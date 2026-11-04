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4 ноября 2026, 11:37 Читати українською

Швейцария может упростить получение гражданства: что изменится для украинских беженцев

В Швейцарии 28 февраля 2027 г. состоится общенациональный референдум по упрощению получения гражданства иностранцами. Предложенная реформа предусматривает сокращение минимального срока законного проживания с десяти до пяти лет, отмену требования по постоянному виду категории C и введение единых федеральных правил натурализации. Об этом сообщает Experts Club со ссылкой на решение швейцарских властей. Дату голосования также подтвердил Федеральный совет Швейцарии.

В Швейцарии 28 февраля 2027 г.
В Швейцарии 28 февраля 2027 г. состоится общенациональный референдум по упрощению получения гражданства иностранцами.
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Что предлагают изменить

На референдум вынесут народную инициативу «За современное гражданство» (Demokratie-Initiative), продвигаемую общественным объединением Aktion Vierviertel.

Для получения швейцарского гражданства по стандартной процедуре иностранцы должны прожить в стране минимум десять лет, иметь постоянный вид на жительство категории C, подтвердить интеграцию в общество и выполнить языковые требования.

Кроме федеральных правил, кантоны и муниципалитеты могут устанавливать собственные условия, в частности, относительно продолжительности проживания на их территории.

Предложенная реформа предусматривает следующие изменения:

Не менее 10 лет проживания

5 лет законного проживания

Обязательный вид категории C

Требование предлагают отменить

Дополнительные требования кантонов

Единые федеральные правила

Расширенные интеграционные критерии

Базовое знание национального языка и определенные требования по безопасности и судимости

По замыслу инициаторов, право на натурализацию будут иметь иностранцы, которые законно прожили в Швейцарии пять лет, владеют базовыми знаниями одного из национальных языков, не были приговорены к длительному заключению и не представляют угрозы безопасности страны.

Почему власть выступает против

Несмотря на поддержку инициативы общественными организациями, Федеральный совет и парламент Швейцарии рекомендуют его отклонить.

В апреле 2026 года Национальный совет проголосовал против реформы: 130 депутатов поддержали рекомендацию отклонить инициативу, 62 выступили против, один воздержался.

В сентябре аналогичную позицию поддержал Совет кантонов. В ходе окончательного голосования парламент подтвердил негативную рекомендацию.

Правительство считает, что сокращение срока проживания и отмена вида C могут чрезмерно ослабить требования к натурализации. Кроме того, передача полномочий на федеральный уровень ограничит возможности кантонов и муниципалитетов самостоятельно определять правила получения гражданства.

Что это значит для украинцев

Результаты референдума могут иметь значение для украинцев, находящихся в Швейцарии во временной защите S.

По данным Швейцарской конференции по вопросам социальной помощи (SKOS), в июле 2026 года в стране проживало 76 851 человек со статусом S.

В августе Федеральный совет продлил действие механизма временной защиты, по меньшей мере, до 4 марта 2028 года.

По действующим правилам, люди, непрерывно прожившие в Швейцарии пять лет со статусом S, имеют право на вид категории B, связанный с временной защитой.

Однако такой вид не является постоянным и действует только до тех пор, пока сохраняется соответствующий защитный статус.

Если на референдуме поддержат отмену обязательного требования к удостоверению C, это потенциально расширит возможности натурализации для иностранцев с временными видами на жительство.

В то же время одобрение реформы не будет означать автоматическое предоставление гражданства украинским беженцам. После голосования нужно будет определить порядок реализации новых норм, в том числе правила зачисления периодов пребывания по разным миграционным статусам.

Когда могут измениться правила

Референдум пройдет 28 февраля 2027 года. Для одобрения народной инициативы необходимо двойное большинство — поддержка большинства избирателей и большинства кантонов.

В случае положительного результата швейцарские власти должны имплементировать конституционные изменения и определить практический порядок натурализации по новым правилам.

До этого времени стандартные требования будут оставаться неизменными: десять лет проживания, вид категории C и выполнение предусмотренных законодательством условий интеграции.

Для украинцев, планирующих оставаться в Швейцарии на длительный срок, результат голосования может повлиять на перспективы получения гражданства, однако конкретные возможности будут зависеть от окончательного законодательства и миграционного статуса каждого человека.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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