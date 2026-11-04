От 428 до 846 грн за 100 км: какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в эксплуатации

Стоимость поездки на 100 км на популярных в Украине автомобилях может отличаться почти вдвое — от 428 грн на Renault Megane 1.5 dCi до 846 грн на Audi A6 2.5 TDI. При одинаковом бюджете в 1000 грн первый автомобиль может проехать примерно 233 км, а второй — всего 118 км. Об этом свидетельствуют расчеты Института исследований авторынка, также представившего калькулятор стоимости 100 км для разных типов автомобилей.

Стоимость поездки на 100 км на популярных в Украине автомобилях может отличаться почти вдвое

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Какие автомобили самые дешевые в использовании

Для исследования аналитики использовали данные о регистрации автомобилей в Украине за период с 31 августа 2016 по 30 августа 2026 года.

За десять лет было проведено 11,9 млн регистрационных операций, из которых 3,07 млн пришлись на 15 самых популярных моделей.

Больше всего операций зафиксировали с Volkswagen Passat — 409 520. Далее следуют Škoda Octavia (376 466) и Lanos (343 570).

Для расчета затрат использовали паспортное потребление топлива конкретных модификаций и средние цены на АЗС в шести городах Украины по состоянию на 29 октября 2026:

Бензин А-95 — 90,73 грн/л.

Дизельное топливо — 104,48 грн/л.

Автогаз (LPG) — 57,29 грн/л.

По результатам исследования, расходы на топливо для популярных моделей составляют:

Источник: Институт исследований авторынка. Расчет по паспортному комбинированному циклу конкретных модификаций и ценам на топливо от 29 октября 2026 года.

Приведенные характеристики не являются фактическими издержками каждого автомобиля. Реальное потребление зависит от технического состояния, температуры, скорости, дорожных условий и стиля вождения.

Бензин, дизель или газ: что выгоднее

Несмотря на более высокую цену дизельного топлива, автомобиль с дизельным двигателем может быть дешевле в использовании благодаря меньшему расходу.

По ценам, использованным в исследовании, дизельный автомобиль должен потреблять примерно на 13,2% меньше топлива, чем бензиновый, чтобы обеспечить одинаковую стоимость поездки.

К примеру, если бензиновый автомобиль расходует 7 л на 100 км, дизельный аналог должен потреблять не более 6,08 л.

В то же время само наличие дизельного двигателя не гарантирует экономию. В частности, Audi A6 2.5 TDI с автоматической коробкой по паспортным показателям потребляет 8,1 л на 100 км, что соответствует примерно 846 грн.

Для автомобилей с газобаллонным оборудованием расходы также зависят от конкретной модели и условий эксплуатации.

По данным исследования, Lanos 1.5 из ГБО в городском цикле потребляет около 11,61 л газа на 100 км. По цене LPG от 29 октября это примерно 665 грн без учета бензина для запуска и прогрева двигателя.

Для Chevrolet Aveo 1.5 по ГБО ориентировочные расходы составляют 516−573 грн на 100 км при потреблении 9−10 л газа.

Однако эти показатели получены в других условиях измерения, поэтому непосредственно сравнивать их с паспортным комбинированным циклом дизельных и бензиновых автомобилей некорректно.

Как посчитать затраты на собственное авто

Институт исследований авторынка запустил онлайн-калькулятор, позволяющий определить затраты на 100 км в зависимости от типа горючего, реального потребления и стоимости заправки.

Инструмент также позволяет сравнивать два автомобиля с разными двигателями, оценивать ежемесячные расходы в зависимости от пробега и рассчитывать экономию от установки ГБО.

Для электромобилей можно учитывать тарифы домашней и публичной зарядки, а для плагин-гибридов — долю пробега на электроэнергии и топливе.

Например, разница в расходе бензина всего на 1 л на 100 км при ежемесячном пробеге 1500 км означает дополнительные расходы примерно 1361 грн в месяц или свыше 16 тыс. грн в год при неизменной цене горючего.

Почему расходы растут

Как ранее писал «Минфин», в конце октября цены на горючее в Украине продолжали расти. В частности, 28 октября средняя стоимость дизеля составила 104,21 грн. за литр, бензина А-95 — 90,08 грн., а автогаза — 56,19 грн.

По данным мониторинга Минфина, в течение октября дизельное топливо подорожало с 98,44 до 104,26 грн за литр, или на 5,82 грн. Автогаз за этот период вырос в цене с 43,93 до 57,66 грн/литр.

Повышение стоимости горючего напрямую увеличивает расход автомобилистов. К примеру, при потреблении 7 л дизеля на 100 км подорожание литра на 5,82 грн добавляет около 41 грн к стоимости каждые 100 км.

В то же время, расходы на заправку — лишь часть стоимости владения автомобилем. При выборе машины также следует учитывать техническое обслуживание, ремонт, страхование и потерю стоимости со временем.