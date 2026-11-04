В Швейцарии 28 февраля 2027 г. состоится общенациональный референдум по упрощению получения гражданства иностранцами. Предложенная реформа предусматривает сокращение минимального срока законного проживания с десяти до пяти лет, отмену требования по постоянному виду категории C и введение единых федеральных правил натурализации. Об этом сообщает Experts Club со ссылкой на решение швейцарских властей. Дату голосования также подтвердил Федеральный совет Швейцарии.
Швейцария может упростить получение гражданства: что изменится для украинских беженцев
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Что предлагают изменить
На референдум вынесут народную инициативу «За современное гражданство» (Demokratie-Initiative), продвигаемую общественным объединением Aktion Vierviertel.
Для получения швейцарского гражданства по стандартной процедуре иностранцы должны прожить в стране минимум десять лет, иметь постоянный вид на жительство категории C, подтвердить интеграцию в общество и выполнить языковые требования.
Кроме федеральных правил, кантоны и муниципалитеты могут устанавливать собственные условия, в частности, относительно продолжительности проживания на их территории.
Предложенная реформа предусматривает следующие изменения:
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Не менее 10 лет проживания
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5 лет законного проживания
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Обязательный вид категории C
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Требование предлагают отменить
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Дополнительные требования кантонов
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Единые федеральные правила
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Расширенные интеграционные критерии
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Базовое знание национального языка и определенные требования по безопасности и судимости
По замыслу инициаторов, право на натурализацию будут иметь иностранцы, которые законно прожили в Швейцарии пять лет, владеют базовыми знаниями одного из национальных языков, не были приговорены к длительному заключению и не представляют угрозы безопасности страны.
Почему власть выступает против
Несмотря на поддержку инициативы общественными организациями, Федеральный совет и парламент Швейцарии рекомендуют его отклонить.
В апреле 2026 года Национальный совет проголосовал против реформы: 130 депутатов поддержали рекомендацию отклонить инициативу, 62 выступили против, один воздержался.
В сентябре аналогичную позицию поддержал Совет кантонов. В ходе окончательного голосования парламент подтвердил негативную рекомендацию.
Правительство считает, что сокращение срока проживания и отмена вида C могут чрезмерно ослабить требования к натурализации. Кроме того, передача полномочий на федеральный уровень ограничит возможности кантонов и муниципалитетов самостоятельно определять правила получения гражданства.
Что это значит для украинцев
Результаты референдума могут иметь значение для украинцев, находящихся в Швейцарии во временной защите S.
По данным Швейцарской конференции по вопросам социальной помощи (SKOS), в июле 2026 года в стране проживало 76 851 человек со статусом S.
В августе Федеральный совет продлил действие механизма временной защиты, по меньшей мере, до 4 марта 2028 года.
По действующим правилам, люди, непрерывно прожившие в Швейцарии пять лет со статусом S, имеют право на вид категории B, связанный с временной защитой.
Однако такой вид не является постоянным и действует только до тех пор, пока сохраняется соответствующий защитный статус.
Если на референдуме поддержат отмену обязательного требования к удостоверению C, это потенциально расширит возможности натурализации для иностранцев с временными видами на жительство.
В то же время одобрение реформы не будет означать автоматическое предоставление гражданства украинским беженцам. После голосования нужно будет определить порядок реализации новых норм, в том числе правила зачисления периодов пребывания по разным миграционным статусам.
Когда могут измениться правила
Референдум пройдет 28 февраля 2027 года. Для одобрения народной инициативы необходимо двойное большинство — поддержка большинства избирателей и большинства кантонов.
В случае положительного результата швейцарские власти должны имплементировать конституционные изменения и определить практический порядок натурализации по новым правилам.
До этого времени стандартные требования будут оставаться неизменными: десять лет проживания, вид категории C и выполнение предусмотренных законодательством условий интеграции.
Для украинцев, планирующих оставаться в Швейцарии на длительный срок, результат голосования может повлиять на перспективы получения гражданства, однако конкретные возможности будут зависеть от окончательного законодательства и миграционного статуса каждого человека.
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