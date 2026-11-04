Почему доллар дорожает в Украине: НБУ объяснил ситуацию на валютном рынке и есть ли дефицит валюты

В начале ноября спрос на иностранную валюту в Украине вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону, и более активных покупок со стороны населения. В то же время предложение валюты сократилось из-за российских обстрелов и меньших поступлений от экспортеров. Национальный банк заявил, что ситуация остается под контролем, а дефицита наличных долларов и евро в банковской системе нет. Об этом говорится в сообщении НБУ о ситуации на валютном рынке.

Национальный банк заявил, что ситуация остается под контролем, а дефицита наличных долларов и евро в банковской системе нет.

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Почему растет курс доллара

Согласно объяснению Нацбанка, в начале ноября одновременно усилилось несколько факторов давления на гривну.

В первую очередь, существенно увеличились бюджетные расходы, в частности на сектор обороны и безопасности. Кроме того, население активизировало покупку иностранной валюты, традиционно происходящей в начале месяца после обновления ежемесячных лимитов.

В то же время, предложение валюты ограничили значительные объемы возмещения НДС в конце октября и последствия российских атак на украинскую экономику.

Из-за обстрелов сезонный рост экспорта оказался слабее ожиданий. Как следствие, аграрные и металлургические предприятия продавали меньшее валютной выручки.

Отчасти ситуацию поддерживали ситуативные продажи валюты отдельными компаниями. Однако они были нерегулярными, и в периоды сокращения таких операций гривна ослабевала по отношению к доллару.

НБУ подчеркнул, что колебания официального курса соответствуют режиму управляемой гибкости и отражают изменение баланса спроса и предложения на рынке.

Есть ли дефицит долларов в банках

На фоне увеличения разницы между официальным курсом и курсами продаж валюты в банках и обменниках НБУ провел консультации с участниками рынка.

Кроме того, 3 ноября регулятор совершил операции по обмену безналичной валюты банков на наличную пополнение их касс.

Результаты показали, что фактический спрос банков на наличную валюту был значительно ниже предложенного объема.

Национальный банк удовлетворил все заявки банков. По оценке регулятора это подтверждает отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты.

В НБУ также считают, что экономических оснований для значительного увеличения разницы между официальным курсом и курсами продаж валюты финансовыми учреждениями нет.

4 ноября регулятор запланировал повторные операции по обмену безналичной валюты на наличную, чтобы при необходимости поддержать валютную ликвидность банков.

Хватит ли НБУ резервов для поддержки гривны

Нацбанк заверил, что располагает достаточным объемом международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка.

По состоянию на 1 октября 2026 г. резервы Украины составляли $47,1 млрд. По сообщению регулятора, к концу октября они увеличились.

Для сравнения, в начале полномасштабного российского вторжения международные резервы Украины составили менее $30 млрд.

В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости принимать дополнительные меры для стабилизации валютного рынка.

Что происходит на валютном рынке

Как ранее писал Минфин, в октябре Национальный банк продал на валютном рынке более $6 млрд для покрытия дефицита иностранной валюты. Это был один из самых больших месячных объемов интервенций.

По расчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке в октябре составил около $181,1 млн. Вместе с наличным сегментом показатель составил $231,6 млн в день.

Валютный спрос усиливался на фоне сокращения экспортных поступлений, роста импорта и роста покупки валюты популяцией. По оценке аналитика, в октябре украинцы ежедневно покупали в среднем $101,7 млн. наличной валюты, тогда как продавали около $58,2 млн.

В начале ноября напряжение сохранилось. По данным портала «Минфин», 3 ноября средний курс продажи доллара в банках составил около 46,17 грн, а в обменниках — 46,40 грн.