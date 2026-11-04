Украинцы чаще снимают наличные: НБУ объяснил причины роста спроса

За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали из касс 2,46 трлн грн наличных, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время поступления наличных в банки выросли на 9,8% — до 2,41 трлн грн. Разница между выдачей и поступлениями составила 50,1 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали из касс 2,46 трлн грн наличных, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Почему растет спрос на наличные деньги

По данным регулятора, в течение девяти месяцев в кассы банков поступило 2 413,3 млрд грн, тогда как выдано было 2 463,4 млрд грн.

НБУ объясняет увеличение поступлений повышением и индексацией зарплат и пенсий в первом квартале, полным финансированием социальных выплат, а также расходами населения на подготовку к осенне-зимнему периоду.

В то же время на рост объемов выдачи наличных средств повлияло ухудшение ситуации в сфере безопасности. Усиливающиеся российские обстрелы, разрушение энергетической, гражданской и логистической инфраструктуры увеличивают риски для экономической активности.

По оценке НБУ это побуждает украинцев чаще снимать деньги и хранить часть сбережений в наличной форме.

Откуда деньги поступают в банки

Наибольшую долю поступлений наличных средств обеспечила торговая выручка — 31,7%.

Основная часть выданных банками наличных приходилась на операции клиентов с платежными картами — 2,11 трлн грн, или 85,6%.

Еще 119,2 млрд грн (4,8%) выдано по операциям покупки иностранной валюты у клиентов, а 79,6 млрд грн (3,2%) направлено на подкрепление операторов почтовой связи.

Что показывает статистика

Как писал «Минфин», за девять месяцев 2025 года превышение выдачи наличных над поступлениями в банки составило примерно 74,6 млрд грн. В 2026 году этот разрыв сократился до 50,1 млрд грн, хотя общие объемы кассовых операций выросли.

Это значит, что поступления наличных денег в банки росли быстрее, чем ее выдача. В то же время, показатели кассовых оборотов не отражают непосредственно объем сбережений украинцев: через банковские кассы проходят не только средства населения, но и торговая выручка и другие платежи.

Спрос на наличность может оставаться повышенным из-за рисков отключений электроэнергии и перебоев с работой платежной инфраструктуры. В таких условиях часть населения использует наличные деньги как резервный способ расчетов.