В Украине появятся корпоративные облигации в долларах под 5,75%: сколько нужно для инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск корпоративных облигаций входящей в агрохолдинг «Кернел» компании «Кернел-Трейд» на $50 млн. Начальная ставка составит 5,75% годовых, а погашение запланировано на ноябрь 2029 года. Это первая в Украине публичная эмиссия валютных корпоративных облигаций такого масштаба, сообщила НКЦБФР 3 ноября.

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Условия размещения облигаций

Компания планирует разместить 50 тысяч облигаций номиналом в $1000 каждая. Продажа ценных бумаг на фондовой бирже ПФТС намечена на 9−20 ноября 2026 года.

Ставка 5,75% годовых будет действовать в течение первых шести процентных периодов — примерно полтора года. В дальнейшем его будет определять наблюдательный совет компании в пределах от 2% до 10% годовых.

При неизменной ставке 5,75% одна облигация номиналом $1000 приносила бы $57,50 процентного дохода в год до налогообложения. Однако после первых шести кварталов размер выплат может измениться.

Приобрести облигации можно будет через лицензированные инвестиционные фирмы, имеющие доступ к торгам на ПФТС. Организаторами выпуска выступают Райффайзен Банк и Универ Капитал.

На что компания потратит $50 млн

Привлеченные средства «Кернел-Трейд» планирует направить на операционную деятельность агрохолдинга.

Какие риски для инвесторов

Облигации номинированы в долларах США, однако выплаты в валюте будут производиться только при условии, что это позволит действующее валютное законодательство.

В ходе военного положения в Украине действуют валютные ограничения, установленные постановлением НБУ № 18. Потому порядок выплаты процентов и погашения будет определяться правилами, действующими на соответствующую дату.

Кроме того, облигации необеспеченные — компания не предоставляет залога для гарантирования выполнения своих обязательств.

Инвесторам также следует учитывать возможность изменения процентной ставки после первых полутора лет и риска низкой ликвидности: продать ценные бумаги до погашения может быть сложно.

В НКЦБФР подчеркивают, что регистрация выпуска не гарантирует возврат инвестиций или получения заявленной доходности.

Финансовые результаты «Кернела»

«Кернел» является одним из крупнейших украинских агрохолдингов и ведущих экспортеров подсолнечного масла.

По итогам завершившегося 30 июня 2026 финансового года выручка группы выросла на 7% — до $4,4 млрд, а EBITDA увеличилась на 20% — до $558 млн. Чистая прибыль компании выросла на 35%, до $322 млн.

В то же время, финансовые результаты непосредственного эмитента — «Кернел-Трейд» — отличаются от консолидированных показателей группы. В 2025 году выручка компании увеличилась на 16,5% до 105,94 млрд грн, однако чистая прибыль сократилась с 5,42 млрд грн до 280 млн грн.

Ранее крупные украинские компании в основном привлекали валютное финансирование через международные банки, еврооблигации или частные соглашения. Публичное размещение долларовых облигаций на внутреннем рынке создает для бизнеса дополнительный канал финансирования, а для инвесторов еще один валютный инструмент с корпоративным кредитным риском.