Курс валют изменился: сколько стоят доллар и евро в обменниках 4 ноября

В среду, 4 ноября, средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и продаже. Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках 4 ноября

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,48−46,14 грн. Евро покупают за 50,94 грн, а продают за 51,79 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,36 грн, евро — 51,60−52,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,52−45,57 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,14−51,18 грн.

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