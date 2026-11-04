Украинцы сменили автомобильного фаворита: какие 10 моделей покупали чаще всего в октябре

В октябре 2026 года в Украине было продано 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью месяца стал кроссовер Skoda Kodiaq, опередивший Renault Duster и Volkswagen Touareg. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
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Самые популярные автомобили октября
По итогам месяца рейтинг возглавил Skoda Kodiaq с результатом 245 проданных автомобилей. Второе место занял Renault Duster (227 авто), третье — Volkswagen Touareg (208 авто).
Среди десяти самых популярных моделей восемь принадлежат к сегменту кроссоверов и внедорожников. Исключениями стали Skoda Octavia и BYD Sea Lion 06, который в приведенной классификации также относится к кроссоверам, фактически кроссоверы и SUV составляют девять моделей из десяти.
Суммарно на десятку самых популярных моделей пришлось 1680 автомобилей — около 34% всех продаж новых легковушек в октябре.
Что происходит на авторынке
Как ранее писал «Минфин», в октябре продажи новых легковых автомобилей выросли всего на 0,4% по сравнению с сентябрем. В то же время по отношению к октябрю 2025 года рынок сократился на 37%.
Самой популярной автомобильной маркой осталась Toyota — 693 проданных машин. Второе место заняла Skoda (569 авто), третье — Volkswagen (470 авто).
В целом за январь — октябрь 2026 года украинцы приобрели 53,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, несмотря на лидерство Toyota среди брендов, самой популярной отдельной моделью октября стал Skoda Kodiaq.
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