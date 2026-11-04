Украинцы чаще снимают наличные: НБУ объяснил причины роста спроса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2026, 8:47 Читати українською

Украинцы чаще снимают наличные: НБУ объяснил причины роста спроса

За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали из касс 2,46 трлн грн наличных, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время поступления наличных в банки выросли на 9,8% — до 2,41 трлн грн. Разница между выдачей и поступлениями составила 50,1 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали из касс 2,46 трлн грн наличных, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За январь-сентябрь 2026 года украинские банки выдали из касс 2,46 трлн грн наличных, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему растет спрос на наличные деньги

По данным регулятора, в течение девяти месяцев в кассы банков поступило 2 413,3 млрд грн, тогда как выдано было 2 463,4 млрд грн.

НБУ объясняет увеличение поступлений повышением и индексацией зарплат и пенсий в первом квартале, полным финансированием социальных выплат, а также расходами населения на подготовку к осенне-зимнему периоду.

В то же время на рост объемов выдачи наличных средств повлияло ухудшение ситуации в сфере безопасности. Усиливающиеся российские обстрелы, разрушение энергетической, гражданской и логистической инфраструктуры увеличивают риски для экономической активности.

По оценке НБУ это побуждает украинцев чаще снимать деньги и хранить часть сбережений в наличной форме.

Откуда деньги поступают в банки

Наибольшую долю поступлений наличных средств обеспечила торговая выручка — 31,7%.

Основная часть выданных банками наличных приходилась на операции клиентов с платежными картами — 2,11 трлн грн, или 85,6%.

Еще 119,2 млрд грн (4,8%) выдано по операциям покупки иностранной валюты у клиентов, а 79,6 млрд грн (3,2%) направлено на подкрепление операторов почтовой связи.

Что показывает статистика

Как писал «Минфин», за девять месяцев 2025 года превышение выдачи наличных над поступлениями в банки составило примерно 74,6 млрд грн. В 2026 году этот разрыв сократился до 50,1 млрд грн, хотя общие объемы кассовых операций выросли.

Это значит, что поступления наличных денег в банки росли быстрее, чем ее выдача. В то же время, показатели кассовых оборотов не отражают непосредственно объем сбережений украинцев: через банковские кассы проходят не только средства населения, но и торговая выручка и другие платежи.

Спрос на наличность может оставаться повышенным из-за рисков отключений электроэнергии и перебоев с работой платежной инфраструктуры. В таких условиях часть населения использует наличные деньги как резервный способ расчетов.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами