рассчитал доход со 100 тыс. грн при условии выплаты процентов в конце срока без капитализации.

Чистый доход со 100 тыс. грн после налогов

Расчеты по средним и максимальным ставкам, грн

Расчеты учитывают 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, удерживаемых с начисленных процентов.

К примеру, по годовому депозиту под 17,5% вкладчик получит 17 500 грн начисленных процентов. После уплаты налогов останется 13475 грн.

В то же время, максимальные ставки могут действовать только при специальных условиях открытия депозита. Фактический доход также зависит от точного срока размещения и порядка начисления процентов.

Депозит или доллар: что выгоднее

Дмитрий Замотаев также сравнил доходность гривневых вкладов с возможным заработком на росте курса иностранной валюты.

Если купить доллары на 100 тыс. грн по условному курсу 45,60 грн/$, можно получить примерно $2193.

Чтобы такая операция принесла больший результат, чем гривневый депозит по средней ставке, курс покупки доллара банком на момент обратного обмена должен превысить:

Для евро расчеты проведены при условном начальном курсе продажи 50,80 грн/€.

«Покупка валюты не гарантирует прибыль сама по себе. Чтобы обойти гривневый депозит, доллар или евро должны подорожать настолько, чтобы перекрыть весь чистый процентный доход», — объяснил банкир.

Указанные значения являются расчетными ориентирами, а не прогнозом валютного курса. Они не учитывают дополнительных комиссий и предусматривают, что купленная валюта не будет приносить процентный доход.

Что будет со ставками в 2027 году

Как ранее писал «Минфин», Нацбанк повысил учетную ставку до 16,5% из-за усиления инфляционного давления и ухудшения ожиданий роста цен.

Базовый прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне до второго квартала 2027 года. В то же время, регулятор ожидает замедления инфляции с 12,5% в конце 2026 года до 7,3% по итогам 2027-го.

По мнению Замотаева, сочетание высоких депозитных ставок и возможное замедление инфляции может повысить реальную доходность гривневых сбережений. Однако на депозитный рынок повлияют валютные колебания, последствия российских атак и общая экономическая ситуация.

Альтернативой банковским вкладам остаются ОВГЗ, доход физических лиц от которых не облагается НДФЛ и военным сбором. В то же время, досрочная продажа гособлигаций осуществляется по рыночной цене, поэтому конечный результат инвестиции может отличаться от ожидаемого.