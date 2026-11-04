Криптобиржевые фонды BlackRock за день потеряли $550 млн

Спотовые биржевые фонды инвестиционной компании BlackRock, привязанные к биткоину и эфиру, зафиксировали в понедельник, 2 ноября, совокупный чистый отток капитала на $548,2 млн, показывают данные платформы аналитики CoinGlass.

Чистый отток средств из криптовалютных ETF наблюдается уже третий день подряд.

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Основная часть этого оттока пришлась на фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) — из него инвесторы забрали $405,3 млн. Из iShares Ethereum Trust (ETHA) — $138,3 млн, из iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) — $4,6 млн.

Такой крупный отток капитала из криптофондов BlackRock может говорить об ослаблении спроса крупных инвесторов на инвестиционные продукты, связанные с криптовалютами.

Чистый отток средств из криптовалютных ETF наблюдается уже третий день подряд.

За последние семь дней биткоин-ETF потеряли $739,2 млн, а ETF, отслеживающие эфир — около $566,7 млн. Отток капитала происходит на фоне результативных атак на криптопроекты, самым крупной из которых стал взлом криптобиржи Binance на $6,3 млрд.

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После того как Binance возобновила возможность вывода средств, за девять с половиной часов клиенты вывели c площадки около $4,65 млрд, при этом объем депозитов на биржу составил всего $1,01 млрд.

Федеральное бюро расследований (ФБР) приписало атаку северокорейским хакерам, а власти Северной Кореи обвинили в атаке США.

В октябре BlackRock подала заявку на запуск биржевого фонда iShares Bitcoin Managed Protect ETF (PBIT), который, в отличие от других спотовых биткоин-ETF, обещает ограничивать убытки инвесторов при падении курса биткоина и устанавливать потолок доходности.