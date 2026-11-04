Самые богатые страны мира в 2031 году: кто опередит США и где ВВП на человека превысит $200 тысяч

Лихтенштейн сохранит первое место в мире по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности (ПКС) в 2031 году. Показатель страны может достигнуть $226 тыс., в то время как Сингапур из $215 тыс. останется вторым. США, по прогнозу, займут 12 место с показателем около $115 тыс. Об этом свидетельствует рейтинг Visual Capitalist , составленный на основе октябрьского прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Лихтенштейн сохранит первое место в мире по ВВП на душу населения

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Топ-15 самых богатых экономик

Согласно прогнозу, к 2031 году только две экономики мира будут иметь ВВП на душу населения за ПКС более $200 тыс.

Третье место занимает Ирландия с показателем $182,1 тыс., четвертое — Макао ($173,9 тыс.), а пятое — Люксембург ($173,8 тыс.).

Прогноз ВВП на душу населения по ПКС в текущих международных долларах. Источник: Visual Capitalist на основе IMF World Economic Outlook, октябрь 2026 года.

Какие страны будут расти быстрее всего

Наибольший рост ВВП на душу населения среди 25-ти экономик рейтинга прогнозируют Катару — на 64%, до $170,4 тыс.

Благодаря этому страна может подняться на две позиции до шестого места и почти догнать Люксембург. Если в 2026 году разница между их показателями составляет около $53 тыс., то в 2031 году она может сократиться до $3,4 тыс.

Где ВВП на душу населения вырастет больше всего

Вторую позицию по темпам прироста занимает Гайана — 43%, до $141,8 тыс. Третью — Объединенные Арабские Эмираты с показателем 37%, до $114,4 тыс.

Повышение позиций этих экономик связано, прежде всего, с развитием энергетического сектора и расширением добычи нефти и газа.

В то же время, прогнозы остаются зависимыми от геополитических рисков. В частности, повреждение производственных мощностей в Катаре и перебои с судоходством могут повлиять на реализацию планов по расширению экспорта сжиженного природного газа.

Почему европейские страны теряют позиции

Несмотря на прогнозируемый рост ВВП на душу населения, несколько европейских экономик могут опуститься в рейтинге.

Люксембург переместится с третьего на пятое место, Норвегия — с шестого на девятое, а Швейцария — с седьмого на десятое.

Это не означает сокращения их экономик. Речь идет о том, что другие страны будут расти быстрее.

Для США прогнозируется увеличение ВВП на душу населения на 21% — с $95,2 тыс. в 2026 году до почти $115 тыс. в 2031 году. В то же время страна сохранит 12 место.

Что показывает рейтинг

Как ранее писал «Минфин», Лихтенштейн возглавлял рейтинг самых богатых экономик и по прогнозу на 2026 год. В предыдущей публикации показатель страны оценивался в $195,4 тыс. на человека. Новый рейтинг основан на обновленном октябрьском прогнозе МВФ, поэтому отдельные оценки отличаются.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу в уровнях цен между странами. Благодаря этому показатель позволяет сравнивать объем производимых товаров и услуг на одного жильца с поправкой на покупательную способность.

В то же время высокий ВВП на душу населения не означает соответствующего уровня зарплат или личного состояния граждан. К примеру, показатели Ирландии существенно зависят от деятельности международных корпораций, а Гайаны — от быстрого развития нефтедобывающей отрасли.

Прогноз МВФ охватывает период до 2031 года и может пересматриваться в зависимости от экономической ситуации, цен на энергоносители и темпов развития отдельных стран.